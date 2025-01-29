https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/cumhurbaskani-erdogan-hamas-heyetini-kabul-etti-1093176152.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini kabul etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini Beştepe'de kabul etti. 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T18:03+0300
2025-01-29T18:03+0300
2025-01-29T18:03+0300
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hakan fidan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas heyetini Beştepe'de kabul etti.Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı. Heyet, Gazze'de gerçekleşen ateşkesin ardından ilk kez Ankara'ya geldi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/cumhurbaskani-erdogan-turizm-bakaninin-gorevden-alinmasi-soz-konusu-mu-sorusuna-yanit-vermedi-1093165765.html
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türkiye, ibrahim kalın, hamas, cumhurbaşkanlığı, hakan fidan, gazze, ankara, recep tayyip erdoğan
türkiye, ibrahim kalın, hamas, cumhurbaşkanlığı, hakan fidan, gazze, ankara, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini Beştepe'de kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas heyetini Beştepe'de kabul etti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı. Heyet, Gazze'de gerçekleşen ateşkesin ardından ilk kez Ankara'ya geldi