https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/islam-memis-ezberler-bozulacak-diyerek-uyardi-altin-gumus-ve-bitcoin-dip-denemesini-daha-yapmadi-1093156165.html
İslam Memiş 'ezberler bozulacak' diyerek uyardı: 'Altın, gümüş ve Bitcoin dip denemesini daha yapmadı'
İslam Memiş 'ezberler bozulacak' diyerek uyardı: 'Altın, gümüş ve Bitcoin dip denemesini daha yapmadı'
Sputnik Türkiye
İslam Memiş, bu haftaki piyasa tahminini yazdı. Memiş, yatırımcıların yakından takip ettiği Altın, Dolar, Bitcoin’deki beklentilerini açıkladı. 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T10:11+0300
2025-01-29T10:11+0300
2025-01-29T10:12+0300
ekonomi
islam memiş
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Para piyasası uzmanı İslam Memiş, altın dolar ve Bitcoin'e dair tahminlerini sıraları ve "Altın, Gümüş, Bitcoin'in dip denemesini daha yapmadığını söyleyebilirim" dedi. Trump'ın göreve gelmesinin ardından belirsiz bir sürecin başladığını dile getiren Memiş "Piyasalar yeni yıla 20 Ocak 2025 Donald Trump'ın yemin etmesiyle başladı." dedi.Artık tüm ezberlerin bozulacağı, her ay ayrı bir hikayenin konuşulduğu, belirsizliğin artacağı döneme hazırlıklı olunmalı.'Altın, Gümüş, Bitcoin'in dip denemesi daha gerçekleşmedi'Bugünkü yazısında Fed'in faiz kararına dair beklentilerini yazarak başlayan Memiş, piyasa beklentilerine ilişkin şunları söyledi:29 Ocak altın fiyatlarıOns altın günün ilk işlemlerinde 2 bin 765 dolar civarında el değiştirdi.Gram altın, 3 bin 175 Türk Lirası'ndan fiyatlandı. Çeyrek altın, 5 bin 210 Türk Lirası'ndan işlem gördü.Dolar ne kadar?Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 35,78 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL minik bir artışla artışla 37,37'den satılıyor.Fed faiz kararını ne zaman açıklayacak?Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın izleyeceği ticari ve ekonomik politikalar fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, gözler bu akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) alacağı para politikası kararlarına çevrildi. Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi varlığını korurken, ABD'nin ticaret konusunda atacağı adımların ülkede enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişelerinin güçlü kalmasına neden oluyor. Söz konusu endişelerin gölgesinde Fed'in bugünkü kararları yatırımcıların odağına yerleşirken, bankanın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor. Amerika Merkez Bankası (FED), bu akşam 22:00'de yılın ilk faiz kararını açıklayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/altin-ve-dolarda-gozler-carsambaya-kilitlendi-kritik-seviye-asilir-mi-piyasada-neler-oluyor-2025-1093073807.html
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altın fiyatları ne kadar? gram altın kaç lira? 29 ocak 2025 altın kuru fiyatları, fed faiz kararı, fed faiz kararı ne olur, fed ne zaman faizi açıklayacak, fed saat kaçta faiz kararı
altın fiyatları ne kadar? gram altın kaç lira? 29 ocak 2025 altın kuru fiyatları, fed faiz kararı, fed faiz kararı ne olur, fed ne zaman faizi açıklayacak, fed saat kaçta faiz kararı
İslam Memiş 'ezberler bozulacak' diyerek uyardı: 'Altın, gümüş ve Bitcoin dip denemesini daha yapmadı'
10:11 29.01.2025 (güncellendi: 10:12 29.01.2025)
İslam Memiş, bu haftaki piyasa tahminini yazdı. Memiş, yatırımcıların yakından takip ettiği Altın, Dolar, Bitcoin’deki beklentilerini açıkladı.
Para piyasası uzmanı İslam Memiş, altın dolar ve Bitcoin'e dair tahminlerini sıraları ve "Altın, Gümüş, Bitcoin'in dip denemesini daha yapmadığını söyleyebilirim" dedi. Trump'ın göreve gelmesinin ardından belirsiz bir sürecin başladığını dile getiren Memiş "Piyasalar yeni yıla 20 Ocak 2025 Donald Trump'ın yemin etmesiyle başladı." dedi.
Artık tüm ezberlerin bozulacağı, her ay ayrı bir hikayenin konuşulduğu, belirsizliğin artacağı döneme hazırlıklı olunmalı.
'Altın, Gümüş, Bitcoin'in dip denemesi daha gerçekleşmedi'
Bugünkü yazısında Fed'in faiz kararına dair beklentilerini yazarak başlayan Memiş, piyasa beklentilerine ilişkin şunları söyledi:
Altın, Gümüş, Bitcoin'in dip denemesini daha yapmadığını söyleyebilirim. Düşüş öngörüm devam ediyor. Açıkta kalmamak için dolar da veya euro da beklemek bana daha güvenli geliyor. Borsadan korkmuyorum. 9 bin 900-10 bin 600 puan aralığına odaklanmalı.
Ons altın günün ilk işlemlerinde 2 bin 765 dolar civarında el değiştirdi.
Gram altın, 3 bin 175 Türk Lirası'ndan fiyatlandı. Çeyrek altın, 5 bin 210 Türk Lirası'ndan işlem gördü.
Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 35,78 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL minik bir artışla artışla 37,37'den satılıyor.
Fed faiz kararını ne zaman açıklayacak?
Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın izleyeceği ticari ve ekonomik politikalar fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, gözler bu akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) alacağı para politikası kararlarına çevrildi. Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi varlığını korurken, ABD'nin ticaret konusunda atacağı adımların ülkede enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişelerinin güçlü kalmasına neden oluyor. Söz konusu endişelerin gölgesinde Fed'in bugünkü kararları yatırımcıların odağına yerleşirken, bankanın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor. Amerika Merkez Bankası (FED), bu akşam 22:00'de yılın ilk faiz kararını açıklayacak.