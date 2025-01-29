https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/kadim-turk-inanislarinda-da-vardi-yilan-yili-yilan-yili-nedir-yilan-yili-ozellikleri-cin-takvimi-12-hayvanli-takvim-1093155716.html
Kadim Türk inanışlarında da vardı, Çin'de Yılan Yılı'na girildi: 'Gizemli etkileri var her şeyi değiştirebilir'
Kadim Türk inanışlarında da vardı, Çin'de Yılan Yılı'na girildi: 'Gizemli etkileri var her şeyi değiştirebilir'
Sputnik Türkiye
Bir zamanlar Türklerin de kullandığı Çin’in geleneksel 12 Hayvanlı Ay Takvimi'ne göre Yılan Yılı resmen başladı. Yılan Yılı, zeka, strateji ve yenilenme dönemi... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T11:10+0300
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2025-01-29T11:11+0300
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Çin’in 12 Hayvanlı Ay Takvimi’nde bilgelik, dönüşüm ve yeniden doğuşu simgeleyen Yılan Yılı bugün başladı. Dünyanın en büyük festivallerinden Çin Yeni Yılı kutlamaları, 28 Ocak - 4 Şubat 2025 tarihleri arasında resmi tatil ilan edildi. Mitolojik öneme sahip Yılan Yılı’nda finansal stratejiler, kişisel gelişim ve küresel iş birliklerinde hareketlilik bekleniyor. İşte detaylar…Yılan Yılı nedir?Çin Ay Takvimi’nde her yıl bir hayvanla temsil edilmesi ile ün salmış durumda. Yılan Yılı, 12 yıllık döngünün altıncı halkası ve Ejderha Yılı'ndan sonra gelen Yılan Yılı, Çin mitolojisinde bilgelik, gizem ve stratejik düşünce ile ilişkilendiriliyor. Bu dönem, insanların içsel dönüşüme odaklanması, finansal hedeflerini yeniden yapılandırması ve ilişkilerde derinleşmesi için ideal kabul ediliyor.Bilinen Yılan YıllarıYılan Yılı'nda doğan kişilerin hangi özellikleri olduğuna inanılır?Bu yıl doğan kişilerin genellikle karizmatik, analitik düşünen ve sezgileri güçlü bireyler olduğu söylenir. Aynı zamanda, sabırlı ve dikkatli hareket eden insanlar için büyük fırsatlar sunacağına inanılır.Türkler 12 Hayvanlı Takvim’i ne zaman ve nerede kullandı?
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Kadim Türk inanışlarında da vardı, Çin'de Yılan Yılı'na girildi: 'Gizemli etkileri var her şeyi değiştirebilir'
11:10 29.01.2025 (güncellendi: 11:11 29.01.2025)
Bir zamanlar Türklerin de kullandığı Çin’in geleneksel 12 Hayvanlı Ay Takvimi'ne göre Yılan Yılı resmen başladı. Yılan Yılı, zeka, strateji ve yenilenme dönemi olarak biliniyor. Haliyle "Yılan Yılı nedir, özellikleri nelerdir" gibi sorular da merak ediliyor. İşte bu yılın getireceğine inanılan değişimler ve Yılan Yılı'na dair tüm bilinenler.
Çin’in 12 Hayvanlı Ay Takvimi’nde bilgelik, dönüşüm ve yeniden doğuşu simgeleyen Yılan Yılı bugün başladı. Dünyanın en büyük festivallerinden Çin Yeni Yılı kutlamaları, 28 Ocak - 4 Şubat 2025 tarihleri arasında resmi tatil ilan edildi. Mitolojik öneme sahip Yılan Yılı’nda finansal stratejiler, kişisel gelişim ve küresel iş birliklerinde hareketlilik bekleniyor. İşte detaylar…
Çin Ay Takvimi’nde her yıl bir hayvanla temsil edilmesi ile ün salmış durumda. Yılan Yılı, 12 yıllık döngünün altıncı halkası ve Ejderha Yılı'ndan sonra gelen Yılan Yılı, Çin mitolojisinde bilgelik, gizem ve stratejik düşünce ile ilişkilendiriliyor. Bu dönem, insanların içsel dönüşüme odaklanması, finansal hedeflerini yeniden yapılandırması ve ilişkilerde derinleşmesi için ideal kabul ediliyor.
Yılan Yılı'nda doğan kişilerin hangi özellikleri olduğuna inanılır?
Bu yıl doğan kişilerin genellikle karizmatik, analitik düşünen ve sezgileri güçlü bireyler olduğu söylenir. Aynı zamanda, sabırlı ve dikkatli hareket eden insanlar için büyük fırsatlar sunacağına inanılır.
12 Hayvanlı Takvim Çin ve Türk kültüründe aynı mı?
Farklılık
Çin Takvimi
Türk Takvimi
Köken
Çinlilere ait olduğu düşünülüyor
Türkler de Göktürkler döneminde kullanmaya başladı
Yılların Başlangıcı
Çin Yeni Yılı (genellikle Ocak-Şubat arasında değişir)
Mart ayı, Nevruz ile başlar
Element Sistemi
5 element (Metal, Su, Ağaç, Ateş, Toprak)
Elementler üzerine vurgusu yoktur
Hayvan İsimleri
Fare, Öküz, Kaplan, Tavşan, Ejderha, Yılan, At, Keçi, Maymun, Horoz, Köpek, Domuz
Sıçgan (Fare), Ud (Öküz), Bars (Kaplan), Tavışgan (Tavşan), Lu (Ejderha), Yılan, Yund (At), Koy (Koyun), Biçin (Maymun), Takıgu (Horoz), İt (Köpek), Tonguz (Domuz)
Kullanıldığı Alanlar
Astroloji, kişilik analizi, fal ve kehanetler
Tarih kayıtları, savaş planlamaları, tarım takvimi
Türkler 12 Hayvanlı Takvim’i ne zaman ve nerede kullandı?
Göktürkler
, Orhun Yazıtları’nda tarih belirtirken bu takvimi kullandılar.
Uygurlar
, 12 Hayvanlı Takvim’e dayalı tarih kayıtları tuttular.
Osmanlılar ve Selçuklular
, İslam takvimine geçmeden önce bu sistemi kısmen kullandılar.
Bilinene göre Orta Asya Türk toplulukları
, Sovyetler Birliği dönemine kadar yerel takvim olarak 12 Hayvanlı Takvim’i kullanmaya devam ediyorlardı.