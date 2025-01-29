https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/modern-tibba-inanmayan-tarikat-uyeleri-8-yasindaki-diyabet-hastasi-cocugun-olumune-neden-oldu-1093170698.html
'Modern tıbba inanmayan' tarikat üyeleri, 8 yaşındaki diyabet hastası çocuğun ölümüne neden oldu
'Modern tıbba inanmayan' tarikat üyeleri, 8 yaşındaki diyabet hastası çocuğun ölümüne neden oldu
Sputnik Türkiye
Avustralya’nın Queensland eyaletinde faaliyet gösteren The Saints adlı Hristiyan tarikatına mensup 14 kişi, 8 yaşındaki diyabet hastası bir kız çocuğuna... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T15:05+0300
2025-01-29T15:05+0300
2025-01-29T15:05+0300
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Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Toowoomba kentinde faaliyet gösteren 'The Saints' isimli yerel Hristiyan tarikatı üyeleri, 2022 yılında 8 yaşındaki Elizabeth Rose Struhs’un ölümüne neden oldukları gerekçesiyle yargılandıkları davada suçlu bulundu. Tarikat mensuplarının, kız çocuğunun hayati önem taşıyan Tip-1 diyabet ilaçlarını 'inanç temelli' bir kararla keserek ölümüne yol açtığı belirtildi.Mahkeme kayıtlarına göre, Elizabeth’in ailesi ve tarikat üyeleri, çocuğun hastalığını dua ve ibadetle iyileştirebileceklerine inanarak tıbbi müdahaleyi reddetti. Çocuğun günlerce acı çekmesine rağmen hastaneye götürülmediği ve sonunda diyabetik ketoasidoz nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.Queensland Yüksek Mahkemesi, tarikat lideri Kerrie Struhs da dahil olmak üzere 14 sanığın suçlu bulunduğunu açıkladı. Mahkeme, sanıkların cezasını ilerleyen günlerde belirleyecek. Savcılar, olayın “ağır ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme” kapsamında değerlendirildiğini ve sanıkların ağır hapis cezası alabileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/saldirdiklari-kadinin-olumune-yol-acan-kopeklerin-sahibine-hapis-cezasi--1093166583.html
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avustralya, queensland, diyabet, tarikat, suçlu
avustralya, queensland, diyabet, tarikat, suçlu
'Modern tıbba inanmayan' tarikat üyeleri, 8 yaşındaki diyabet hastası çocuğun ölümüne neden oldu
Avustralya’nın Queensland eyaletinde faaliyet gösteren The Saints adlı Hristiyan tarikatına mensup 14 kişi, 8 yaşındaki diyabet hastası bir kız çocuğuna ilaçlarını vermeyerek ölümüne sebep olmaktan suçlu bulundu.
Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Toowoomba kentinde faaliyet gösteren 'The Saints' isimli yerel Hristiyan tarikatı üyeleri, 2022 yılında 8 yaşındaki Elizabeth Rose Struhs’un ölümüne neden oldukları gerekçesiyle yargılandıkları davada suçlu bulundu. Tarikat mensuplarının, kız çocuğunun hayati önem taşıyan Tip-1 diyabet ilaçlarını 'inanç temelli' bir kararla keserek ölümüne yol açtığı belirtildi.
Mahkeme kayıtlarına göre, Elizabeth’in ailesi ve tarikat üyeleri, çocuğun hastalığını dua ve ibadetle iyileştirebileceklerine inanarak tıbbi müdahaleyi reddetti. Çocuğun günlerce acı çekmesine rağmen hastaneye götürülmediği ve sonunda diyabetik ketoasidoz nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.
Queensland Yüksek Mahkemesi, tarikat lideri Kerrie Struhs da dahil olmak üzere 14 sanığın suçlu bulunduğunu açıkladı. Mahkeme, sanıkların cezasını ilerleyen günlerde belirleyecek. Savcılar, olayın “ağır ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme” kapsamında değerlendirildiğini ve sanıkların ağır hapis cezası alabileceğini belirtti.