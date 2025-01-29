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Haftada 4 gün çalışma dönemi başlıyor: İlk hangi sektörler geçebilir? Şartlar neler?
Haftada 4 gün çalışma dönemi başlıyor: İlk hangi sektörler geçebilir? Şartlar neler?
Sputnik Türkiye
Uzun süredir beklenen esnek çalışma modeli hayata geçiyor. Yeni düzenleme ile isteyen çalışanlar haftada 4 gün çalışabilecek, ancak günlük 10 saat mesai... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T11:32+0300
2025-01-29T11:32+0300
ekonomi
çalışma
evden çalışma
çalışma izni
fazla çalışma
çalışma süresi
çalışma saatleri
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İş dünyasında önemli bir dönüşüm başlıyor. Mynet'in haberine göre, yeni düzenleme ile çalışma saatlerinde esneklik sağlanarak, haftada 4 gün çalışma modeli uygulanacak. Ancak toplam çalışma süresi değişmeyecek. Çalışanlar, haftada 5 gün yerine 4 gün çalışacak, ancak günlük 10 saatlik mesai ile yine toplamda 40 saati tamamlayacak.Mali Müşavir Murat Bal, bu yeni sistemin dünya standartlarına uygun olduğunu belirterek, "Bu model uzun süredir konuşuluyordu ve nihayet uygulamaya geçiyor" dedi.Kimler faydalanacak?Esnek çalışma modeli özellikle çocuk sahibi kadınlar, öğrenciler ve dezavantajlı gruplar için avantaj sağlayacak. Daha az gün çalışmak isteyen ancak aynı maaşı almak isteyenler için önemli bir fırsat olacak.Bal, "Bu sistem özellikle çalışan anneler ve eğitimine devam eden gençler için büyük kolaylık sağlayacak" dedi. Ayrıca, çalışanların daha fazla sosyal hayata zaman ayırmasını sağlayacak bir model olacağı vurgulandı.Hangi sektörlerde başlayacak?TV100'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, sistemin öncelikli olarak tekstil sektörü gibi uzun mesai saatlerinin olduğu sektörlerde uygulanacağını belirtti.Daha sonra uzaktan çalışmaya uygun sektörler de bu modele geçiş yapabilecek. Pandemi döneminde test edilen evden çalışma sistemleri, bu modelle birlikte kalıcı hale gelebilir.Ne zaman uygulanacak?Yeni çalışma modelinin 2025 ortalarında uygulamaya alınması bekleniyor. İşverenler, çalışanlarıyla görüşerek Mart-Nisan aylarında hazırlıklara başlayacak. Kademeli olarak tüm sektörlere yayılması planlanıyor.10 saat mesai zorunlu mu?Mevcut sisteme göre haftada 45 saat çalışanlar, bu modeli seçtiklerinde çalışma süresi 40 saate inecek. Ancak günlük mesai süresi 10 saate çıkacak. Bu sayede 4 gün çalışıp 3 gün tatil yapmak mümkün olacak.Elmen, "4 gün çalışıp 3 gün tatil yapmak birçok kişi için cazip olacak. Daha fazla boş zaman yaratmak isteyenler bu modeli tercih edecek" dedi.Genç nesil i̇çin avantajlı bir sistemÖzellikle genç çalışanlar, uzun süre aynı işte kalmakta zorlanıyor. Bu yeni model, onların iş dünyasında daha uzun süre kalmalarına yardımcı olabilir. Daha fazla özgürlük ve boş zaman sunan bu sistem, işten ayrılma oranlarını da azaltabilir.Elmen, "Gençler sıkılıyor, uzun süre aynı yerde çalışmak istemiyor. 4 gün çalışma modeli, gençlerin iş dünyasında daha uzun süre kalmasını sağlayabilir" ifadelerini kullandı.Esnek çalışma modeli i̇ş dünyasını nasıl etkileyecek?Bu yeni sistemle birlikte iş dünyasında köklü değişiklikler bekleniyor:
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esnek çalışma modeli, haftada 4 gün çalışma, 4 gün çalışma modeli, esnek çalışma yasası, 10 saat mesai, çalışma saatleri düzenlemesi, yeni çalışma sistemi, esnek mesai saatleri, haftalık 40 saat çalışma, 4 gün çalışma 3 gün tatil, işçi çalışma süresi, çalışma hayatında yeni dönem, çalışan hakları
esnek çalışma modeli, haftada 4 gün çalışma, 4 gün çalışma modeli, esnek çalışma yasası, 10 saat mesai, çalışma saatleri düzenlemesi, yeni çalışma sistemi, esnek mesai saatleri, haftalık 40 saat çalışma, 4 gün çalışma 3 gün tatil, işçi çalışma süresi, çalışma hayatında yeni dönem, çalışan hakları

Haftada 4 gün çalışma dönemi başlıyor: İlk hangi sektörler geçebilir? Şartlar neler?

11:32 29.01.2025
© AAÇalışma saatleri
Çalışma saatleri - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© AA
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Uzun süredir beklenen esnek çalışma modeli hayata geçiyor. Yeni düzenleme ile isteyen çalışanlar haftada 4 gün çalışabilecek, ancak günlük 10 saat mesai yapmaları gerekecek. Özellikle tekstil ve uzaktan çalışmaya uygun sektörlerde başlaması beklenen sistem, çalışan anneler ve öğrenciler için büyük kolaylık sağlayacak.
İş dünyasında önemli bir dönüşüm başlıyor. Mynet'in haberine göre, yeni düzenleme ile çalışma saatlerinde esneklik sağlanarak, haftada 4 gün çalışma modeli uygulanacak. Ancak toplam çalışma süresi değişmeyecek. Çalışanlar, haftada 5 gün yerine 4 gün çalışacak, ancak günlük 10 saatlik mesai ile yine toplamda 40 saati tamamlayacak.
Mali Müşavir Murat Bal, bu yeni sistemin dünya standartlarına uygun olduğunu belirterek, "Bu model uzun süredir konuşuluyordu ve nihayet uygulamaya geçiyor" dedi.

Kimler faydalanacak?

Esnek çalışma modeli özellikle çocuk sahibi kadınlar, öğrenciler ve dezavantajlı gruplar için avantaj sağlayacak. Daha az gün çalışmak isteyen ancak aynı maaşı almak isteyenler için önemli bir fırsat olacak.
Bal, "Bu sistem özellikle çalışan anneler ve eğitimine devam eden gençler için büyük kolaylık sağlayacak" dedi. Ayrıca, çalışanların daha fazla sosyal hayata zaman ayırmasını sağlayacak bir model olacağı vurgulandı.

Hangi sektörlerde başlayacak?

TV100'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, sistemin öncelikli olarak tekstil sektörü gibi uzun mesai saatlerinin olduğu sektörlerde uygulanacağını belirtti.
Daha sonra uzaktan çalışmaya uygun sektörler de bu modele geçiş yapabilecek. Pandemi döneminde test edilen evden çalışma sistemleri, bu modelle birlikte kalıcı hale gelebilir.

Ne zaman uygulanacak?

Yeni çalışma modelinin 2025 ortalarında uygulamaya alınması bekleniyor. İşverenler, çalışanlarıyla görüşerek Mart-Nisan aylarında hazırlıklara başlayacak. Kademeli olarak tüm sektörlere yayılması planlanıyor.

10 saat mesai zorunlu mu?

Mevcut sisteme göre haftada 45 saat çalışanlar, bu modeli seçtiklerinde çalışma süresi 40 saate inecek. Ancak günlük mesai süresi 10 saate çıkacak. Bu sayede 4 gün çalışıp 3 gün tatil yapmak mümkün olacak.
Elmen, "4 gün çalışıp 3 gün tatil yapmak birçok kişi için cazip olacak. Daha fazla boş zaman yaratmak isteyenler bu modeli tercih edecek" dedi.

Genç nesil i̇çin avantajlı bir sistem

Özellikle genç çalışanlar, uzun süre aynı işte kalmakta zorlanıyor. Bu yeni model, onların iş dünyasında daha uzun süre kalmalarına yardımcı olabilir. Daha fazla özgürlük ve boş zaman sunan bu sistem, işten ayrılma oranlarını da azaltabilir.
Elmen, "Gençler sıkılıyor, uzun süre aynı yerde çalışmak istemiyor. 4 gün çalışma modeli, gençlerin iş dünyasında daha uzun süre kalmasını sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

Esnek çalışma modeli i̇ş dünyasını nasıl etkileyecek?

Bu yeni sistemle birlikte iş dünyasında köklü değişiklikler bekleniyor:
İş-yaşam dengesi daha iyi sağlanacak
Çalışan memnuniyeti artacak
İşten ayrılma oranları düşecek
Uzaktan çalışma sistemleri yaygınlaşacak
Özellikle kadın çalışanlar için daha esnek bir sistem olacak
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