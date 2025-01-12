https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/dem-parti-heyetinden-figen-yuksekdaga-ziyaret-1092591145.html

DEM Parti heyetinden Figen Yüksekdağ'a ziyaret

DEM Parti heyetinden Figen Yüksekdağ'a ziyaret

Sputnik Türkiye

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti'li Ahmet Türk, eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı... 12.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-12T16:39+0300

2025-01-12T16:39+0300

2025-01-12T16:40+0300

politika

figen yüksekdağ

dem parti

sırrı süreyya önder

ahmet türk

pervin buldan

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Önder, Buldan ve Türk'ün, Kocaeli 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Yüksekdağ'a gerçekleştirdikleri ziyaret, 1 saat 20 dakika sürdü.Heyet, cezaevinde eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile de görüştü.'Üzerine düşeni yapmaya hazır'Sırrı Süreyya Önder, ziyaret sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yüksekdağ ve Güzel'in gelişmekte olan sürecin yanında olduğunu, üzerlerine düşeni yerine getirmeye hazır şekilde beklediğini söyledi.Yaklaşık 5 sene önce bu cezaevinden tahliye edildiğini anımsatan Önder, "10 yıl bu ülke ağır bir zaman kaybetti. Yerine konulması imkansız olan iki şey yitip giden canlar ve zamandır. Bu çatışmalı süreçte hayatını kaybeden, sağlığını kaybeden bütün şehitler ve gaziler bütün ülkemizin onurudur. Hepimizin onlara ağır bir sorumluluğu ve borcu vardır. Onlara vereceğimiz en büyük armağan bu süreci, çatışmalı süreci sonlandırmak, bunu bir barışla taçlandırmak olacaktır. Ondan sonra hayatta olan herkese destek, hayatını kaybedenin geride bıraktığı yakınlarına bir yoldaş olmak hepimizin, toplum olarak boynumuzun borcudur. Biz bu ciddiyette ve bu samimiyetteyiz." diye konuştuAçık ve şeffaf bir süreç yürüttüklerini anlatan Önder, şunları söyledi:

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