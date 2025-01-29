https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/haftada-4-gun-calisma-donemi-basliyor-ilk-hangi-sektorler-gecebilir-sartlar-neler-1093161033.html

Haftada 4 gün çalışma dönemi başlıyor: İlk hangi sektörler geçebilir? Şartlar neler?

Haftada 4 gün çalışma dönemi başlıyor: İlk hangi sektörler geçebilir? Şartlar neler?

Sputnik Türkiye

Uzun süredir beklenen esnek çalışma modeli hayata geçiyor. Yeni düzenleme ile isteyen çalışanlar haftada 4 gün çalışabilecek, ancak günlük 10 saat mesai... 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T11:32+0300

2025-01-29T11:32+0300

2025-01-29T11:32+0300

ekonomi

çalışma

evden çalışma

çalışma izni

fazla çalışma

çalışma süresi

çalışma saatleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0f/1092691665_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f9e7d66132786a17372ce57189223f02.jpg

İş dünyasında önemli bir dönüşüm başlıyor. Mynet'in haberine göre, yeni düzenleme ile çalışma saatlerinde esneklik sağlanarak, haftada 4 gün çalışma modeli uygulanacak. Ancak toplam çalışma süresi değişmeyecek. Çalışanlar, haftada 5 gün yerine 4 gün çalışacak, ancak günlük 10 saatlik mesai ile yine toplamda 40 saati tamamlayacak.Mali Müşavir Murat Bal, bu yeni sistemin dünya standartlarına uygun olduğunu belirterek, "Bu model uzun süredir konuşuluyordu ve nihayet uygulamaya geçiyor" dedi.Kimler faydalanacak?Esnek çalışma modeli özellikle çocuk sahibi kadınlar, öğrenciler ve dezavantajlı gruplar için avantaj sağlayacak. Daha az gün çalışmak isteyen ancak aynı maaşı almak isteyenler için önemli bir fırsat olacak.Bal, "Bu sistem özellikle çalışan anneler ve eğitimine devam eden gençler için büyük kolaylık sağlayacak" dedi. Ayrıca, çalışanların daha fazla sosyal hayata zaman ayırmasını sağlayacak bir model olacağı vurgulandı.Hangi sektörlerde başlayacak?TV100'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, sistemin öncelikli olarak tekstil sektörü gibi uzun mesai saatlerinin olduğu sektörlerde uygulanacağını belirtti.Daha sonra uzaktan çalışmaya uygun sektörler de bu modele geçiş yapabilecek. Pandemi döneminde test edilen evden çalışma sistemleri, bu modelle birlikte kalıcı hale gelebilir.Ne zaman uygulanacak?Yeni çalışma modelinin 2025 ortalarında uygulamaya alınması bekleniyor. İşverenler, çalışanlarıyla görüşerek Mart-Nisan aylarında hazırlıklara başlayacak. Kademeli olarak tüm sektörlere yayılması planlanıyor.10 saat mesai zorunlu mu?Mevcut sisteme göre haftada 45 saat çalışanlar, bu modeli seçtiklerinde çalışma süresi 40 saate inecek. Ancak günlük mesai süresi 10 saate çıkacak. Bu sayede 4 gün çalışıp 3 gün tatil yapmak mümkün olacak.Elmen, "4 gün çalışıp 3 gün tatil yapmak birçok kişi için cazip olacak. Daha fazla boş zaman yaratmak isteyenler bu modeli tercih edecek" dedi.Genç nesil i̇çin avantajlı bir sistemÖzellikle genç çalışanlar, uzun süre aynı işte kalmakta zorlanıyor. Bu yeni model, onların iş dünyasında daha uzun süre kalmalarına yardımcı olabilir. Daha fazla özgürlük ve boş zaman sunan bu sistem, işten ayrılma oranlarını da azaltabilir.Elmen, "Gençler sıkılıyor, uzun süre aynı yerde çalışmak istemiyor. 4 gün çalışma modeli, gençlerin iş dünyasında daha uzun süre kalmasını sağlayabilir" ifadelerini kullandı.Esnek çalışma modeli i̇ş dünyasını nasıl etkileyecek?Bu yeni sistemle birlikte iş dünyasında köklü değişiklikler bekleniyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/eft-ve-havale-islemlerinde-yeni-donem-zorunlu-hale-getirilecek-1093153867.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

esnek çalışma modeli, haftada 4 gün çalışma, 4 gün çalışma modeli, esnek çalışma yasası, 10 saat mesai, çalışma saatleri düzenlemesi, yeni çalışma sistemi, esnek mesai saatleri, haftalık 40 saat çalışma, 4 gün çalışma 3 gün tatil, işçi çalışma süresi, çalışma hayatında yeni dönem, çalışan hakları