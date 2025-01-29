https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/mhpden-yeni-kanun-teklifi-itfaiye-10-dakikada-yangina-mudahale-edecek-1093178811.html
MHP'den yeni kanun teklifi: İtfaiye 10 dakikada yangına müdahale etmek zorunda olacak
MHP'den yeni kanun teklifi: İtfaiye 10 dakikada yangına müdahale etmek zorunda olacak
Sputnik Türkiye
MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kartalkaya'daki otel yangının ardından, tüm turizm bölgelerinde en fazla 10 dakikalık mesafede seyyar veya sabit... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T21:19+0300
2025-01-29T21:19+0300
2025-01-29T21:25+0300
türkiye
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
kanun
kanun teklifi
kanun tasarısı
devlet bahçeli
itfaiye
itfaiye ekipleri
meclis
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MHP, itfaiyenin en fazla 10 dakikalık mesafede seyyar veya sabit istasyonlar kurmasını öngören kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in Meclis'e sunduğu yeni kanun teklifi gündem oldu. Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketinde itfaiyenin müdahalesinin geciktiğini belirten Özdemir ''Normal şartlar altında itfaiyenin en geç 30 ila 45 dakika içinde olay yerine ulaşması beklenirken, iddialara göre bu süre bir saati geçmiştir. Her ilimizde itfaiye ekiplerinin yangın ve diğer afetlere en fazla 10 dakikada müdahale etmelerini zorunlu hale getirecek kanun teklifimizi meclisimize sunduk. Yangın ve diğer afetlere müdahale süresinin ne kadar kritik olduğunu Bolu’daki acı deneyimle tecrübe ettik. Bu yüzden, kanun teklifimizin takipçisi olacağız. Ayrıca, turizm tesislerinin periyodik olarak denetlenmesini sağlayacak yeni bir düzenlemeyi de hazırlıyoruz'' açıklamasında bulundu. Kanun teklifine göre, büyükşehir sınıfındaki illerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde ise il belediyeleri, okul, üniversite, cami, hastane, alışveriş merkezi gibi kalabalık alanlara en fazla 10 dakikalık mesafede itfaiye istasyonu kurmak zorunda olacak. Bu istasyonlarda yangın ve diğer afetlere müdahale için gerekli araç, ekipman ve personel bulundurulması sağlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/bakan-ersoy-boludaki-yangin-faciasina-iliskin-ilk-kez-konustu-yetki-bolu-itfaiyesindeydi-1093031486.html
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), kanun, kanun teklifi, kanun tasarısı, devlet bahçeli, itfaiye, itfaiye ekipleri, meclis, meclis komisyonu, tbmm meclis başkanlığı, milletvekili
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), kanun, kanun teklifi, kanun tasarısı, devlet bahçeli, itfaiye, itfaiye ekipleri, meclis, meclis komisyonu, tbmm meclis başkanlığı, milletvekili
MHP'den yeni kanun teklifi: İtfaiye 10 dakikada yangına müdahale etmek zorunda olacak
21:19 29.01.2025 (güncellendi: 21:25 29.01.2025)
MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kartalkaya'daki otel yangının ardından, tüm turizm bölgelerinde en fazla 10 dakikalık mesafede seyyar veya sabit itfaiye istasyonu kurulmasını öngören kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifin gerekçesinde, Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketinde itfaiyenin müdahalesinin geciktiği belirtildi.
MHP, itfaiyenin en fazla 10 dakikalık mesafede seyyar veya sabit istasyonlar kurmasını öngören kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in Meclis'e sunduğu yeni kanun teklifi gündem oldu. Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketinde itfaiyenin müdahalesinin geciktiğini belirten Özdemir ''Normal şartlar altında itfaiyenin en geç 30 ila 45 dakika içinde olay yerine ulaşması beklenirken, iddialara göre bu süre bir saati geçmiştir. Her ilimizde itfaiye ekiplerinin yangın ve diğer afetlere en fazla 10 dakikada müdahale etmelerini zorunlu hale getirecek kanun teklifimizi meclisimize sunduk. Yangın ve diğer afetlere müdahale süresinin ne kadar kritik olduğunu Bolu’daki acı deneyimle tecrübe ettik. Bu yüzden, kanun teklifimizin takipçisi olacağız. Ayrıca, turizm tesislerinin periyodik olarak denetlenmesini sağlayacak yeni bir düzenlemeyi de hazırlıyoruz'' açıklamasında bulundu.
Kanun teklifine göre, büyükşehir sınıfındaki illerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde ise il belediyeleri, okul, üniversite, cami, hastane, alışveriş merkezi gibi kalabalık alanlara en fazla 10 dakikalık mesafede itfaiye istasyonu kurmak zorunda olacak. Bu istasyonlarda yangın ve diğer afetlere müdahale için gerekli araç, ekipman ve personel bulundurulması sağlanacak.