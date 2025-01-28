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Danimarka, Grönland'ın güvenliğini artırmak için yeni bütçesini açıkladı
Danimarka, Grönland'ın güvenliğini artırmak için yeni bütçesini açıkladı
Sputnik Türkiye
Danimarka, Grönland'ın savunma bütçesini 14.6 milyar Danimarka kronu arttırdığını açıkladı. Yaklaşık 2.05 milyar dolar daha askeri varlığını artırmaya karar... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T09:59+0300
2025-01-28T09:59+0300
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Danimarka yönetimi Pazartesi günü, ABD Başkanı Donald Trump'ın yarı özerk Danimarka toprağı olan Grönland'ı 'kontrol etme konusundaki yenilenen ilgisinin' üzerine Arktik'teki askeri varlığını artırmak için 14.6 milyar Danimarka kronu, yani 2.05 milyar dolar, harcayacağını açıkladı.Danimarka, Grönland'ın güvenliğinden ve savunmasından sorumlu. Ancak geniş adada askeri kapasiteler sınırlı. Savunma harcamalarında sürekli kesintiye giden Danimarka, geçen yıl ordusu için 190 milyar Danimarka kron değerinde 10 yıllık bir bütçe ayırmıştı, bunun bir kısmı artık Arktik'e ayrıldı.Danimarka'nın şu anki kapasitesi arasında dört eski teftiş gemisi, bir Challenger gözetleme uçağı ve 12 köpekli kızak devriyesi bulunuyor. Bunların hepsi, Fransa'nın dört katı büyüklüğündeki bir alanı izlemek için görevli konumunda.Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya en kısa rota, Grönland'dan geçtiği için büyük ada stratejik konumuyla ABD için büyük önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/iskandinav-zirvesi-biz-iskandinav-ulkelerinde-her-zaman-bir-arada-durduk-1093108207.html
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grönland, danimarka, abd, donald trump, arktik
grönland, danimarka, abd, donald trump, arktik

Danimarka, Grönland'ın güvenliğini artırmak için yeni bütçesini açıkladı

09:59 28.01.2025
© AP Photo / Felipe DanaGrönland
Grönland - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Felipe Dana
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Danimarka, Grönland'ın savunma bütçesini 14.6 milyar Danimarka kronu arttırdığını açıkladı. Yaklaşık 2.05 milyar dolar daha askeri varlığını artırmaya karar veren Danimarka, Grönland'ın savunma ve güvenliğinden sorumlu.
Danimarka yönetimi Pazartesi günü, ABD Başkanı Donald Trump'ın yarı özerk Danimarka toprağı olan Grönland'ı 'kontrol etme konusundaki yenilenen ilgisinin' üzerine Arktik'teki askeri varlığını artırmak için 14.6 milyar Danimarka kronu, yani 2.05 milyar dolar, harcayacağını açıkladı.
Danimarka, Grönland'ın güvenliğinden ve savunmasından sorumlu. Ancak geniş adada askeri kapasiteler sınırlı. Savunma harcamalarında sürekli kesintiye giden Danimarka, geçen yıl ordusu için 190 milyar Danimarka kron değerinde 10 yıllık bir bütçe ayırmıştı, bunun bir kısmı artık Arktik'e ayrıldı.
Danimarka'nın şu anki kapasitesi arasında dört eski teftiş gemisi, bir Challenger gözetleme uçağı ve 12 köpekli kızak devriyesi bulunuyor. Bunların hepsi, Fransa'nın dört katı büyüklüğündeki bir alanı izlemek için görevli konumunda.
Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya en kısa rota, Grönland'dan geçtiği için büyük ada stratejik konumuyla ABD için büyük önem taşıyor.
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