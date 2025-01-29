https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/mansur-yavas-acikladi-en-dusuk-maas-44-bin-199-tl-oldu-1093170660.html
Mansur Yavaş açıkladı: En düşük maaş 44 bin 199 TL oldu
Mansur Yavaş açıkladı: En düşük maaş 44 bin 199 TL oldu
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 44 bin 199 TL'ye yükseltildi. 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T15:05+0300
2025-01-29T15:05+0300
2025-01-29T15:05+0300
politika
mansur yavaş
ankara büyükşehir belediyesi
ankara
zam
işçi
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bugün yaptığı basın açıklamasında belediye çalışanlarının maaşlarına yapılan zam oranı hakkında bilgi verdi.Alınan karar sonucunda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 44 bin 199 TL'ye yükseltildi.Bayram ikramiyesi 56 bin lira olduYavaş, değişikliklerle birlikte çalışanların yemek ücretlerinde ve sosyal yan haklarında da artışa gidildiğini belirterek "Bayram İkramiyesi 48 Bin TL'den 56 Bin TL'ye çıkarıyoruz. EGO biniş kartının 55 bin binişini personele 55 bin binişini ise ailesine açıyoruz. Yıllık izinde Kesilen yemek parasını personele izin parası olarak veriyoruz. Risk primi, direksiyon primi, emek primi, aile yardımı, gıda yardımı gibi yan sosyal hakları yüzde 45 zamlı olarak verilecek. Yemek ücreti günlük 187 TL'den 240 TL'ye çıkarıldı. Gıda yardımı, 1200 TL'den 4 Bin TL'ye çıkarılmıştır." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/emekli-bayram-ikramiyesine-zam-icin-yeni-rakam-verildi-zam-orani-tahmini-duyuruldu-1093135144.html
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mansur yavaş, mansur yavaş belediye maaş, aknara büyükşehir maaş
mansur yavaş, mansur yavaş belediye maaş, aknara büyükşehir maaş
Mansur Yavaş açıkladı: En düşük maaş 44 bin 199 TL oldu
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 44 bin 199 TL'ye yükseltildi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bugün yaptığı basın açıklamasında belediye çalışanlarının maaşlarına yapılan zam oranı hakkında bilgi verdi.
Alınan karar sonucunda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 44 bin 199 TL'ye yükseltildi.
Bayram ikramiyesi 56 bin lira oldu
Yavaş, değişikliklerle birlikte çalışanların yemek ücretlerinde ve sosyal yan haklarında da artışa gidildiğini belirterek "Bayram İkramiyesi 48 Bin TL'den 56 Bin TL'ye çıkarıyoruz. EGO biniş kartının 55 bin binişini personele 55 bin binişini ise ailesine açıyoruz. Yıllık izinde Kesilen yemek parasını personele izin parası olarak veriyoruz. Risk primi, direksiyon primi, emek primi, aile yardımı, gıda yardımı gibi yan sosyal hakları yüzde 45 zamlı olarak verilecek. Yemek ücreti günlük 187 TL'den 240 TL'ye çıkarıldı. Gıda yardımı, 1200 TL'den 4 Bin TL'ye çıkarılmıştır." ifadelerini kullandı.