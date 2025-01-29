https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/kursad-oguz-ve-suat-toktas-ifadeye-goturuldu-1093171120.html

Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş ifadeye götürüldü

Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş ifadeye götürüldü

Sputnik Türkiye

Bilirkişi soruşturmasında, gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker'in gözaltına alınmasının ardından Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz... 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T15:08+0300

2025-01-29T15:08+0300

2025-01-29T15:39+0300

türkiye

suat toktaş

seda selek

kürşad oğuz

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

bilirkişi

barış pehlivan

halk tv

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında ismi geçen bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp Halk TV'de yayınlanması ve bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanması üzerine soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında dün Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek gözaltına alındı. Halk TV'ye yönelik soruşturmada son dakika gelişmesi yaşandı. HalkTV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz ve Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ifadeye götürüldü. 2 isim savcıya ifade verecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/baris-pehlivan-serhan-asker-ve-seda-selek-bakan-tunctan-3-gazetecinin-gozaltina-alinmasiyla-ilgili-1093163095.html

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