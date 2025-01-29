https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/alaskada-f-35-dustu-pilot-yasiyor-1093150122.html
Alaska'da F-35 düştü: Pilot yaşıyor
Alaska'da F-35 düştü: Pilot yaşıyor
Sputnik Türkiye
Alaska'da bulunan Eielson üssünde F-35 savaş uçağı düştü. Pilotun iyi olduğu bildirilirken olay hakkında soruşturma başlatıldı. 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T04:46+0300
2025-01-29T04:46+0300
2025-01-29T04:46+0300
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Alaska’daki Eielson Hava Kuvvetleri Üssü’nde F-35 savaş uçağı düştü. Uçağın düşmesinin ardından ABD Hava Kuvvetleri pilotunun güvende olduğu bildirildi.ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, olayın yerel saat ile 12:49 civarında gerçekleştiği ve uçakta ciddi hasar meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, "Pilot güvende ve daha detaylı bir değerlendirme için Bassett Ordu Hastanesi’ne sevk edildi" ifadeleri yer aldı.Ayrıca üssün 354. Savaş Filosu Komutanı Albay Paul Townsend yaptığı açıklamada, “Halkımız en değerli kaynağımızdır ve onların güvenliğini sağlamaya kararlıyız. ABD Hava Kuvvetleri, benzer olayların tekrar yaşanma olasılığını en aza indirmek için kapsamlı bir soruşturma yürütecektir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/fransa-gronlanda-avrupali-birlik-gonderilir-mi-sorusunu-yanitladi-neden-olmasin-1093147988.html
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abd, alaska, abd hava kuvvetleri, f-35
abd, alaska, abd hava kuvvetleri, f-35
Alaska'da F-35 düştü: Pilot yaşıyor
Alaska'da bulunan Eielson üssünde F-35 savaş uçağı düştü. Pilotun iyi olduğu bildirilirken olay hakkında soruşturma başlatıldı.
Alaska’daki Eielson Hava Kuvvetleri Üssü’nde F-35 savaş uçağı düştü. Uçağın düşmesinin ardından ABD Hava Kuvvetleri pilotunun güvende olduğu bildirildi.
ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, olayın yerel saat ile 12:49 civarında gerçekleştiği ve uçakta ciddi hasar meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, "Pilot güvende ve daha detaylı bir değerlendirme için Bassett Ordu Hastanesi’ne sevk edildi" ifadeleri yer aldı.
Ayrıca üssün 354. Savaş Filosu Komutanı Albay Paul Townsend yaptığı açıklamada, “Halkımız en değerli kaynağımızdır ve onların güvenliğini sağlamaya kararlıyız. ABD Hava Kuvvetleri, benzer olayların tekrar yaşanma olasılığını en aza indirmek için kapsamlı bir soruşturma yürütecektir” ifadelerini kullandı.