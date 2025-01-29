https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/eski-hdp-es-baskani-figen-yuksekdagin-kardesi-evinde-olu-bulundu-1093172991.html
Eski HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu
Eski HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın kardeşi Saniye Yüksekdağ, evinde ölü bulundu. 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T16:47+0300
2025-01-29T16:47+0300
2025-01-29T17:10+0300
türkiye
figen yüksekdağ
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Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ’ın kardeşi evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/dem-parti-heyetinden-figen-yuksekdaga-ziyaret-1092591145.html
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figen yüksekdağ, figen yüksekdağ kardeşi ölü bulundu, figen yüksekdağ kardeşi
figen yüksekdağ, figen yüksekdağ kardeşi ölü bulundu, figen yüksekdağ kardeşi
Eski HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu
16:47 29.01.2025 (güncellendi: 17:10 29.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın kardeşi Saniye Yüksekdağ, evinde ölü bulundu.
Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ’ın kardeşi evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.