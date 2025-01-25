https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/unlu-oyuncu-elvin-levinler-hayranlari-korkuttu-1093054752.html

Ünlü oyuncu Elvin Levinler hayranları korkuttu

Ünlü oyuncu Elvin Levinler hayranları korkuttu

Sputnik Türkiye

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler hasta yatağından paylaştığı fotoğrafla hayranlarını korkuttu. 25.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-25T21:35+0300

2025-01-25T21:35+0300

2025-01-25T21:35+0300

yaşam

elvin levinler

koroner kalp hastalığı

kalp hastalıkları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/19/1093054597_0:341:1242:1040_1920x0_80_0_0_45743002d5f32c3a95bfc3da1cc64331.jpg

Alemin Kralı, İnadına Aşk gibi bir çok dizide rol alan ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, hasta yatağından fotoğraf paylaştı ve kalbinden bir operasyon geçirdiğini söyledi. Levin'in paylaşımına hayranlarından 'geçmiş olsun' yorumları yağdı. Kalbime fazla yüklendimTürkiye'de dizilerin sevilen oyuncularından olan 36 yaşındaki ünlü oyuncu Elvin Levinler kalbinden bir operasyon geçirdiğini duyurdu. Hasta yatağında çektirdiği fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Elvin Levinler, "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğimi düşünememiştim. Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim, çok şükür her şey yolunda" diye yazdı. Elvin Levinler kimdir?Elvin Levinler, 24 Nisan 1988 yılında İstanbul’da doğdu. Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünü okudu. Özlem Güzel Dans ve Müzik Okulu’nda bale eğitimi alan Levinler, oyunculuk yaşantısına 2011 yılında yayınlanan “Alemin Kralı” isimli dizi ile adım attı. “Salih Kuşu” isimli yapımda Melis karakterini canlandıran oyuncu ayrıca; “Polis Akademisi: Alaturka”, “MilaT”, “Babam Sınıfta Kaldı” gibi yapımlarda yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/ziyaretci-yasak-demisti-tedavisi-suren-tanyeli-influenza-oldu-1092970117.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

elvin levinler kimdir, elvin levinler hasta mı, elvin levinler ne hastası, elvin levinler kaç yaşında, elvin levinler dizileri, elvin levinler ameliyat