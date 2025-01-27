https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/dunyanin-en-buyuk-festivalinde-milyonlarca-hindunun-bir-araya-gelmesi-uzaydan-goruntulendi-1093082570.html
Dünyanın en büyük festivaline katılan milyonlarca Hindu uzaydan görüntülendi
Dünyanın en büyük festivaline katılan milyonlarca Hindu uzaydan görüntülendi
Sputnik Türkiye
Hindistan'da 400 milyona yakın inananın katılacağı Kumbh Mela dini festivali 13 Ocak'ta başladı. Katılımcı sayısı itibariyle dünyanın en büyüğü kabul edilen... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T12:43+0300
2025-01-27T12:43+0300
2025-01-27T12:44+0300
yaşam
kumbh mela
nasa
uluslararası uzay istasyonu (iss)
mahakumbh
hindistan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1b/1093086052_0:215:1619:1126_1920x0_80_0_0_7f41a5760229f31d10f48ea42dbd13ad.jpg
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan NASA astronotu Don Pettit, Kumbh Mela dini festivali için bir araya gelen milyonlarca Hinduyu uzaydan görüntüledi. Astronot paylaştığı fotoğraflarla birlikte "2025 Maha Kumbh Mela Ganj Nehri hac yolculuğu gece ISS'den. Dünyanın en büyük insan topluluğu iyi aydınlatılmış" ifadelerini kullandı. Hindistan'da 12 yılda bir düzenlenen dünyanın en büyük etkinliğinde milyonlarca Hindu, en kutsal Ganj nehri ile Yamuna nehri ve efsanevi Saraswati'nin birleştiği yer olan Sangam'da yıkanmaya geliyor. 13 Ocak'ta başlayan Kumbh Mela veya Mahakumbh olarak da bilinen dini etkinliğin büyüklüğü sebebiyle uzaydan bile görülebileceği ifade edilmişti. Sangam'da yıkanmaya gelen Hindu hacılar, 45 gün sürecek festivalde kutsal nehirde bir dalış yapmanın onları günahlardan arındıracağına, ruhlarını arındıracağına, doğum ve ölüm döngüsünden kurtaracağına inanmaktadır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/uzaydan-bile-gorulebilir-dunyanin-en-buyuk-festivalinde-milyonlarca-hindu-uc-nehrin-birlestigi-1092607530.html
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1b/1093086052_0:63:1619:1277_1920x0_80_0_0_d7d5fb17eee3ae1cf6b27b38444f8728.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kumbh mela, nasa, uluslararası uzay istasyonu (iss), mahakumbh, hindistan
kumbh mela, nasa, uluslararası uzay istasyonu (iss), mahakumbh, hindistan
Dünyanın en büyük festivaline katılan milyonlarca Hindu uzaydan görüntülendi
12:43 27.01.2025 (güncellendi: 12:44 27.01.2025)
Hindistan'da 400 milyona yakın inananın katılacağı Kumbh Mela dini festivali 13 Ocak'ta başladı. Katılımcı sayısı itibariyle dünyanın en büyüğü kabul edilen Kumbh Mela'ya katılan milyonlarca Hindu, uzaydan görüntülendi.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan NASA astronotu Don Pettit, Kumbh Mela dini festivali için bir araya gelen milyonlarca Hinduyu uzaydan görüntüledi. Astronot paylaştığı fotoğraflarla birlikte "2025 Maha Kumbh Mela Ganj Nehri hac yolculuğu gece ISS'den. Dünyanın en büyük insan topluluğu iyi aydınlatılmış" ifadelerini kullandı.
Hindistan'da 12 yılda bir düzenlenen dünyanın en büyük etkinliğinde milyonlarca Hindu, en kutsal Ganj nehri ile Yamuna nehri ve efsanevi Saraswati'nin birleştiği yer olan Sangam'da yıkanmaya geliyor. 13 Ocak'ta başlayan Kumbh Mela veya Mahakumbh olarak da bilinen dini etkinliğin büyüklüğü sebebiyle uzaydan bile görülebileceği ifade edilmişti. Sangam'da yıkanmaya gelen Hindu hacılar, 45 gün sürecek festivalde kutsal nehirde bir dalış yapmanın onları günahlardan arındıracağına, ruhlarını arındıracağına, doğum ve ölüm döngüsünden kurtaracağına inanmaktadır.