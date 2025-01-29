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SON DAKİKA | Erdoğan: Bu katliamın yaşanmasında kimin ihmali varsa gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğiz
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Kalp krizi geçiren spor spikeri Erdoğan Arıkan'dan iyi haber geldi
Kalp krizi geçiren spor spikeri Erdoğan Arıkan'dan iyi haber geldi
Sputnik Türkiye
Maç anlatırken kalp krizi geçiren Erdoğan Arıkan, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. 29.01.2025, Sputnik Türkiye
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Keçiörengücü- Sakaryaspor maçını anlatırken kalp krizi geçiren spor spikeri Erdoğan Arıkan, hastaneden taburcu edildi. Sağlığına kavuşan ünlü spor spikeri yanında olan herkese teşekkür etti. Bir hafta yoğun bakımda kaldıTrendyol 1. Lig'in 20. haftasında Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını anlatan Erdoğan Arıkan görevi sırasında kalp krizi geçirmişti. Rahatsızlığının ardından Ankara'da hastanede yoğun bakıma alınan başarılı spiker, bir haftadır devam eden tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Hastane çıkışı konuşan Arıkan, "Bu sürecin başından beri beni hiç yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim. Bütün taraftarların gösterdiği sevgiye de çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandım." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/trt-spikeri-erdogan-arikan-canli-yayinda-kalp-krizi-gecirdi-hastaneye-kaldirildi-1092842835.html
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erdoğan arıkan, ankara, kalp krizi

Kalp krizi geçiren spor spikeri Erdoğan Arıkan'dan iyi haber geldi

13:43 29.01.2025
© Fotoğraf : Erdoğan Arıkan instagramErdoğan Arıkan
Erdoğan Arıkan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© Fotoğraf : Erdoğan Arıkan instagram
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Maç anlatırken kalp krizi geçiren Erdoğan Arıkan, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Keçiörengücü- Sakaryaspor maçını anlatırken kalp krizi geçiren spor spikeri Erdoğan Arıkan, hastaneden taburcu edildi. Sağlığına kavuşan ünlü spor spikeri yanında olan herkese teşekkür etti.

Bir hafta yoğun bakımda kaldı

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını anlatan Erdoğan Arıkan görevi sırasında kalp krizi geçirmişti. Rahatsızlığının ardından Ankara'da hastanede yoğun bakıma alınan başarılı spiker, bir haftadır devam eden tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Hastane çıkışı konuşan Arıkan, "Bu sürecin başından beri beni hiç yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim. Bütün taraftarların gösterdiği sevgiye de çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandım." dedi.
Erdoğan Arıkan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2025
TÜRKİYE
TRT spikeri Erdoğan Arıkan canlı yayında kalp krizi geçirdi: Hastaneye kaldırıldı
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