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MSB kaynakları: TSK'nın Suriye'deki görevi devam ediyor
MSB kaynakları: TSK'nın Suriye'deki görevi devam ediyor
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde görevine devam edeceğini vurgulayarak "En son terörist etkisiz hale... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
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MSB kaynakları, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye'deki son durum ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bölgedeki faaliyetlerine ilişkin sorulara yönelik değerlendirmelerde bulunan kaynaklar, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kilidin kapatılmasının ardından Irak'ın kuzeyindeki son duruma ilişkin açıklama yaptı.Basın bilgilendirme toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk "Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla son bir haftada 69, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 64'ü Irak'ın, 157'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 221 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirmiştir" dedi. Toplantıda TSK'nın Suriye'de görevine devam edeceğini belirtilerek şu açıklama yapıldı:'En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek'Bakanlık kaynakları, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kilidin kapatılmasının ardından Irak'ın kuzeyindeki son duruma ilişkin sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:
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suriye, irak, milli savunma bakanlığı (msb), türk silahlı kuvvetleri (tsk), türk askeri, pençe kilit operasyonu
suriye, irak, milli savunma bakanlığı (msb), türk silahlı kuvvetleri (tsk), türk askeri, pençe kilit operasyonu

MSB kaynakları: TSK'nın Suriye'deki görevi devam ediyor

12:41 23.01.2025 (güncellendi: 12:50 23.01.2025)
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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde görevine devam edeceğini vurgulayarak "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" dedi.
MSB kaynakları, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye'deki son durum ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bölgedeki faaliyetlerine ilişkin sorulara yönelik değerlendirmelerde bulunan kaynaklar, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kilidin kapatılmasının ardından Irak'ın kuzeyindeki son duruma ilişkin açıklama yaptı.
Basın bilgilendirme toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk "Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla son bir haftada 69, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 64'ü Irak'ın, 157'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 221 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirmiştir" dedi.
Toplantıda TSK'nın Suriye'de görevine devam edeceğini belirtilerek şu açıklama yapıldı:
"Suriye ordusunun savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi kapsamında Suriye yönetimiyle temas ve karşılıklı çalışmalarımız devam etmektedir. Terör örgütünün işgal ettiği bölgelerin gerçek sahipleri olan yerel halkın, terör örgütüne daha fazla tahammülü kalmamıştır. Topraklarını işgal eden örgütün derhal topraklarından çıkmasını istemektedirler. Ayrıca, TSK'nın Suriye'deki görevi devam etmektedir. İhtiyaçlara göre Suriye'de bulunan birliklerimizin konuş değişikliğine gitmesi veya farklı bölgelerde görevlendirilmeleri söz konusu olabilir."

'En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek'

Bakanlık kaynakları, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kilidin kapatılmasının ardından Irak'ın kuzeyindeki son duruma ilişkin sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:
"Daha önce kilidin kapatıldığını ve bölgede yapılacak işlerin henüz bitmediğini ifade etmiştik. Bununla birlikte kontrol altına aldığımız bölgede arama-tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir. Tespit ettiğimiz mağara, sığınak, barınak ve depoları kullanılamaz hale getirmeye devam ediyoruz. Ayrıca terör örgütü tarafından çok miktarda tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıları tespit ve imha faaliyetlerimiz sürmektedir. Bu faaliyetlerin yanı sıra orada görev yapan birliklerimizin emniyetine yönelik tahkimat faaliyetlerimiz devam etmektedir. Çalışmalarımız Iraklı makamlarla koordineli şekilde sürmektedir. Harekat icra ettiğimiz bölgenin güneyinde ve yerleşim yerlerinde onların da tedbirler almakta olduğunu memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Ayrıca, Pençe-Kilit bölgesinin güneyinde bulunan teröristlere karşı operasyonlarımız sürmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."
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