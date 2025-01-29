https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/cumhurbaskani-erdogan-turizm-bakaninin-gorevden-alinmasi-soz-konusu-mu-sorusuna-yanit-vermedi-1093165765.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Turizm Bakanının görevden alınması söz konusu mu?' sorusuna yanıt vermedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Turizm Bakanının görevden alınması söz konusu mu?' sorusuna yanıt vermedi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. Toplantı sonrası TBMM'den ayrılan... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T13:51+0300
2025-01-29T13:51+0300
2025-01-29T13:51+0300
politika
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ak parti mkyk
mehmet ersoy
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'den ayrılırken bir basın mensubunun "Sayın Cumhurbaşkanım, Turizm Bakanının istifası söz konusu mu ya da veya bir görevden alma söz konusu mu Efendim?" sorusunu yanıt vermedi. AK Parti MKYK toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan “Şimdi konuyla ilgili tüm bakanlar süreçle ilgili yaptıkları çalışmaları anlatsın” diyerek sözü bakanlara bıraktı. Bunun üzerine ilk sözü alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, konuyla ilgili yasal bir boşluğun olduğunu aktararak, “Bazı mevzuat düzenlemelerinin yapılması gerekiyor. Yangınla ilgili düzenli denetimde itfaiye yetkili ama yükümlü değil. Burada bir yasal boşluk var. İşletmelerin yangın denetimlerinin belli aralıklarla itfaiye tarafından yapılması elzem” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/erdogan-boludaki-otel-yangini-hakkinda-net-konustu-hatali-kendi-arkadasimiz-da-olsa-cezasiz-1093154010.html
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tbmm, ak parti mkyk, mehmet ersoy, recep tayyip erdoğan
tbmm, ak parti mkyk, mehmet ersoy, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Turizm Bakanının görevden alınması söz konusu mu?' sorusuna yanıt vermedi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. Toplantı sonrası TBMM'den ayrılan Erdoğan'a 'Turizm Bakanını görevden alacak mısınız?' sorusu yöneltildi ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan soruya yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'den ayrılırken bir basın mensubunun "Sayın Cumhurbaşkanım, Turizm Bakanının istifası söz konusu mu ya da veya bir görevden alma söz konusu mu Efendim?" sorusunu yanıt vermedi.
AK Parti MKYK toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan “Şimdi konuyla ilgili tüm bakanlar süreçle ilgili yaptıkları çalışmaları anlatsın” diyerek sözü bakanlara bıraktı. Bunun üzerine ilk sözü alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, konuyla ilgili yasal bir boşluğun olduğunu aktararak, “Bazı mevzuat düzenlemelerinin yapılması gerekiyor. Yangınla ilgili düzenli denetimde itfaiye yetkili ama yükümlü değil. Burada bir yasal boşluk var. İşletmelerin yangın denetimlerinin belli aralıklarla itfaiye tarafından yapılması elzem” ifadelerini kullandı.