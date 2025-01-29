https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/gazeteci-baris-pehlivan-kursat-oguz-ve-suat-toktas-icin-tutuklama-talep-edildi-1093176489.html

Gazeteci Barış Pehlivan, Kürşat Oğuz ve Suat Toktaş için tutuklama talep edildi

Gazeteci Barış Pehlivan, Kürşat Oğuz ve Suat Toktaş için tutuklama talep edildi

Sputnik Türkiye

Bilirkişi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Barış Pehlivan, Kürşat Oğuz ve Suat Toktaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T18:13+0300

2025-01-29T18:13+0300

2025-01-29T18:29+0300

türkiye

barış pehlivan

suat toktaş

kürşad oğuz

halk tv

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adını verdiği bilirkişiyle yapılan telefon görüşmesinin izinsiz yayınlanması ve isminin açıklanması nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazetecilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Programlar Müdürü Kürşad Oğuz ve Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın ifadesinin tamamlanmasının ardından üç gazeteci de tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/gozaltina-alinan-serhan-asker-ve-seda-selek-serbest-birakildi-1093173733.html

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barış pehlivan, suat toktaş, kürşad oğuz, halk tv