https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/disisleri-bakanligindan-lubnan-sinirinda-3-turk-vatandasin-olumuyle-ilgili-israile-kinama-1093179020.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan sınırında 3 Türk vatandaşın öldürülmesiyle ilgili İsrail'e kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan sınırında 3 Türk vatandaşın öldürülmesiyle ilgili İsrail'e kınama
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen 3 Türk vatandaşının İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucu... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T21:33+0300
2025-01-29T21:33+0300
2025-01-29T21:47+0300
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israil
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Dışişleri Bakanlığı, bir süre önce kaçak yollarla Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen 3 Türk'ün İsrail tarafından o bölgede düzenlenen hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiğinin öğrenildiğini bildirdi.Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.Açıklamada, "Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Her vesileyle vurguladığımız üzere, İsrail, insan hayatını hiçe sayan ve bölgemizdeki gerilimi artıran, saldırgan politikalarına bir an önce son vermelidir" ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/abdnin-ukraynaya-yaklasik-90-patriot-hava-savunma-fuzesi-gonderdigi-bildirildi---1093149996.html
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türk, israil, hava saldırısı, son dakika
türk, israil, hava saldırısı, son dakika
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan sınırında 3 Türk vatandaşın öldürülmesiyle ilgili İsrail'e kınama
21:33 29.01.2025 (güncellendi: 21:47 29.01.2025)
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen 3 Türk vatandaşının İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada "Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı, bir süre önce kaçak yollarla Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen 3 Türk'ün İsrail tarafından o bölgede düzenlenen hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiğinin öğrenildiğini bildirdi.
Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Her vesileyle vurguladığımız üzere, İsrail, insan hayatını hiçe sayan ve bölgemizdeki gerilimi artıran, saldırgan politikalarına bir an önce son vermelidir" ifadeleri kullanıldı.