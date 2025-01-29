https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/gazeteci-baris-pehlivan-kursat-oguz-ve-suat-toktas-icin-tutuklama-talep-edildi-1093176489.html
Gazeteci Barış Pehlivan, Kürşat Oğuz ve Suat Toktaş için tutuklama talep edildi
Gazeteci Barış Pehlivan, Kürşat Oğuz ve Suat Toktaş için tutuklama talep edildi
Sputnik Türkiye
Bilirkişi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Barış Pehlivan, Kürşat Oğuz ve Suat Toktaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T18:13+0300
2025-01-29T18:13+0300
2025-01-29T18:29+0300
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suat toktaş
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adını verdiği bilirkişiyle yapılan telefon görüşmesinin izinsiz yayınlanması ve isminin açıklanması nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazetecilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Programlar Müdürü Kürşad Oğuz ve Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın ifadesinin tamamlanmasının ardından üç gazeteci de tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/gozaltina-alinan-serhan-asker-ve-seda-selek-serbest-birakildi-1093173733.html
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barış pehlivan, suat toktaş, kürşad oğuz, halk tv
barış pehlivan, suat toktaş, kürşad oğuz, halk tv
Gazeteci Barış Pehlivan, Kürşat Oğuz ve Suat Toktaş için tutuklama talep edildi
18:13 29.01.2025 (güncellendi: 18:29 29.01.2025)
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Bilirkişi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Barış Pehlivan, Kürşat Oğuz ve Suat Toktaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adını verdiği bilirkişiyle yapılan telefon görüşmesinin izinsiz yayınlanması ve isminin açıklanması nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazetecilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Programlar Müdürü Kürşad Oğuz ve Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın ifadesinin tamamlanmasının ardından üç gazeteci de tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.