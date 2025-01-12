https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/dem-parti-heyetinden-figen-yuksekdaga-ziyaret-1092591145.html
DEM Parti heyetinden Figen Yüksekdağ'a ziyaret
DEM Parti heyetinden Figen Yüksekdağ'a ziyaret
Sputnik Türkiye
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti'li Ahmet Türk, eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı... 12.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-12T16:39+0300
2025-01-12T16:39+0300
2025-01-12T16:40+0300
politika
figen yüksekdağ
dem parti
sırrı süreyya önder
ahmet türk
pervin buldan
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Önder, Buldan ve Türk'ün, Kocaeli 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Yüksekdağ'a gerçekleştirdikleri ziyaret, 1 saat 20 dakika sürdü.Heyet, cezaevinde eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile de görüştü.'Üzerine düşeni yapmaya hazır'Sırrı Süreyya Önder, ziyaret sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yüksekdağ ve Güzel'in gelişmekte olan sürecin yanında olduğunu, üzerlerine düşeni yerine getirmeye hazır şekilde beklediğini söyledi.Yaklaşık 5 sene önce bu cezaevinden tahliye edildiğini anımsatan Önder, "10 yıl bu ülke ağır bir zaman kaybetti. Yerine konulması imkansız olan iki şey yitip giden canlar ve zamandır. Bu çatışmalı süreçte hayatını kaybeden, sağlığını kaybeden bütün şehitler ve gaziler bütün ülkemizin onurudur. Hepimizin onlara ağır bir sorumluluğu ve borcu vardır. Onlara vereceğimiz en büyük armağan bu süreci, çatışmalı süreci sonlandırmak, bunu bir barışla taçlandırmak olacaktır. Ondan sonra hayatta olan herkese destek, hayatını kaybedenin geride bıraktığı yakınlarına bir yoldaş olmak hepimizin, toplum olarak boynumuzun borcudur. Biz bu ciddiyette ve bu samimiyetteyiz." diye konuştuAçık ve şeffaf bir süreç yürüttüklerini anlatan Önder, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/dem-parti-heyeti-edirnede-selahattin-demirtas-ile-gorusuyorlar-1092569313.html
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dem parti, dem parti figen yüksekdağ ziyaret, dem parti demirtaş
dem parti, dem parti figen yüksekdağ ziyaret, dem parti demirtaş
DEM Parti heyetinden Figen Yüksekdağ'a ziyaret
16:39 12.01.2025 (güncellendi: 16:40 12.01.2025)
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti'li Ahmet Türk, eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı Kocaeli'de tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti.
Önder, Buldan ve Türk'ün, Kocaeli 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Yüksekdağ'a gerçekleştirdikleri ziyaret, 1 saat 20 dakika sürdü.
Heyet, cezaevinde eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile de görüştü.
'Üzerine düşeni yapmaya hazır'
Sırrı Süreyya Önder, ziyaret sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yüksekdağ ve Güzel'in gelişmekte olan sürecin yanında olduğunu, üzerlerine düşeni yerine getirmeye hazır şekilde beklediğini söyledi.
Yaklaşık 5 sene önce bu cezaevinden tahliye edildiğini anımsatan Önder, "10 yıl bu ülke ağır bir zaman kaybetti. Yerine konulması imkansız olan iki şey yitip giden canlar ve zamandır. Bu çatışmalı süreçte hayatını kaybeden, sağlığını kaybeden bütün şehitler ve gaziler bütün ülkemizin onurudur. Hepimizin onlara ağır bir sorumluluğu ve borcu vardır. Onlara vereceğimiz en büyük armağan bu süreci, çatışmalı süreci sonlandırmak, bunu bir barışla taçlandırmak olacaktır. Ondan sonra hayatta olan herkese destek, hayatını kaybedenin geride bıraktığı yakınlarına bir yoldaş olmak hepimizin, toplum olarak boynumuzun borcudur. Biz bu ciddiyette ve bu samimiyetteyiz." diye konuştu
Açık ve şeffaf bir süreç yürüttüklerini anlatan Önder, şunları söyledi:
"Ama iki anahtarı var bunun, birisi ciddiyet, diğeri samimiyet. Herkesten de bunu asgari anlamda beklemek hakkımız çünkü bu mesele ne Ahmet Bey'in derdi ne Pervin Hanım'ın derdi ne benim derdim. Bu mesele bütün ülkemizin derdi, başta da çocuklar olmak üzere. Onun için herkesten olumlu katkı bekliyoruz. Biz dilimizi değiştirmeyeceğiz. Bu şekil saldırgan bir dil kullananlara karşı bile gelebileceğimiz maksimum nokta bu, samimiyetini halk takdir edecek çünkü yaklaşık bir haftadır yollardayız."