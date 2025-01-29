https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/kadim-turk-inanislarinda-da-vardi-yilan-yili-yilan-yili-nedir-yilan-yili-ozellikleri-cin-takvimi-12-hayvanli-takvim-1093155716.html

Kadim Türk inanışlarında da vardı, Çin'de Yılan Yılı'na girildi: 'Gizemli etkileri var her şeyi değiştirebilir'

Kadim Türk inanışlarında da vardı, Çin'de Yılan Yılı'na girildi: 'Gizemli etkileri var her şeyi değiştirebilir'

Sputnik Türkiye

Bir zamanlar Türklerin de kullandığı Çin’in geleneksel 12 Hayvanlı Ay Takvimi'ne göre Yılan Yılı resmen başladı. Yılan Yılı, zeka, strateji ve yenilenme dönemi... 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T11:10+0300

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Çin’in 12 Hayvanlı Ay Takvimi’nde bilgelik, dönüşüm ve yeniden doğuşu simgeleyen Yılan Yılı bugün başladı. Dünyanın en büyük festivallerinden Çin Yeni Yılı kutlamaları, 28 Ocak - 4 Şubat 2025 tarihleri arasında resmi tatil ilan edildi. Mitolojik öneme sahip Yılan Yılı’nda finansal stratejiler, kişisel gelişim ve küresel iş birliklerinde hareketlilik bekleniyor. İşte detaylar…Yılan Yılı nedir?Çin Ay Takvimi’nde her yıl bir hayvanla temsil edilmesi ile ün salmış durumda. Yılan Yılı, 12 yıllık döngünün altıncı halkası ve Ejderha Yılı'ndan sonra gelen Yılan Yılı, Çin mitolojisinde bilgelik, gizem ve stratejik düşünce ile ilişkilendiriliyor. Bu dönem, insanların içsel dönüşüme odaklanması, finansal hedeflerini yeniden yapılandırması ve ilişkilerde derinleşmesi için ideal kabul ediliyor.Bilinen Yılan YıllarıYılan Yılı'nda doğan kişilerin hangi özellikleri olduğuna inanılır?Bu yıl doğan kişilerin genellikle karizmatik, analitik düşünen ve sezgileri güçlü bireyler olduğu söylenir. Aynı zamanda, sabırlı ve dikkatli hareket eden insanlar için büyük fırsatlar sunacağına inanılır.Türkler 12 Hayvanlı Takvim’i ne zaman ve nerede kullandı?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/bilim-insanlari-tekrarlayan-radyo-sinyalleri-tespit-etti-olu-galaksiler-aslinda-yasiyor-mu-1093081489.html

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