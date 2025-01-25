https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/unlu-oyuncu-elvin-levinler-hayranlari-korkuttu-1093054752.html
Ünlü oyuncu Elvin Levinler hayranları korkuttu
Ünlü oyuncu Elvin Levinler hayranları korkuttu
Sputnik Türkiye
Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler hasta yatağından paylaştığı fotoğrafla hayranlarını korkuttu. 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T21:35+0300
2025-01-25T21:35+0300
2025-01-25T21:35+0300
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Alemin Kralı, İnadına Aşk gibi bir çok dizide rol alan ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, hasta yatağından fotoğraf paylaştı ve kalbinden bir operasyon geçirdiğini söyledi. Levin'in paylaşımına hayranlarından 'geçmiş olsun' yorumları yağdı. Kalbime fazla yüklendimTürkiye'de dizilerin sevilen oyuncularından olan 36 yaşındaki ünlü oyuncu Elvin Levinler kalbinden bir operasyon geçirdiğini duyurdu. Hasta yatağında çektirdiği fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Elvin Levinler, "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğimi düşünememiştim. Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim, çok şükür her şey yolunda" diye yazdı. Elvin Levinler kimdir?Elvin Levinler, 24 Nisan 1988 yılında İstanbul’da doğdu. Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünü okudu. Özlem Güzel Dans ve Müzik Okulu’nda bale eğitimi alan Levinler, oyunculuk yaşantısına 2011 yılında yayınlanan “Alemin Kralı” isimli dizi ile adım attı. “Salih Kuşu” isimli yapımda Melis karakterini canlandıran oyuncu ayrıca; “Polis Akademisi: Alaturka”, “MilaT”, “Babam Sınıfta Kaldı” gibi yapımlarda yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/ziyaretci-yasak-demisti-tedavisi-suren-tanyeli-influenza-oldu-1092970117.html
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elvin levinler kimdir, elvin levinler hasta mı, elvin levinler ne hastası, elvin levinler kaç yaşında, elvin levinler dizileri, elvin levinler ameliyat
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Ünlü oyuncu Elvin Levinler hayranları korkuttu
Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler hasta yatağından paylaştığı fotoğrafla hayranlarını korkuttu.
Alemin Kralı, İnadına Aşk gibi bir çok dizide rol alan ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, hasta yatağından fotoğraf paylaştı ve kalbinden bir operasyon geçirdiğini söyledi. Levin'in paylaşımına hayranlarından 'geçmiş olsun' yorumları yağdı.
Türkiye'de dizilerin sevilen oyuncularından olan 36 yaşındaki ünlü oyuncu Elvin Levinler kalbinden bir operasyon geçirdiğini duyurdu. Hasta yatağında çektirdiği fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Elvin Levinler, "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğimi düşünememiştim. Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim, çok şükür her şey yolunda" diye yazdı.
Elvin Levinler, 24 Nisan 1988 yılında İstanbul’da doğdu. Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünü okudu. Özlem Güzel Dans ve Müzik Okulu’nda bale eğitimi alan Levinler, oyunculuk yaşantısına 2011 yılında yayınlanan “Alemin Kralı” isimli dizi ile adım attı. “Salih Kuşu” isimli yapımda Melis karakterini canlandıran oyuncu ayrıca; “Polis Akademisi: Alaturka”, “MilaT”, “Babam Sınıfta Kaldı” gibi yapımlarda yer aldı.