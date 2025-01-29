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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/kopek-mamasi-uzerinden-sahte-fatura-hayvanseverlerden-18-milyon-lira-toplayip-sahsi-hesabina-atti-1093168852.html
Köpek maması üzerinden sahte fatura: Hayvanseverlerden 18 milyon lira toplayıp şahsi hesabına attı
Köpek maması üzerinden sahte fatura: Hayvanseverlerden 18 milyon lira toplayıp şahsi hesabına attı
Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Yaşama Tutunan Patiler Derneği" hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan başlatılan soruşturmada, dernek... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T14:53+0300
2025-01-29T14:53+0300
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"Yaşama Tutunan Patiler Derneği" yöneticilerinin usulsüz işlemlerle kamuyu 18 milyon 627 bin 848 lira zarara uğrattığı, sahte faturalar ve hukuka aykırı huzur hakkı ödemeleri aldıkları tespit edildi.Hayvanseverlerden aldılar, dernek amacı dışında kullandılarDernek Başkanı Buket Özgünlü'nün de aralarında olduğu 14 şüpheli hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "hizmet nedeniyle görevini kötüye kullanma" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor."Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçunun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle savcılık dosyayı ayırdı.Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Bürosunca hazırlanan ve Uzlaşma Bürosuna gönderilen dosyada, Yaşama Tutunan Patiler Derneğinin tüzel kişiliği bünyesinde dernek amaçlarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla hayvanseverler tarafından gönderilen paraların dernek amaçları dışında kullanıldığı, bağış paralarının dernek yöneticilerince kişisel zenginleşme ve malvarlığı edinimlerine konu edildiği belirtildi.Elde edilen suç gelirinin, öncül suç ile bağının yok edilmesi amacıyla aklama faaliyetlerine konu edildiği aktarılan dosyada, aklama faaliyetlerinde dernek tüzel kişiliği ile bazı mama şirketlerinin araç olarak kullanıldığı, aklama suçunun işlenmesinde mama şirketleri nezdinde sahte faturaların düzenlendiği, bu nedenle dernek tüzel kişiliği ile kamunun zarara uğratıldığı kaydedildi.Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) raporuna da yer verilen dosyada, bazı nakit ve transfer hareketlerinin dernek faaliyetleri kapsamında kullanılmadığı, dernek hesaplarındaki tutarların bir kısmının çeşitli işlemlerle tekrar dernek yönetim kurulu başkanı Buket Özgünlü ve yakın aile bireylerinin hesaplarına aktarıldığı bildirildi.Bazı şüphelilerin dernek tüzel kişiliğine "bağış" adı altında yapılan paralar ile haksız mal edindiği, bu işlemlerde aile şirketlerinin araç olarak kullanıldığı ifade edildi.Dosyada yer alan uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda ise dernekler mevzuatına göre yönetim kurulu üyelerine "huzur hakkı" ödenebilmesi için genel kurul kararının gerekli olduğu ancak Yaşama Tutunan Patiler Derneğince genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu üyesine hukuka aykırı olarak huzur hakkı tesis edildiği belirtildi.Mama üzerinden sahte faturaDosyada tanık olarak ifadesine yer verilen Ş.G, şüpheli Özgünlü'nün baktığı hayvanlar için mama bağışı kampanyası düzenlediğini, bağış şeklinde gelen mamaları da yine kendi ailesinin kurduğu mama firmasından almış gibi fatura ettiğini, pansiyon hizmetinden faydalanmak isteyen kişileri kendi anlaşmalı olduğu pansiyonlara yönlendirerek bu iş karşılığında komisyon aldığını anlattı.Şüphelilerin yasa dışı eylemlerine de yer verilen dosyada, derneğin başkan yardımcısı Demet Kılıç'a genel kurul kararı olmaksızın 707 bin 462 lira huzur hakkı ödendiği, Demet Kılıç'ın derneğe ait hesaptan çektiği 621 bin 817 lirayı dernek kasasına koymadığı, kendi ve diğer şüpheliler Evren Kılıç ve Buket Özgünlü'nün de aynı yöntemle paraları şahsi hesaplarına aktardığı kaydedildi.Bu şekilde zanlılar tarafından derneğin tüzel kişiliğinin milyonlarca lira zarara uğratıldığı, firari şüpheli Tuna Boyacı'nın, sahibi ve yetkilisi olduğu pet ürünleri şirketi adına 2022 ve 2023 yıllarında mama alışverişi olmamasına rağmen Yaşama Tutunan Patiler Derneği adına köpek maması alım satımı dair çok sayıda sahte fatura düzenlendiği de dosyada ifade edildi.Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Boyacı'nın dosyası ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/20-milyon-liralik-skandal-kopek-velisi-buket-ozgunlu-tutuklandi-1091079549.html
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pati, türkiye, buket özgünlü, ankara, masak
pati, türkiye, buket özgünlü, ankara, masak

Köpek maması üzerinden sahte fatura: Hayvanseverlerden 18 milyon lira toplayıp şahsi hesabına attı

14:53 29.01.2025
© Ömer Taha ÇetinBuket Özgünlü
Buket Özgünlü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© Ömer Taha Çetin
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Yaşama Tutunan Patiler Derneği" hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan başlatılan soruşturmada, dernek yöneticilerinin usulsüz işlemlerle kamuyu 18 milyon 627 bin 848 lira zarara uğrattığı, sahte faturalar ve hukuka aykırı huzur hakkı ödemeleri aldıkları tespit edildi.
"Yaşama Tutunan Patiler Derneği" yöneticilerinin usulsüz işlemlerle kamuyu 18 milyon 627 bin 848 lira zarara uğrattığı, sahte faturalar ve hukuka aykırı huzur hakkı ödemeleri aldıkları tespit edildi.

Hayvanseverlerden aldılar, dernek amacı dışında kullandılar

Dernek Başkanı Buket Özgünlü'nün de aralarında olduğu 14 şüpheli hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "hizmet nedeniyle görevini kötüye kullanma" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
"Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçunun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle savcılık dosyayı ayırdı.
Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Bürosunca hazırlanan ve Uzlaşma Bürosuna gönderilen dosyada, Yaşama Tutunan Patiler Derneğinin tüzel kişiliği bünyesinde dernek amaçlarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla hayvanseverler tarafından gönderilen paraların dernek amaçları dışında kullanıldığı, bağış paralarının dernek yöneticilerince kişisel zenginleşme ve malvarlığı edinimlerine konu edildiği belirtildi.
Elde edilen suç gelirinin, öncül suç ile bağının yok edilmesi amacıyla aklama faaliyetlerine konu edildiği aktarılan dosyada, aklama faaliyetlerinde dernek tüzel kişiliği ile bazı mama şirketlerinin araç olarak kullanıldığı, aklama suçunun işlenmesinde mama şirketleri nezdinde sahte faturaların düzenlendiği, bu nedenle dernek tüzel kişiliği ile kamunun zarara uğratıldığı kaydedildi.
Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) raporuna da yer verilen dosyada, bazı nakit ve transfer hareketlerinin dernek faaliyetleri kapsamında kullanılmadığı, dernek hesaplarındaki tutarların bir kısmının çeşitli işlemlerle tekrar dernek yönetim kurulu başkanı Buket Özgünlü ve yakın aile bireylerinin hesaplarına aktarıldığı bildirildi.
Bazı şüphelilerin dernek tüzel kişiliğine "bağış" adı altında yapılan paralar ile haksız mal edindiği, bu işlemlerde aile şirketlerinin araç olarak kullanıldığı ifade edildi.
Dosyada yer alan uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda ise dernekler mevzuatına göre yönetim kurulu üyelerine "huzur hakkı" ödenebilmesi için genel kurul kararının gerekli olduğu ancak Yaşama Tutunan Patiler Derneğince genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu üyesine hukuka aykırı olarak huzur hakkı tesis edildiği belirtildi.

Mama üzerinden sahte fatura

Dosyada tanık olarak ifadesine yer verilen Ş.G, şüpheli Özgünlü'nün baktığı hayvanlar için mama bağışı kampanyası düzenlediğini, bağış şeklinde gelen mamaları da yine kendi ailesinin kurduğu mama firmasından almış gibi fatura ettiğini, pansiyon hizmetinden faydalanmak isteyen kişileri kendi anlaşmalı olduğu pansiyonlara yönlendirerek bu iş karşılığında komisyon aldığını anlattı.
Şüphelilerin yasa dışı eylemlerine de yer verilen dosyada, derneğin başkan yardımcısı Demet Kılıç'a genel kurul kararı olmaksızın 707 bin 462 lira huzur hakkı ödendiği, Demet Kılıç'ın derneğe ait hesaptan çektiği 621 bin 817 lirayı dernek kasasına koymadığı, kendi ve diğer şüpheliler Evren Kılıç ve Buket Özgünlü'nün de aynı yöntemle paraları şahsi hesaplarına aktardığı kaydedildi.
Bu şekilde zanlılar tarafından derneğin tüzel kişiliğinin milyonlarca lira zarara uğratıldığı, firari şüpheli Tuna Boyacı'nın, sahibi ve yetkilisi olduğu pet ürünleri şirketi adına 2022 ve 2023 yıllarında mama alışverişi olmamasına rağmen Yaşama Tutunan Patiler Derneği adına köpek maması alım satımı dair çok sayıda sahte fatura düzenlendiği de dosyada ifade edildi.
Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Boyacı'nın dosyası ayrıldı.
Buket Özgünlü Boyacı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
TÜRKİYE
20 milyon liralık skandal: 'Köpek velisi' Buket Özgünlü tutuklandı
2 Aralık 2024, 20:05
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