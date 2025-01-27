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Dünyanın en büyük festivaline katılan milyonlarca Hindu uzaydan görüntülendi
Dünyanın en büyük festivaline katılan milyonlarca Hindu uzaydan görüntülendi
Sputnik Türkiye
Hindistan'da 400 milyona yakın inananın katılacağı Kumbh Mela dini festivali 13 Ocak'ta başladı. Katılımcı sayısı itibariyle dünyanın en büyüğü kabul edilen... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan NASA astronotu Don Pettit, Kumbh Mela dini festivali için bir araya gelen milyonlarca Hinduyu uzaydan görüntüledi. Astronot paylaştığı fotoğraflarla birlikte "2025 Maha Kumbh Mela Ganj Nehri hac yolculuğu gece ISS'den. Dünyanın en büyük insan topluluğu iyi aydınlatılmış" ifadelerini kullandı. Hindistan'da 12 yılda bir düzenlenen dünyanın en büyük etkinliğinde milyonlarca Hindu, en kutsal Ganj nehri ile Yamuna nehri ve efsanevi Saraswati'nin birleştiği yer olan Sangam'da yıkanmaya geliyor. 13 Ocak'ta başlayan Kumbh Mela veya Mahakumbh olarak da bilinen dini etkinliğin büyüklüğü sebebiyle uzaydan bile görülebileceği ifade edilmişti. Sangam'da yıkanmaya gelen Hindu hacılar, 45 gün sürecek festivalde kutsal nehirde bir dalış yapmanın onları günahlardan arındıracağına, ruhlarını arındıracağına, doğum ve ölüm döngüsünden kurtaracağına inanmaktadır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/uzaydan-bile-gorulebilir-dunyanin-en-buyuk-festivalinde-milyonlarca-hindu-uc-nehrin-birlestigi-1092607530.html
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kumbh mela, nasa, uluslararası uzay istasyonu (iss), mahakumbh, hindistan
kumbh mela, nasa, uluslararası uzay istasyonu (iss), mahakumbh, hindistan

Dünyanın en büyük festivaline katılan milyonlarca Hindu uzaydan görüntülendi

12:43 27.01.2025 (güncellendi: 12:44 27.01.2025)
© Fotoğraf : Don Pettit sosyal medyaDünyanın en büyük festivalinde milyonlarca Hindunun bir araya gelmesi uzaydan görüntülendi
Dünyanın en büyük festivalinde milyonlarca Hindunun bir araya gelmesi uzaydan görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© Fotoğraf : Don Pettit sosyal medya
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Hindistan'da 400 milyona yakın inananın katılacağı Kumbh Mela dini festivali 13 Ocak'ta başladı. Katılımcı sayısı itibariyle dünyanın en büyüğü kabul edilen Kumbh Mela'ya katılan milyonlarca Hindu, uzaydan görüntülendi.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan NASA astronotu Don Pettit, Kumbh Mela dini festivali için bir araya gelen milyonlarca Hinduyu uzaydan görüntüledi. Astronot paylaştığı fotoğraflarla birlikte "2025 Maha Kumbh Mela Ganj Nehri hac yolculuğu gece ISS'den. Dünyanın en büyük insan topluluğu iyi aydınlatılmış" ifadelerini kullandı.
Hindistan'da 12 yılda bir düzenlenen dünyanın en büyük etkinliğinde milyonlarca Hindu, en kutsal Ganj nehri ile Yamuna nehri ve efsanevi Saraswati'nin birleştiği yer olan Sangam'da yıkanmaya geliyor. 13 Ocak'ta başlayan Kumbh Mela veya Mahakumbh olarak da bilinen dini etkinliğin büyüklüğü sebebiyle uzaydan bile görülebileceği ifade edilmişti. Sangam'da yıkanmaya gelen Hindu hacılar, 45 gün sürecek festivalde kutsal nehirde bir dalış yapmanın onları günahlardan arındıracağına, ruhlarını arındıracağına, doğum ve ölüm döngüsünden kurtaracağına inanmaktadır.
Uzaydan bile görülebilir: Milyonlarca Hindu, dünyanın en büyük festivalinde üç nehrin birleştiği yerde yıkanacak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
YAŞAM
Uzaydan bile görülebilir: Dünyanın en büyük festivalinde milyonlarca Hindu, üç nehrin birleştiği yerde yıkanacak
13 Ocak, 10:41
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