https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/cumhurbaskani-erdogan-hamas-heyetini-kabul-etti-1093176152.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini kabul etti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini Beştepe'de kabul etti. 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T18:03+0300

2025-01-29T18:03+0300

2025-01-29T18:03+0300

türkiye

türkiye

ibrahim kalın

hamas

cumhurbaşkanlığı

hakan fidan

gazze

ankara

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas heyetini Beştepe'de kabul etti.Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı. Heyet, Gazze'de gerçekleşen ateşkesin ardından ilk kez Ankara'ya geldi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/cumhurbaskani-erdogan-turizm-bakaninin-gorevden-alinmasi-soz-konusu-mu-sorusuna-yanit-vermedi-1093165765.html

türkiye

gazze

ankara

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türkiye, ibrahim kalın, hamas, cumhurbaşkanlığı, hakan fidan, gazze, ankara, recep tayyip erdoğan