https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/kursad-oguz-ve-suat-toktas-ifadeye-goturuldu-1093171120.html
Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş ifadeye götürüldü
Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş ifadeye götürüldü
Sputnik Türkiye
Bilirkişi soruşturmasında, gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker'in gözaltına alınmasının ardından Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T15:08+0300
2025-01-29T15:08+0300
2025-01-29T15:39+0300
türkiye
suat toktaş
seda selek
kürşad oğuz
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
bilirkişi
barış pehlivan
halk tv
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında ismi geçen bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp Halk TV'de yayınlanması ve bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanması üzerine soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında dün Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek gözaltına alındı. Halk TV'ye yönelik soruşturmada son dakika gelişmesi yaşandı. HalkTV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz ve Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ifadeye götürüldü. 2 isim savcıya ifade verecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/baris-pehlivan-serhan-asker-ve-seda-selek-bakan-tunctan-3-gazetecinin-gozaltina-alinmasiyla-ilgili-1093163095.html
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Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş ifadeye götürüldü
15:08 29.01.2025 (güncellendi: 15:39 29.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Bilirkişi soruşturmasında, gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker'in gözaltına alınmasının ardından Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz ile Suat Toktaş ifadeye götürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında ismi geçen bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp Halk TV'de yayınlanması ve bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanması üzerine soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında dün Gazeteci Barış Pehlivan
, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker
ve sunucu Seda Selek
gözaltına alındı. Halk TV'ye yönelik soruşturmada son dakika gelişmesi yaşandı.
HalkTV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz ve Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ifadeye götürüldü. 2 isim savcıya ifade verecek.