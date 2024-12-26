https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/astronotlar-uluslararasi-uzay-istasyonunda-noeli-kutladi--1092054852.html

Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Noel'i kutladı

Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Noel'i kutladı

Sputnik Türkiye

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) kalan astronotlar Noel'i coşkuyla kutladı. Kilometrelerce uzaklıktaki astronotlar, Dünya'ya 'Mutlu Noeller' dileklerini... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T13:36+0300

2024-12-26T13:36+0300

2024-12-26T13:36+0300

yaşam

nasa

uluslararası uzay istasyonu (iss)

uluslararası uzay istasyonu

spacex

dünya

noel bayramı

sunita williams

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1a/1092052471_35:0:655:349_1920x0_80_0_0_848f86239c0369ef8f4b491df70c58cc.jpg

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar, bu yılki Noel’i Dünya’dan kilometrelerce uzakta, uzayın derinliklerinde kutladı. NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, teknik sorunlar nedeniyle uzayda geçirdikleri beklenmedik süreye rağmen, bayram coşkusunu ekip arkadaşlarıyla birlikte yaşattı.Astronotlar, küçük bir Noel ağacı ve Noel Baba şapkaları eşliğinde çekildikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak Dünya’daki insanlara 'Mutlu Noeller' dileklerini iletti. Williams yaptığı açıklamada, “Burada Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki ailemizle birlikte harika bir zaman geçiriyoruz. Yedi kişiyiz ve birlikte eğleniyoruz. Noel, hazırlık ve paylaşma duygusuyla çok özel bir bayram” ifadelerini kullandı.Noel için özel malzemeler gönderildiKutlamaların paylaşılmasının ardından sosyal medyada komplo teorileri çıkmaya başladı. Astronotların nasıl bu kadar çok Noel temalı malzemeye eriştiklerini merak eden kullanıcılar, 'NASA'nın insanları kandırdığını, astronotların aslında Dünya'da bir stüdyodan çekim yaptığını' ileri sürmüştü.Noel hazırlıkları için astronotlara Kasım ayında SpaceX tarafından yaklaşık 3 tonluk bir malzeme teslimatı yapıldı. Gönderilenler arasında Noel süslemeleri, hediyeler ve geleneksel Noel yiyecekleri de bulunuyordu. Bu gönderiler, uzaydaki mürettebatın moralini yüksek tutmak ve görevlerine odaklanmalarını sağlamak için büyük önem taşıyor.Teknik sorunlar dönüşü geciktirdiWilmore ve Williams, Haziran ayında sekiz günlük bir görev için ISS’ye gönderilmişti. Ancak dönüş için kullanılacak olan Boeing Starliner kapsülündeki teknik aksaklıklar nedeniyle uzayda kalış süreleri beklenmedik şekilde uzadı. NASA, astronotların ihtiyaçlarını karşılamak için düzenli malzeme ikmali yapmaya devam ediyor.Astronotların Dünya’ya dönüş tarihinin Mart veya Nisan 2025'e sarktığı bildirilmişti..Uzayda uzun süre görev yapan astronotlar için özel günler, psikolojik sağlık açısından büyük önem taşıyor. Noel gibi kutlamalar, ekip üyeleri arasında dayanışmayı artırırken, Dünya’dan uzak olmanın getirdiği stresi azaltıyor. Astronotların uzayda Noel coşkusunu yaşadığı bu görüntüler, Dünya’da geniş yankı uyandırdı. NASA, bu kutlamaların mürettebatın moralini yüksek tutmada kritik rol oynadığını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/tarihte-bir-ilk-gunese-en-yakin-gecis-gerceklestirilecek-1091980185.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nasa, uluslararası uzay istasyonu (iss), uluslararası uzay istasyonu, spacex, dünya, noel bayramı, sunita williams