https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/msb-kaynaklari-tsknin-suriyedeki-gorevi-devam-ediyor-1092973732.html

MSB kaynakları: TSK'nın Suriye'deki görevi devam ediyor

MSB kaynakları: TSK'nın Suriye'deki görevi devam ediyor

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde görevine devam edeceğini vurgulayarak "En son terörist etkisiz hale... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T12:41+0300

2025-01-23T12:41+0300

2025-01-23T12:50+0300

türkiye

suriye

irak

milli savunma bakanlığı (msb)

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

türk askeri

pençe kilit operasyonu

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MSB kaynakları, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye'deki son durum ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bölgedeki faaliyetlerine ilişkin sorulara yönelik değerlendirmelerde bulunan kaynaklar, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kilidin kapatılmasının ardından Irak'ın kuzeyindeki son duruma ilişkin açıklama yaptı.Basın bilgilendirme toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk "Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla son bir haftada 69, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 64'ü Irak'ın, 157'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 221 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirmiştir" dedi. Toplantıda TSK'nın Suriye'de görevine devam edeceğini belirtilerek şu açıklama yapıldı:'En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek'Bakanlık kaynakları, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kilidin kapatılmasının ardından Irak'ın kuzeyindeki son duruma ilişkin sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/suriye-gecici-hukumeti-savunma-bakani-israil-suriyedeki-yasadisi-eylemlerini-durdurmali-1092956816.html

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suriye

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suriye, irak, milli savunma bakanlığı (msb), türk silahlı kuvvetleri (tsk), türk askeri, pençe kilit operasyonu