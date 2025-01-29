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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini kabul etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini Beştepe'de kabul etti. 29.01.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas heyetini Beştepe'de kabul etti.Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı. Heyet, Gazze'de gerçekleşen ateşkesin ardından ilk kez Ankara'ya geldi
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türkiye, ibrahim kalın, hamas, cumhurbaşkanlığı, hakan fidan, gazze, ankara, recep tayyip erdoğan
türkiye, ibrahim kalın, hamas, cumhurbaşkanlığı, hakan fidan, gazze, ankara, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini kabul etti

18:03 29.01.2025
© TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini Beştepe'de kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas heyetini Beştepe'de kabul etti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı. Heyet, Gazze'de gerçekleşen ateşkesin ardından ilk kez Ankara'ya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Turizm Bakanını görevden alacak mısınız' sorusuna yanıt vermedi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Turizm Bakanının görevden alınması söz konusu mu?' sorusuna yanıt vermedi
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