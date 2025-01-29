https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/kartalkayada-olenlerin-yakinlarini-arayip-hakaret-etmislerdi-2si-tutuklandi-1093160814.html
Kartalkaya'da ölenlerin yakınlarını arayıp hakaret etmişlerdi: 2'si tutuklandı
Kartalkaya'da ölenlerin yakınlarını arayıp hakaret etmişlerdi: 2'si tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kartalkaya'da yangın felaketinde yakınlarını kaybeden aileleri arayarak hakaret edenlere yönelik soruşturmada iki kişi tutuklandı. 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T11:18+0300
2025-01-29T11:18+0300
2025-01-29T11:18+0300
türkiye
kartalkaya
nevşehir
grand kartal oteli
yangın felaketi
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Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yaşamını yitiren kişilerin ailelerini telefonla arayarak hakaret eden kişilere yönelik soruşturmada iki kişi tutuklandı. Tutuklanan 20 yaşındaki F.A.'nın grubun yöneticisi olduğu belirlendi. Grubun yöneticisi çıktıKartalkaya’daki otel yangınında yaşamını yitiren kişilerle ilgili bir sosyal medya platformu üzerinden hakaret edilmesi ve aile yakınlarının aranarak çirkin ve ahlak dışı sözler söylenmesiyle ilgili soruşturmada Nevşehir'de 20 yaşındaki F.A. ve iki kişi daha gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen F.A. ve bir kişi tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüpheli F.A.’nın, yangında vefat edenler ve yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı sosyal medya platformundaki grubun yöneticisi olduğu öğrenildi.Türkiye'nin gündemine oturmuştuİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Kartalkaya'daki otel yangınında vefat edenlere bir sosyal medya platformu üzerinden çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden, onlara ve yakınlarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaşan ve yakınlarını arayarak acı durumlarını istismar ettikleri öne sürülen kişilerden Aksaray’da ikamet eden B.M.D. (21), Nevşehir’de ikamet eden F.A. ve Bitlis’te ikamet eden D.D.’nin (19) gözaltına alındığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/kartalkaya-otel-yangininda-carpici-ifade-ortaya-cikti-masrafli-diye-yapilmamis-1093100715.html
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nevşehir
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kartalkaya, nevşehir, grand kartal oteli, yangın felaketi
kartalkaya, nevşehir, grand kartal oteli, yangın felaketi
Kartalkaya'da ölenlerin yakınlarını arayıp hakaret etmişlerdi: 2'si tutuklandı
Kartalkaya'da yangın felaketinde yakınlarını kaybeden aileleri arayarak hakaret edenlere yönelik soruşturmada iki kişi tutuklandı.
Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yaşamını yitiren kişilerin ailelerini telefonla arayarak hakaret eden kişilere yönelik soruşturmada iki kişi tutuklandı. Tutuklanan 20 yaşındaki F.A.'nın grubun yöneticisi olduğu belirlendi.
Kartalkaya’daki otel yangınında yaşamını yitiren kişilerle ilgili bir sosyal medya platformu üzerinden hakaret edilmesi ve aile yakınlarının aranarak çirkin ve ahlak dışı sözler söylenmesiyle ilgili soruşturmada Nevşehir'de 20 yaşındaki F.A. ve iki kişi daha gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen F.A. ve bir kişi tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Şüpheli F.A.’nın, yangında vefat edenler ve yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı sosyal medya platformundaki grubun yöneticisi olduğu öğrenildi.
Türkiye'nin gündemine oturmuştu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Kartalkaya'daki otel yangınında vefat edenlere bir sosyal medya platformu üzerinden çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden, onlara ve yakınlarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaşan ve yakınlarını arayarak acı durumlarını istismar ettikleri öne sürülen kişilerden Aksaray’da ikamet eden B.M.D. (21), Nevşehir’de ikamet eden F.A. ve Bitlis’te ikamet eden D.D.’nin (19) gözaltına alındığını duyurmuştu.