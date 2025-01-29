https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/disisleri-bakanligindan-lubnan-sinirinda-3-turk-vatandasin-olumuyle-ilgili-israile-kinama-1093179020.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan sınırında 3 Türk vatandaşın öldürülmesiyle ilgili İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan sınırında 3 Türk vatandaşın öldürülmesiyle ilgili İsrail'e kınama

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen 3 Türk vatandaşının İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucu... 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T21:33+0300

2025-01-29T21:33+0300

2025-01-29T21:47+0300

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türk

israil

hava saldırısı

son dakika

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Dışişleri Bakanlığı, bir süre önce kaçak yollarla Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen 3 Türk'ün İsrail tarafından o bölgede düzenlenen hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiğinin öğrenildiğini bildirdi.Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.Açıklamada, "Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Her vesileyle vurguladığımız üzere, İsrail, insan hayatını hiçe sayan ve bölgemizdeki gerilimi artıran, saldırgan politikalarına bir an önce son vermelidir" ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/abdnin-ukraynaya-yaklasik-90-patriot-hava-savunma-fuzesi-gonderdigi-bildirildi---1093149996.html

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türk, israil, hava saldırısı, son dakika