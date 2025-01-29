https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/mansur-yavas-acikladi-en-dusuk-maas-44-bin-199-tl-oldu-1093170660.html

Mansur Yavaş açıkladı: En düşük maaş 44 bin 199 TL oldu

Mansur Yavaş açıkladı: En düşük maaş 44 bin 199 TL oldu

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 44 bin 199 TL'ye yükseltildi. 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T15:05+0300

2025-01-29T15:05+0300

2025-01-29T15:05+0300

politika

mansur yavaş

ankara büyükşehir belediyesi

ankara

zam

işçi

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bugün yaptığı basın açıklamasında belediye çalışanlarının maaşlarına yapılan zam oranı hakkında bilgi verdi.Alınan karar sonucunda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 44 bin 199 TL'ye yükseltildi.Bayram ikramiyesi 56 bin lira olduYavaş, değişikliklerle birlikte çalışanların yemek ücretlerinde ve sosyal yan haklarında da artışa gidildiğini belirterek "Bayram İkramiyesi 48 Bin TL'den 56 Bin TL'ye çıkarıyoruz. EGO biniş kartının 55 bin binişini personele 55 bin binişini ise ailesine açıyoruz. Yıllık izinde Kesilen yemek parasını personele izin parası olarak veriyoruz. Risk primi, direksiyon primi, emek primi, aile yardımı, gıda yardımı gibi yan sosyal hakları yüzde 45 zamlı olarak verilecek. Yemek ücreti günlük 187 TL'den 240 TL'ye çıkarıldı. Gıda yardımı, 1200 TL'den 4 Bin TL'ye çıkarılmıştır." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/emekli-bayram-ikramiyesine-zam-icin-yeni-rakam-verildi-zam-orani-tahmini-duyuruldu-1093135144.html

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