https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/baris-pehlivan-serhan-asker-ve-seda-selek-bakan-tunctan-3-gazetecinin-gozaltina-alinmasiyla-ilgili-1093163095.html

Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek: Bakan Tunç'tan 3 gazetecinin gözaltına alınmasıyla ilgili ilk açıklama

Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek: Bakan Tunç'tan 3 gazetecinin gözaltına alınmasıyla ilgili ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin Halk TV'de yayınlanması sonrası gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker'in gözaltına alınmasıla... 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T12:13+0300

2025-01-29T12:13+0300

2025-01-29T12:23+0300

türkiye

barış pehlivan

yılmaz tunç

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Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve program sunucusu Seda Selek'in gözaltına alınmasıyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ilk açıklama geldi. Tunç, AK Parti Grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tunç, "Adalet Bakanı Tunç: Gazetecilik faaliyeti ile kimse gözaltına alınmaz. İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma var bilirkişi ile yapılan bir telefon görüşmesi var, karşı tarafın savunmadan yayınlarsanız bu suç olur" dedi."Gazetecilik faaliyeti ile yapılan bir soruşturma değildir" diyen Bakan Tunç, "Siz de gazetecisiniz, Bir kişiyle telefon bağlantısını ifşa eder misiniz" sorusunu yöneltti."İmamoğlu sürekli polemiklerden hoşlanan bir kişilik" ifadelerini kullanan Tunç, "Yakışıksız üsluplarla konuşmanın kimseye faydası yok. 16 milyon İstanbullunun sorumluluğunu kaldıramayan bir şahıs var" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/gazeteci-fatih-portakal-baris-pehlivanin-yaptigi-yanlisti-1093145203.html

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barış pehlivan, yılmaz tunç