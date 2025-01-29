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Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek: Bakan Tunç'tan 3 gazetecinin gözaltına alınmasıyla ilgili ilk açıklama
Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek: Bakan Tunç'tan 3 gazetecinin gözaltına alınmasıyla ilgili ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin Halk TV'de yayınlanması sonrası gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker'in gözaltına alınmasıla... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
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Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve program sunucusu Seda Selek'in gözaltına alınmasıyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ilk açıklama geldi. Tunç, AK Parti Grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tunç, "Adalet Bakanı Tunç: Gazetecilik faaliyeti ile kimse gözaltına alınmaz. İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma var bilirkişi ile yapılan bir telefon görüşmesi var, karşı tarafın savunmadan yayınlarsanız bu suç olur" dedi."Gazetecilik faaliyeti ile yapılan bir soruşturma değildir" diyen Bakan Tunç, "Siz de gazetecisiniz, Bir kişiyle telefon bağlantısını ifşa eder misiniz" sorusunu yöneltti."İmamoğlu sürekli polemiklerden hoşlanan bir kişilik" ifadelerini kullanan Tunç, "Yakışıksız üsluplarla konuşmanın kimseye faydası yok. 16 milyon İstanbullunun sorumluluğunu kaldıramayan bir şahıs var" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/gazeteci-fatih-portakal-baris-pehlivanin-yaptigi-yanlisti-1093145203.html
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barış pehlivan, yılmaz tunç
barış pehlivan, yılmaz tunç

Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek: Bakan Tunç'tan 3 gazetecinin gözaltına alınmasıyla ilgili ilk açıklama

12:13 29.01.2025 (güncellendi: 12:23 29.01.2025)
© AA / Hakan NuralAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gölbaşı Hakimevi'nde 83 baro başkanıyla bir araya geldi. Bakan Tunç, toplantıda konuşma yaptı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gölbaşı Hakimevi'nde 83 baro başkanıyla bir araya geldi. Bakan Tunç, toplantıda konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© AA / Hakan Nural
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Bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin Halk TV'de yayınlanması sonrası gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker'in gözaltına alınmasıla ilgili Bakan Tunç'tan açıklama geldi. Bakan Tunç, "Gazetecilik faaliyeti ile kimse gözaltına alınmaz" diye konuştu.
Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve program sunucusu Seda Selek'in gözaltına alınmasıyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ilk açıklama geldi. Tunç, AK Parti Grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Tunç, "Adalet Bakanı Tunç: Gazetecilik faaliyeti ile kimse gözaltına alınmaz. İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma var bilirkişi ile yapılan bir telefon görüşmesi var, karşı tarafın savunmadan yayınlarsanız bu suç olur" dedi.
"Gazetecilik faaliyeti ile yapılan bir soruşturma değildir" diyen Bakan Tunç, "Siz de gazetecisiniz, Bir kişiyle telefon bağlantısını ifşa eder misiniz" sorusunu yöneltti.
"İmamoğlu sürekli polemiklerden hoşlanan bir kişilik" ifadelerini kullanan Tunç, "Yakışıksız üsluplarla konuşmanın kimseye faydası yok. 16 milyon İstanbullunun sorumluluğunu kaldıramayan bir şahıs var" dedi.
Fatih Portakal - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
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Gazeteci Fatih Portakal: Barış Pehlivan'ın yaptığı yanlıştı
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