https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/mhpden-yeni-kanun-teklifi-itfaiye-10-dakikada-yangina-mudahale-edecek-1093178811.html

MHP'den yeni kanun teklifi: İtfaiye 10 dakikada yangına müdahale etmek zorunda olacak

MHP'den yeni kanun teklifi: İtfaiye 10 dakikada yangına müdahale etmek zorunda olacak

Sputnik Türkiye

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kartalkaya'daki otel yangının ardından, tüm turizm bölgelerinde en fazla 10 dakikalık mesafede seyyar veya sabit... 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T21:19+0300

2025-01-29T21:19+0300

2025-01-29T21:25+0300

türkiye

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

kanun

kanun teklifi

kanun tasarısı

devlet bahçeli

itfaiye

itfaiye ekipleri

meclis

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MHP, itfaiyenin en fazla 10 dakikalık mesafede seyyar veya sabit istasyonlar kurmasını öngören kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in Meclis'e sunduğu yeni kanun teklifi gündem oldu. Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketinde itfaiyenin müdahalesinin geciktiğini belirten Özdemir ''Normal şartlar altında itfaiyenin en geç 30 ila 45 dakika içinde olay yerine ulaşması beklenirken, iddialara göre bu süre bir saati geçmiştir. Her ilimizde itfaiye ekiplerinin yangın ve diğer afetlere en fazla 10 dakikada müdahale etmelerini zorunlu hale getirecek kanun teklifimizi meclisimize sunduk. Yangın ve diğer afetlere müdahale süresinin ne kadar kritik olduğunu Bolu’daki acı deneyimle tecrübe ettik. Bu yüzden, kanun teklifimizin takipçisi olacağız. Ayrıca, turizm tesislerinin periyodik olarak denetlenmesini sağlayacak yeni bir düzenlemeyi de hazırlıyoruz'' açıklamasında bulundu. Kanun teklifine göre, büyükşehir sınıfındaki illerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde ise il belediyeleri, okul, üniversite, cami, hastane, alışveriş merkezi gibi kalabalık alanlara en fazla 10 dakikalık mesafede itfaiye istasyonu kurmak zorunda olacak. Bu istasyonlarda yangın ve diğer afetlere müdahale için gerekli araç, ekipman ve personel bulundurulması sağlanacak.

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