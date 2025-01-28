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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/emekli-bayram-ikramiyesine-zam-icin-yeni-rakam-verildi-zam-orani-tahmini-duyuruldu-1093135144.html
Emekli bayram ikramiyesine zam için yeni rakam verildi: Artış oranı tahmini duyuruldu
Emekli bayram ikramiyesine zam için yeni rakam verildi: Artış oranı tahmini duyuruldu
Sputnik Türkiye
SGK, emeklilere yapılacak promosyon ödemeleri için bankalarla şubat ayında pazarlıklara başlıyor. 2025 emekli maaşı artışlarının düşük kalması sonrası... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T16:14+0300
2025-01-28T16:25+0300
ekonomi
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
emekli banka promosyonu
promosyon
bayram
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB), emeklilere ödenecek promosyon miktarlarını güncellemek için şubat ayında masaya oturuyor. Promosyon sisteminin, emekli maaş artışlarının düşük kalması ve ek zam taleplerinin reddedilmesinden sonra yeniden düzenlenmesi bekleniyor.Promosyon ödemeleri, 2017 yılından bu yana SGK ile bankalar arasında yapılan yıllık protokoller çerçevesinde düzenleniyor. Mart ayında yürürlüğe girmesi beklenen yeni anlaşmalarla emeklilere daha yüksek tutarlı ödemeler yapılması hedefleniyor.SGK, emeklilerin maaş ödemelerini düzenli olarak gerçekleştiren bankalara her ay yüz milyarlarca lira aktarıyor. Bu durum, bankalar için büyük bir kazanç kapısı oluşturuyor. Özel bankalar, emekli müşterilerini artırmak için promosyon tutarlarını sürekli güncellerken, kamu bankalarının da bu rekabette daha güçlü yer alması planlanıyor.Halihazırda özel bankalar, maaşını taşıyan emeklilere 20 bin TL ile 35 bin TL arasında promosyon teklif ederken, kamu bankalarında bu tutar 8-12 bin TL seviyesinde kaldı. Yeni düzenlemelerle kamu bankalarının promosyon alt limitinin 15 bin TL’ye, üst limitinin ise 23-25 bin TL’ye çıkarılması hedefleniyor.Yeni banka promosyonlarında beklenen rakamlarSGK’nın bankalarla yapacağı görüşmelerde, kamu bankaları için belirlenen alt ve üst limitlerin özel bankalar tarafından artırılması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yetki alınması halinde, kamu bankalarının promosyon tutarlarını daha da yükseltmesi söz konusu olabilir.Geçen yıl kamu bankalarından 8-12 bin TL aralığında promosyon alan emekliler, yeni protokol doğrultusunda fark ödemesi alabilecek. Örneğin, geçen yıl 8 bin TL promosyon alan bir emekliye 7-8 bin TL, 12 bin TL alan bir emekliye ise 11-13 bin TL ek ödeme yapılması gündemde.Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?2025 yılı için bayram ikramiyelerinde de düzenleme yapılması planlanıyor. Ramazan ve Kurban Bayramlarında toplamda 6 bin TL olarak ödenen ikramiyelerin, yüzde 50 artışla 9 bin TL’ye çıkarılması üzerinde duruluyor. 1000-1500 TL arasındaki zammın bütçeye getireceği yükün değerlendirildiği ifade ediliyor.Memur ve emekli zam farkları şubat ayında yatırılabilirMemur maaşları her ayın 15’inden itibaren işlemeye başlıyor. Bu nedenle ocak ayında zamlı maaşlar 15 Ocak itibarıyla hesaplara geçti ancak ayın ilk 14 gününe ait maaş farkı oluştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıklama yapması beklenirken, bu 14 günlük zam farklarının şubat ayına doğru hesaplara yatırılması öngörülüyor.SSK ve Bağ-kur emekli zam farkları ne zaman ödenecek?SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaş tutarı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükseltildi. Ancak bu düzenleme, henüz TBMM’de onaylanmadığı için Resmi Gazete’de yayımlanmadı.Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle, en düşük emekli maaşı üzerinden ödeme alanlara aradaki 1.969 TL fark ödemesi yapılacak. Ödemelerin önümüzdeki ay içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Şu anda, emeklilere eski tutar olan 12 bin 500 TL ödenmeye devam ediliyor.En düşük emekli maaşı artışıyla ilgili düzenleme, TBMM’de yapılacak görüşmelerin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu sürecin tamamlanmasının ardından fark ödemelerinin emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.
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Emekli bayram ikramiyesine zam için yeni rakam verildi: Artış oranı tahmini duyuruldu

16:14 28.01.2025 (güncellendi: 16:25 28.01.2025)
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SGK, emeklilere yapılacak promosyon ödemeleri için bankalarla şubat ayında pazarlıklara başlıyor. 2025 emekli maaşı artışlarının düşük kalması sonrası promosyon güncellemeleri ve bayram ikramiyesi zammı gündemde. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli zam farkları ne zaman yatacak?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB), emeklilere ödenecek promosyon miktarlarını güncellemek için şubat ayında masaya oturuyor. Promosyon sisteminin, emekli maaş artışlarının düşük kalması ve ek zam taleplerinin reddedilmesinden sonra yeniden düzenlenmesi bekleniyor.
Promosyon ödemeleri, 2017 yılından bu yana SGK ile bankalar arasında yapılan yıllık protokoller çerçevesinde düzenleniyor. Mart ayında yürürlüğe girmesi beklenen yeni anlaşmalarla emeklilere daha yüksek tutarlı ödemeler yapılması hedefleniyor.
SGK, emeklilerin maaş ödemelerini düzenli olarak gerçekleştiren bankalara her ay yüz milyarlarca lira aktarıyor. Bu durum, bankalar için büyük bir kazanç kapısı oluşturuyor. Özel bankalar, emekli müşterilerini artırmak için promosyon tutarlarını sürekli güncellerken, kamu bankalarının da bu rekabette daha güçlü yer alması planlanıyor.
Halihazırda özel bankalar, maaşını taşıyan emeklilere 20 bin TL ile 35 bin TL arasında promosyon teklif ederken, kamu bankalarında bu tutar 8-12 bin TL seviyesinde kaldı. Yeni düzenlemelerle kamu bankalarının promosyon alt limitinin 15 bin TL’ye, üst limitinin ise 23-25 bin TL’ye çıkarılması hedefleniyor.

Yeni banka promosyonlarında beklenen rakamlar

SGK’nın bankalarla yapacağı görüşmelerde, kamu bankaları için belirlenen alt ve üst limitlerin özel bankalar tarafından artırılması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yetki alınması halinde, kamu bankalarının promosyon tutarlarını daha da yükseltmesi söz konusu olabilir.
Geçen yıl kamu bankalarından 8-12 bin TL aralığında promosyon alan emekliler, yeni protokol doğrultusunda fark ödemesi alabilecek. Örneğin, geçen yıl 8 bin TL promosyon alan bir emekliye 7-8 bin TL, 12 bin TL alan bir emekliye ise 11-13 bin TL ek ödeme yapılması gündemde.

Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?

2025 yılı için bayram ikramiyelerinde de düzenleme yapılması planlanıyor. Ramazan ve Kurban Bayramlarında toplamda 6 bin TL olarak ödenen ikramiyelerin, yüzde 50 artışla 9 bin TL’ye çıkarılması üzerinde duruluyor. 1000-1500 TL arasındaki zammın bütçeye getireceği yükün değerlendirildiği ifade ediliyor.

Memur ve emekli zam farkları şubat ayında yatırılabilir

Memur maaşları her ayın 15’inden itibaren işlemeye başlıyor. Bu nedenle ocak ayında zamlı maaşlar 15 Ocak itibarıyla hesaplara geçti ancak ayın ilk 14 gününe ait maaş farkı oluştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıklama yapması beklenirken, bu 14 günlük zam farklarının şubat ayına doğru hesaplara yatırılması öngörülüyor.

SSK ve Bağ-kur emekli zam farkları ne zaman ödenecek?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaş tutarı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükseltildi. Ancak bu düzenleme, henüz TBMM’de onaylanmadığı için Resmi Gazete’de yayımlanmadı.
Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle, en düşük emekli maaşı üzerinden ödeme alanlara aradaki 1.969 TL fark ödemesi yapılacak. Ödemelerin önümüzdeki ay içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Şu anda, emeklilere eski tutar olan 12 bin 500 TL ödenmeye devam ediliyor.
En düşük emekli maaşı artışıyla ilgili düzenleme, TBMM’de yapılacak görüşmelerin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu sürecin tamamlanmasının ardından fark ödemelerinin emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.
5 ve 50 TL - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
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