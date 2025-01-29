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Güney Sudan’da uçak kazası: En az 18 ölü
Güney Sudan’da uçak kazası: En az 18 ölü
Sputnik Türkiye
Güney Sudan’ın Unity eyaletinde bir yolcu uçağının kalkıştan kısa süre sonra düşmesi sonucu en az 18 kişi hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan 3... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T14:38+0300
2025-01-29T14:38+0300
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Güney Sudan’ın Unity eyaletinde 21 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı, havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. Yetkililer, kazada en az 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin ise ağır yaralandığını duyurdu.Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS) tarafından işletilen Radyo Miraya, uçağın Unity Petrol Sahası’ndan kalktıktan sonra düştüğünü doğruladı. Kazanın nedeni henüz netlik kazanmazken, yetkililer teknik arıza veya olumsuz hava koşullarının ihtimaller arasında olduğunu belirtti.Arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürürken, kazadan sağ kurtulanlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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afrika, güney sudan, uçak kazası
afrika, güney sudan, uçak kazası

Güney Sudan’da uçak kazası: En az 18 ölü

14:38 29.01.2025
© TwitterGüney Sudan'da uçak düştü
Güney Sudan'da uçak düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
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Güney Sudan’ın Unity eyaletinde bir yolcu uçağının kalkıştan kısa süre sonra düşmesi sonucu en az 18 kişi hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan 3 kişinin sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.
Güney Sudan’ın Unity eyaletinde 21 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı, havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. Yetkililer, kazada en az 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin ise ağır yaralandığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS) tarafından işletilen Radyo Miraya, uçağın Unity Petrol Sahası’ndan kalktıktan sonra düştüğünü doğruladı. Kazanın nedeni henüz netlik kazanmazken, yetkililer teknik arıza veya olumsuz hava koşullarının ihtimaller arasında olduğunu belirtti.
Arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürürken, kazadan sağ kurtulanlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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