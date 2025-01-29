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Halk TV'den kamuoyuna açıklama: Görüşmeyi kaydeden ismi duyurdu
Halk TV'den kamuoyuna açıklama: Görüşmeyi kaydeden ismi duyurdu
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adını verdiği bilirkişiyle yapılan telefon görüşmesinin yayınlanması nedeniyle gazetecilerin gözaltına alınmasının ardından Halk... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T12:36+0300
2025-01-29T12:36+0300
türkiye
bilirkişi
yılmaz tunç
barış pehlivan
serhan asker
seda selek
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Gazeteci Barış Pehlivan, dün Halk TV’de yayına girmeye hazırlandığı sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Pehlivan, “bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs” ve “kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması” suçlamalarıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi. Halk TV sunucuları Seda Selek ve Serhan Asker de aynı dosya kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Gözaltı kararının ardından Halk TV yönetimi kamuoyuna açıklama yaptı ve yaşanan süreci detaylarıyla paylaştı.Halk TV yönetimi, gazetecilerin gözaltına alınmasıyla ilgili sert bir açıklama yaparak, yapılan haberin gazetecilik sınırları içinde olduğunu ve herhangi bir suç teşkil etmediğini vurguladı.Açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı:“Barış Pehlivan, hakkındaki iddialara cevap hakkı tanımak için ilgili ismi aramış, kendisini tanıtarak Halk TV’den aradığını belirtmiş, iddialar hakkındaki görüşlerini sormuştur. Yayına da davet etmiştir. Bu görüşme gizli kapaklı bir şekilde gerçekleşmemiştir.”“Söz konusu kişi, suçlamaları kabul etmediğini ve Ekrem İmamoğlu’nun doğru söylemediğini ifade etmiştir. Konuşmanın bu bölümleri eksiksiz şekilde ekrana verilmiştir. Eğer amaç gazetecilik dışında bir şey olsaydı, bu kısımlar kolaylıkla kesilebilirdi.”Halk TV, görüşmenin kaydedilmesiyle ilgili olarak da şu açıklamayı yaptı:“Bu görüşmeyi kaydeden kişi Barış Pehlivan değil, Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz’dur. Oğuz, gazetecilik refleksiyle kaynağın açıklamalarını kayıt altına almıştır. Yayınlanmasına karar veren kişi ise Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’tır.”Açıklamada, gazetecilik faaliyetinin suç gibi gösterildiği belirtilerek, asıl sorgulanması gerekenin bu soruşturmanın hukuka uygun olup olmadığı olduğu vurgulandı.Barış Pehlivan: Beni yargılamak yerine takdir etmeniz gerekirdiBarış Pehlivan, ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti ve görüşmenin kaydedilmesi, yayımlanması sürecinde hiçbir dahlinin olmadığını söyledi.Savcılıktaki ifadesinde şu ifadeleri kullandı:“Savcılık makamının suç olarak isnat ettiği eylemlerin hiçbirinde benim sorumluluğum ve dahlim yoktur. Konuşmayı ben kaydetmedim, ben kimseyle paylaşmadım, ben yayınlamadım ve hiçbir yerde yaymadım.”Pehlivan, gazetecilik faaliyetinin suç olarak gösterildiğini belirterek şöyle devam etti:“Benim bu soruşturmaya konu olan meselede tek yaptığım şey, iddiaların odağındaki kişiye bir gazeteci olarak soru sormaktır. Onun dışındaki hiçbir eylemde dahlim yoktur. Normalde bunu yaptığım için takdir edilmem gerekirken, ilgim olmayan bir suçlamayla karşı karşıyayım.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/baris-pehlivan-serhan-asker-ve-seda-selek-bakan-tunctan-3-gazetecinin-gozaltina-alinmasiyla-ilgili-1093163095.html
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bilirkişi, yılmaz tunç, barış pehlivan, serhan asker, seda selek
bilirkişi, yılmaz tunç, barış pehlivan, serhan asker, seda selek

Halk TV'den kamuoyuna açıklama: Görüşmeyi kaydeden ismi duyurdu

12:36 29.01.2025
© Fotoğraf : Halk TVHalk TV
Halk TV - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© Fotoğraf : Halk TV
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adını verdiği bilirkişiyle yapılan telefon görüşmesinin yayınlanması nedeniyle gazetecilerin gözaltına alınmasının ardından Halk TV'den kamuoyuna açıklama yapıldı. Gazeteci Barış Pehlivan'ın ifadesinde görüşmeyi kendisinin kaydetmediğini söylemesinin ardından Halk TV, konuşmayı kaydeden ismi açıkladı.
Gazeteci Barış Pehlivan, dün Halk TV’de yayına girmeye hazırlandığı sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Pehlivan, “bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs” ve “kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması” suçlamalarıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi. Halk TV sunucuları Seda Selek ve Serhan Asker de aynı dosya kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Gözaltı kararının ardından Halk TV yönetimi kamuoyuna açıklama yaptı ve yaşanan süreci detaylarıyla paylaştı.
Halk TV yönetimi, gazetecilerin gözaltına alınmasıyla ilgili sert bir açıklama yaparak, yapılan haberin gazetecilik sınırları içinde olduğunu ve herhangi bir suç teşkil etmediğini vurguladı.
Açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı:
“Barış Pehlivan, hakkındaki iddialara cevap hakkı tanımak için ilgili ismi aramış, kendisini tanıtarak Halk TV’den aradığını belirtmiş, iddialar hakkındaki görüşlerini sormuştur. Yayına da davet etmiştir. Bu görüşme gizli kapaklı bir şekilde gerçekleşmemiştir.”
“Söz konusu kişi, suçlamaları kabul etmediğini ve Ekrem İmamoğlu’nun doğru söylemediğini ifade etmiştir. Konuşmanın bu bölümleri eksiksiz şekilde ekrana verilmiştir. Eğer amaç gazetecilik dışında bir şey olsaydı, bu kısımlar kolaylıkla kesilebilirdi.”
Halk TV, görüşmenin kaydedilmesiyle ilgili olarak da şu açıklamayı yaptı:
“Bu görüşmeyi kaydeden kişi Barış Pehlivan değil, Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz’dur. Oğuz, gazetecilik refleksiyle kaynağın açıklamalarını kayıt altına almıştır. Yayınlanmasına karar veren kişi ise Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’tır.”
Açıklamada, gazetecilik faaliyetinin suç gibi gösterildiği belirtilerek, asıl sorgulanması gerekenin bu soruşturmanın hukuka uygun olup olmadığı olduğu vurgulandı.

Barış Pehlivan: Beni yargılamak yerine takdir etmeniz gerekirdi

Barış Pehlivan, ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti ve görüşmenin kaydedilmesi, yayımlanması sürecinde hiçbir dahlinin olmadığını söyledi.
Savcılıktaki ifadesinde şu ifadeleri kullandı:
“Savcılık makamının suç olarak isnat ettiği eylemlerin hiçbirinde benim sorumluluğum ve dahlim yoktur. Konuşmayı ben kaydetmedim, ben kimseyle paylaşmadım, ben yayınlamadım ve hiçbir yerde yaymadım.”
Pehlivan, gazetecilik faaliyetinin suç olarak gösterildiğini belirterek şöyle devam etti:
“Benim bu soruşturmaya konu olan meselede tek yaptığım şey, iddiaların odağındaki kişiye bir gazeteci olarak soru sormaktır. Onun dışındaki hiçbir eylemde dahlim yoktur. Normalde bunu yaptığım için takdir edilmem gerekirken, ilgim olmayan bir suçlamayla karşı karşıyayım.”
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gölbaşı Hakimevi'nde 83 baro başkanıyla bir araya geldi. Bakan Tunç, toplantıda konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
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Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek: Bakan Tunç'tan 3 gazetecinin gözaltına alınmasıyla ilgili ilk açıklama
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