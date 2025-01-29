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'Vitaminli serum' öldürdü iddiasına soruşturma açıldı: Grip şikayetiyle gitmişti
'Vitaminli serum' öldürdü iddiasına soruşturma açıldı: Grip şikayetiyle gitmişti
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar'da 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan'ın bir klinikte taktırdığı 'vitamin serumu' sonrasında hayatını kaybettiği iddia edildi. 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T13:31+0300
2025-01-29T13:32+0300
sağlik
sağlık bakanlığı
metin arolat
sarı serum
vitaminli serum
afyon
hayatını kaybetti
soruşturma
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Grip şikayetiyle gittiği özel bir klinikte 'vitaminli serum' takılan 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan hayatını kaybetti. Gündoğan'ın ailesinin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Akıllara ise 'sarı serum' adıyla bilinen vitaminli serumlar tehlikeli mi sorusu geldi. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Metin Arolat'ın ölümünde de 'vitaminli serum ya da sarı serum' adıyla bilinen serumların etkili olduğu iddia edilmişti. Serumu alırken fenalaştıAfyonkarahisar'da 13 Ocak'ta iddiaya göre Mehmet Gündoğan, grip şikayetiyle gittiği özel klinikte tetkik yapılmadan takılan serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek fenalaştı. Bunun üzerine Gündoğan'ın yanındaki arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İddiaya göre Gündoğan'a vitaminli serum bağlandı ve bu serum bağlanırken herhangi bir ilaca karşı alerjisi olup olmadığı sorulmadı. Yoğun bakımda hayatını kaybettiİhbar üzerine kliniğe gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gündoğan, yoğun bakıma alındıktan bir süre sonra hayatını kaybetti. İl Sağlık Müdürlüğünce olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.Sarı serum nedir? Sarı serum öldürür mü?Türkiye Acil Tıp Derneği Ultrasonografi Çalışma Grubu Başkanı ve Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Özlem Dikme, Mayıs ayında Sputnik Türkiye’ye yaptığı açıklamada bu tip serumların kalbi bile durdurabileceğine dikkat çekmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:“Sosyal medyada da buna yönelik birçok influencer tarafından paylaşımlar yapılıyor. Bir moda halinde, sarı serum, vitamin serumu, atom serumu şeklinde tedaviler sunuluyor. Son dönemlerde bu iş o kadar çığırından çıkmış bir durumda ki, güzellik merkezinden gelen vakalar, kuaför salonlarından gelen vakalar bile oldu."Sağlık Bakanlığı da uyarmıştıSağlık Bakanlığı da yaptığı uyarıda “Halk arasında ‘atom’ veya ‘vitamin eklenmiş serum’ ismiyle bilinen serumlar yalnızca hekim tarafından gerekli görüldüğünde uygulanmalıdır” diyerek bu serumların tehlikelerine dikkat çekmişti. Bakanlık, atom serumları açıklamasında yalnızca belirli rahatsızlığı olan kişilere hekim kontrolünde serum tedavisi verileceğini vurgulayarak özellikle ‘ciddi sıvı kayıpları durumunda’ bu serumların doktor tarafından yapılacağını belirtti.Damardan verilen serumların ciddi alerjik reaksiyon yaratabileceğine dikkat çeken Sağlık Bakanlığı, gelişigüzel uygulanan serumların hayati tehlike yaratacağını ifade etti.Metin Aralot'ın ölümünde de 'vitaminli serum' iddiası ortaya atılmıştıSahnede kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Metin Arolat'ın ölümüne de vitaminli serumun neden olduğu iddia edilmişti. Arolat’ın müzisyen arkadaşı Kaan Öztürk, Arolat’ın hayatını kaybettiği gün kendini iyi hissetmediği için ‘vitamin veya mineral serumu’ benzeri bir karışım yaptırdığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/saglik-bakanligi-metin-arolatin-olumuyle-gundeme-gelen-atom-serum-konusunda-uyardi-1088465020.html
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'Vitaminli serum' öldürdü iddiasına soruşturma açıldı: Grip şikayetiyle gitmişti

13:31 29.01.2025 (güncellendi: 13:32 29.01.2025)
© FotoğrafSağlık Bakanlığı, Metin Arolat’ın ölümüyle gündeme gelen atom serum konusunda uyardı
Sağlık Bakanlığı, Metin Arolat’ın ölümüyle gündeme gelen atom serum konusunda uyardı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© Fotoğraf
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Afyonkarahisar'da 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan'ın bir klinikte taktırdığı 'vitamin serumu' sonrasında hayatını kaybettiği iddia edildi.
Grip şikayetiyle gittiği özel bir klinikte 'vitaminli serum' takılan 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan hayatını kaybetti. Gündoğan'ın ailesinin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Akıllara ise 'sarı serum' adıyla bilinen vitaminli serumlar tehlikeli mi sorusu geldi. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Metin Arolat'ın ölümünde de 'vitaminli serum ya da sarı serum' adıyla bilinen serumların etkili olduğu iddia edilmişti.

Serumu alırken fenalaştı

Afyonkarahisar'da 13 Ocak'ta iddiaya göre Mehmet Gündoğan, grip şikayetiyle gittiği özel klinikte tetkik yapılmadan takılan serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek fenalaştı. Bunun üzerine Gündoğan'ın yanındaki arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İddiaya göre Gündoğan'a vitaminli serum bağlandı ve bu serum bağlanırken herhangi bir ilaca karşı alerjisi olup olmadığı sorulmadı.

Yoğun bakımda hayatını kaybetti

İhbar üzerine kliniğe gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gündoğan, yoğun bakıma alındıktan bir süre sonra hayatını kaybetti. İl Sağlık Müdürlüğünce olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Sarı serum nedir? Sarı serum öldürür mü?

Türkiye Acil Tıp Derneği Ultrasonografi Çalışma Grubu Başkanı ve Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Özlem Dikme, Mayıs ayında Sputnik Türkiye’ye yaptığı açıklamada bu tip serumların kalbi bile durdurabileceğine dikkat çekmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
“Sosyal medyada da buna yönelik birçok influencer tarafından paylaşımlar yapılıyor. Bir moda halinde, sarı serum, vitamin serumu, atom serumu şeklinde tedaviler sunuluyor. Son dönemlerde bu iş o kadar çığırından çıkmış bir durumda ki, güzellik merkezinden gelen vakalar, kuaför salonlarından gelen vakalar bile oldu."

Sağlık Bakanlığı da uyarmıştı

Sağlık Bakanlığı da yaptığı uyarıda “Halk arasında ‘atom’ veya ‘vitamin eklenmiş serum’ ismiyle bilinen serumlar yalnızca hekim tarafından gerekli görüldüğünde uygulanmalıdır” diyerek bu serumların tehlikelerine dikkat çekmişti. Bakanlık, atom serumları açıklamasında yalnızca belirli rahatsızlığı olan kişilere hekim kontrolünde serum tedavisi verileceğini vurgulayarak özellikle ‘ciddi sıvı kayıpları durumunda’ bu serumların doktor tarafından yapılacağını belirtti.
Damardan verilen serumların ciddi alerjik reaksiyon yaratabileceğine dikkat çeken Sağlık Bakanlığı, gelişigüzel uygulanan serumların hayati tehlike yaratacağını ifade etti.

Metin Aralot'ın ölümünde de 'vitaminli serum' iddiası ortaya atılmıştı

Sahnede kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Metin Arolat'ın ölümüne de vitaminli serumun neden olduğu iddia edilmişti. Arolat’ın müzisyen arkadaşı Kaan Öztürk, Arolat’ın hayatını kaybettiği gün kendini iyi hissetmediği için ‘vitamin veya mineral serumu’ benzeri bir karışım yaptırdığını söylemişti.
Sağlık Bakanlığı, Metin Arolat’ın ölümüyle gündeme gelen atom serum konusunda uyardı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
YAŞAM
Sağlık Bakanlığı, Metin Arolat’ın ölümüyle gündeme gelen atom serum konusunda uyardı
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