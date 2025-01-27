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Altın ve dolarda gözler çarşambaya kilitlendi: Kritik seviye aşılır mı? Piyasada neler oluyor? 2025 beklentileri ne?
Altın ve dolarda gözler çarşambaya kilitlendi: Kritik seviye aşılır mı? Piyasada neler oluyor? 2025 beklentileri ne?
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Altın ve dolar yatırımcılarının gözü 29 Ocak Çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararında. Altında rekor denemeleri sürerken, gram altın 3200 TL sınırına... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T07:29+0300
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Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gram altın, 3200 TL seviyesine yaklaşarak yatırımcıların dikkatini çekti. Dolar/TL ise 35.70 kritik eşiğinde hareket ediyor. Çarşamba günü açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı, hem altın hem de dolar fiyatlarında belirleyici olacak.Ekonomist Belgin Maviş, Fed’in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasının beklendiğini, ancak bu rakamın 50 baz puana çıkması durumunda piyasalarda sert hareketlerin yaşanabileceğini belirtti.Cuma günü sert hareketin nedeni: Trump açıklamalarıCuma günü ons altında yaşanan sert hareketin, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarından kaynaklandığı belirtildi. Trump, Fed’in faiz oranlarının çok yüksek olduğunu ve faiz indirimlerini hızlandırması gerektiğini söylemişti. Bu açıklama, ons altın fiyatlarını yukarı çekti.Maviş, "Fed, faiz indirim sürecine girse de her toplantıda indirim yapılmayacağını belirtiyor. Ancak Trump’ın açıklamaları, ons altında yükselişi kaçınılmaz hale getirdi," ifadelerini kullandı.Gram altın ve dolar fiyatlarındaki hareketlilikTürkiye’de gram altın fiyatları, hem ons altındaki yükselişten hem de dolar/TL kurundaki hareketlerden etkileniyor. TCMB’nin 250 baz puanlık faiz indirimi sonrası, yatırımcılar faizin düşmesiyle altına yöneldi.Gram altının yükselişini değerlendiren Maviş, "Fed 50 baz puanlık faiz indirimi yaparsa, gram altında sert hareketler görebiliriz. Ancak 25 baz puanlık bir indirim gerçekleşirse bu daha önce fiyatlandığı için yükseliş daha sınırlı kalacaktır," dedi.Dolar/TL’de kritik eşik: 35.70Dolar/TL, geçtiğimiz hafta 35.60-35.70 bandında işlem gördü. Belgin Maviş, "35.70 benim kritik eşiğim. Mart ayına kadar dolar/TL’de daha sakin bir seyir bekliyorum. Ancak mart sonu ve nisanda, yabancıların tahvil pozisyonlarını bozarak dolara yönelmesiyle birlikte 36 seviyesinin üzerine çıkabiliriz," ifadelerini kullandı.Mart ayı ve faiz i̇ndirimi beklentisiMart ayında Merkez Bankası’nın bir faiz indirimi daha yapması bekleniyor. Maviş, bu durumun dolar kurunu yukarı yönlü etkileyebileceğini belirtti. "Enflasyonun düşüşü ve faiz indirimleriyle birlikte dövizde hareketlilik bekliyoruz. Mart sonu itibarıyla dolar/TL’de yukarı yönlü hareketlenme görebiliriz," dedi.Dolarda yıl sonu tahminleriDolar/TL için yıl sonu tahminlerini paylaşan Maviş, "36.50-37 bandı yıl sonu için öngörülen seviyeler. Ancak vadeli pozisyonlara baktığımızda, dolar/TL’nin 42.00-44.50 seviyelerinde bir kapanış yapma ihtimali var" diye konuştu.Altın ve dolar yatırımcılarına tavsiyelerYatırımcıların dikkat etmesi gereken noktaları vurgulayan Maviş, şu önerilerde bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/merkez-bankasinin-faiz-karari-sonrasi-mevduat-gelirlerinde-buyuk-degisim-32-gunluk-mevduatta-getiri-1093073292.html
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altın fiyatları, gram altın 3200 tl, dolar tl kuru 35.70, fed faiz kararı 29 ocak, 2025 altın ve dolar tahminleri, ons altın neden yükseliyor, gram altın ne kadar kazandırır, dolar tl yıl sonu tahmini, belgin maviş altın yorumu, fed faiz indirimi etkileri, altın fiyatlarında rekor, gram altın düşer mi yükselir mi, dolar tl yükselir mi, 1 dolar kaç tl, altın yatırımcılarına tavsiyeler, fed 25 baz puan indirirse ne olur, mart ayında faiz indirimi beklentisi, dolar tl kritik eşik, 2025 altın tahmini, gram altın yıl sonu tahmini
altın fiyatları, gram altın 3200 tl, dolar tl kuru 35.70, fed faiz kararı 29 ocak, 2025 altın ve dolar tahminleri, ons altın neden yükseliyor, gram altın ne kadar kazandırır, dolar tl yıl sonu tahmini, belgin maviş altın yorumu, fed faiz indirimi etkileri, altın fiyatlarında rekor, gram altın düşer mi yükselir mi, dolar tl yükselir mi, 1 dolar kaç tl, altın yatırımcılarına tavsiyeler, fed 25 baz puan indirirse ne olur, mart ayında faiz indirimi beklentisi, dolar tl kritik eşik, 2025 altın tahmini, gram altın yıl sonu tahmini

Altın ve dolarda gözler çarşambaya kilitlendi: Kritik seviye aşılır mı? Piyasada neler oluyor? 2025 beklentileri ne?

07:29 27.01.2025
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dolar - altın - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
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Altın ve dolar yatırımcılarının gözü 29 Ocak Çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararında. Altında rekor denemeleri sürerken, gram altın 3200 TL sınırına dayandı. Dolar/TL ise 35.70 seviyesinde kritik bir eşikte. Ekonomist Belgin Maviş, faiz kararı sonrası altın ve dolar fiyatlarında sert hareketlerin yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gram altın, 3200 TL seviyesine yaklaşarak yatırımcıların dikkatini çekti. Dolar/TL ise 35.70 kritik eşiğinde hareket ediyor. Çarşamba günü açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı, hem altın hem de dolar fiyatlarında belirleyici olacak.
Ekonomist Belgin Maviş, Fed’in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasının beklendiğini, ancak bu rakamın 50 baz puana çıkması durumunda piyasalarda sert hareketlerin yaşanabileceğini belirtti.

Cuma günü sert hareketin nedeni: Trump açıklamaları

Cuma günü ons altında yaşanan sert hareketin, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarından kaynaklandığı belirtildi. Trump, Fed’in faiz oranlarının çok yüksek olduğunu ve faiz indirimlerini hızlandırması gerektiğini söylemişti. Bu açıklama, ons altın fiyatlarını yukarı çekti.
Maviş, "Fed, faiz indirim sürecine girse de her toplantıda indirim yapılmayacağını belirtiyor. Ancak Trump’ın açıklamaları, ons altında yükselişi kaçınılmaz hale getirdi," ifadelerini kullandı.

Gram altın ve dolar fiyatlarındaki hareketlilik

Türkiye’de gram altın fiyatları, hem ons altındaki yükselişten hem de dolar/TL kurundaki hareketlerden etkileniyor. TCMB’nin 250 baz puanlık faiz indirimi sonrası, yatırımcılar faizin düşmesiyle altına yöneldi.
Gram altının yükselişini değerlendiren Maviş, "Fed 50 baz puanlık faiz indirimi yaparsa, gram altında sert hareketler görebiliriz. Ancak 25 baz puanlık bir indirim gerçekleşirse bu daha önce fiyatlandığı için yükseliş daha sınırlı kalacaktır," dedi.

Dolar/TL’de kritik eşik: 35.70

Dolar/TL, geçtiğimiz hafta 35.60-35.70 bandında işlem gördü. Belgin Maviş, "35.70 benim kritik eşiğim. Mart ayına kadar dolar/TL’de daha sakin bir seyir bekliyorum. Ancak mart sonu ve nisanda, yabancıların tahvil pozisyonlarını bozarak dolara yönelmesiyle birlikte 36 seviyesinin üzerine çıkabiliriz," ifadelerini kullandı.

Mart ayı ve faiz i̇ndirimi beklentisi

Mart ayında Merkez Bankası’nın bir faiz indirimi daha yapması bekleniyor. Maviş, bu durumun dolar kurunu yukarı yönlü etkileyebileceğini belirtti. "Enflasyonun düşüşü ve faiz indirimleriyle birlikte dövizde hareketlilik bekliyoruz. Mart sonu itibarıyla dolar/TL’de yukarı yönlü hareketlenme görebiliriz," dedi.

Dolarda yıl sonu tahminleri

Dolar/TL için yıl sonu tahminlerini paylaşan Maviş, "36.50-37 bandı yıl sonu için öngörülen seviyeler. Ancak vadeli pozisyonlara baktığımızda, dolar/TL’nin 42.00-44.50 seviyelerinde bir kapanış yapma ihtimali var" diye konuştu.

Altın ve dolar yatırımcılarına tavsiyeler

Yatırımcıların dikkat etmesi gereken noktaları vurgulayan Maviş, şu önerilerde bulundu:
Altın ve dolar fiyatları üzerindeki faiz kararlarının etkisi yakından takip edilmeli.
Gram altın ve dolar için uzun vadeli beklentiler göz önünde bulundurulmalı.
Faiz indirimi sonrası yaşanabilecek fiyat hareketlerine hazırlıklı olunmalı.
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