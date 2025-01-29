https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/kalp-krizi-geciren-spor-spikeri-erdogan-arikandan-iyi-haber-geldi-1093165656.html
Kalp krizi geçiren spor spikeri Erdoğan Arıkan'dan iyi haber geldi
Kalp krizi geçiren spor spikeri Erdoğan Arıkan'dan iyi haber geldi
Sputnik Türkiye
Maç anlatırken kalp krizi geçiren Erdoğan Arıkan, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T13:43+0300
2025-01-29T13:43+0300
2025-01-29T13:43+0300
spor
erdoğan arıkan
ankara
kalp krizi
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Keçiörengücü- Sakaryaspor maçını anlatırken kalp krizi geçiren spor spikeri Erdoğan Arıkan, hastaneden taburcu edildi. Sağlığına kavuşan ünlü spor spikeri yanında olan herkese teşekkür etti. Bir hafta yoğun bakımda kaldıTrendyol 1. Lig'in 20. haftasında Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını anlatan Erdoğan Arıkan görevi sırasında kalp krizi geçirmişti. Rahatsızlığının ardından Ankara'da hastanede yoğun bakıma alınan başarılı spiker, bir haftadır devam eden tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Hastane çıkışı konuşan Arıkan, "Bu sürecin başından beri beni hiç yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim. Bütün taraftarların gösterdiği sevgiye de çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandım." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/trt-spikeri-erdogan-arikan-canli-yayinda-kalp-krizi-gecirdi-hastaneye-kaldirildi-1092842835.html
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erdoğan arıkan, ankara, kalp krizi
erdoğan arıkan, ankara, kalp krizi
Kalp krizi geçiren spor spikeri Erdoğan Arıkan'dan iyi haber geldi
Maç anlatırken kalp krizi geçiren Erdoğan Arıkan, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Keçiörengücü- Sakaryaspor maçını anlatırken kalp krizi geçiren spor spikeri Erdoğan Arıkan, hastaneden taburcu edildi. Sağlığına kavuşan ünlü spor spikeri yanında olan herkese teşekkür etti.
Bir hafta yoğun bakımda kaldı
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını anlatan Erdoğan Arıkan görevi sırasında kalp krizi geçirmişti. Rahatsızlığının ardından Ankara'da hastanede yoğun bakıma alınan başarılı spiker, bir haftadır devam eden tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Hastane çıkışı konuşan Arıkan, "Bu sürecin başından beri beni hiç yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim. Bütün taraftarların gösterdiği sevgiye de çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandım." dedi.