https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/dunyanin-en-buyuk-festivalinde-milyonlarca-hindunun-bir-araya-gelmesi-uzaydan-goruntulendi-1093082570.html

Dünyanın en büyük festivaline katılan milyonlarca Hindu uzaydan görüntülendi

Dünyanın en büyük festivaline katılan milyonlarca Hindu uzaydan görüntülendi

Sputnik Türkiye

Hindistan'da 400 milyona yakın inananın katılacağı Kumbh Mela dini festivali 13 Ocak'ta başladı. Katılımcı sayısı itibariyle dünyanın en büyüğü kabul edilen... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T12:43+0300

2025-01-27T12:43+0300

2025-01-27T12:44+0300

yaşam

kumbh mela

nasa

uluslararası uzay istasyonu (iss)

mahakumbh

hindistan

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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan NASA astronotu Don Pettit, Kumbh Mela dini festivali için bir araya gelen milyonlarca Hinduyu uzaydan görüntüledi. Astronot paylaştığı fotoğraflarla birlikte "2025 Maha Kumbh Mela Ganj Nehri hac yolculuğu gece ISS'den. Dünyanın en büyük insan topluluğu iyi aydınlatılmış" ifadelerini kullandı. Hindistan'da 12 yılda bir düzenlenen dünyanın en büyük etkinliğinde milyonlarca Hindu, en kutsal Ganj nehri ile Yamuna nehri ve efsanevi Saraswati'nin birleştiği yer olan Sangam'da yıkanmaya geliyor. 13 Ocak'ta başlayan Kumbh Mela veya Mahakumbh olarak da bilinen dini etkinliğin büyüklüğü sebebiyle uzaydan bile görülebileceği ifade edilmişti. Sangam'da yıkanmaya gelen Hindu hacılar, 45 gün sürecek festivalde kutsal nehirde bir dalış yapmanın onları günahlardan arındıracağına, ruhlarını arındıracağına, doğum ve ölüm döngüsünden kurtaracağına inanmaktadır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/uzaydan-bile-gorulebilir-dunyanin-en-buyuk-festivalinde-milyonlarca-hindu-uc-nehrin-birlestigi-1092607530.html

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kumbh mela, nasa, uluslararası uzay istasyonu (iss), mahakumbh, hindistan