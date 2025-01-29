https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/camurda-oynayan-cocuklari-azarlamayin-bilinmeyen-bircok-yarari-var-1093162006.html

Çamurda oynayan çocukları azarlamayın: Bilinmeyen birçok yararı var

Çamurda oynayan çocukları azarlamayın: Bilinmeyen birçok yararı var

Sputnik Türkiye

Üstünü kirleten veya çamurda oynayan çocuklar genelde azarlanır ancak uzmanlar, okul öncesi çocukların çamurda oynamaları konusunda tam tersini söylüyor. Temiz... 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T14:47+0300

2025-01-29T14:47+0300

2025-01-29T14:47+0300

yaşam

çocuk

çocuklar

geliştirici çocuk oyunları

sağlıklı çocuk oyunları

çocuk oyunları

çamurda oynama

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Çamur ve toprakla temas, çocuklar ve yetişkinler için birçok fayda sunar. Bağışıklık sistemini güçlendirmekten ruh sağlığını desteklemeye kadar geniş bir yelpazede olumlu etkileri bulunmaktadır. Doğal ortamlarda vakit geçirmek ve çamurla oynamak, modern yaşamın getirdiği sterilizasyonun olumsuz etkilerini dengelemek için önemli bir adım. Konu okul öncesi çocuk olduğunda bu faydalar saymakla bitmiyor. Araştırmalar, toprağın mycobacterium vaccae bakterisi içerdiğini ve çocuklar çamurla oynayıp, kokladıklarında beyinde serotonin salgılayarak çocuğu daha mutlu hale getirdiğini ortaya koymuş. Bağışıklık sistemini destekleyen mycobacterium vaccae bakterisi, vücudun enfeksiyonlara karşı daha dayanıklı olmasını sağladığı da ayrıca bilinmektedir. Çamurda oynayan çocuk aldığı keyifle birlikte rahatlar, sakinleşir ve ruh sağlığı olumlu yönde ilerler. Mycobacterium vaccae gibi bakterilerin hafızayı güçlendirdiğine ve bilişsel işlevleri artırdığına dair bazı araştırmalar da bulunmaktadır.Dost ve iyi mikroorganizmalar bağışıklık sistemini eğitirToprak ve çamurla temasın çocukların bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve alerji, astım gibi hastalıklara karşı direnç sağladığı belirtiliyor. Bunun nedeni ise topraktaki 'dost ve iyi' mikroorganizamalar. Çamurda bulunan dost ve iyi mikroorganizmalar, insan sağlığı üzerinde çeşitli olumlu etkiler sağlar. Aşırı steril ortamlarda büyüyen çocukların bağışıklık sistemleri yeterince gelişmez ancak bu dost mikroplar, çocukların temas yoluyla bağışıklık sistemini eğiterek alerji, astım ve otoimmün hastalık risklerini azaltabilir.Sindirim sistemi sağlığına faydalıToprak ve çamurda bulunan faydalı bakteriler, bağırsak mikrobiyotasına katkı sağlayarak sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olabilir. Faydalı bakteriler, bağırsak sağlığını destekleyerek ishal, kabızlık ve diğer sindirim sorunlarını önlemeye yardımcı olabilir. İnsan bağırsağı, topluca mikrobiyota olarak bilinen mikroorganizmalara ev sahipliği yapar. Dolayısıyla bağırsaklardaki sağlıklı mikrobiyota, doğrudan ruh sağlığı üzerinde güçlü ama olumlu bir rol oynar. Güzellik için kil maskesi ve çamur banyosu Kadınlar, yüzyıllar boyunca güzellik için kil maskesine ve çamur banyosuna yabancı değil. Bunun temeli ise çamurda bulunan mineraller ve mikroorganizmalara dayanır. Bu mineraller, cilt bariyerini güçlendirir ve bazı cilt hastalıklarına karşı koruma sağlayabilir. Bu doğal ve masrafsız faydaları, çocuklar çamurla oynarken sağlar. Bazı çalışmalar, doğal ortamlardaki bakterilerin cilt sağlığını destekleyerek egzama veya sedef gibi hastalıkların şiddetini azaltabileceğini öne sürmektedir. Problem çözmeden yaratıcılığa kadar birçok beceri katar Çamur oyununun açık uçlu doğası, gelişmekte olan beyin için mükemmeldir. Çocukların oynarken icatlarının, fikirlerin ve oyunların sonu yok. Bu tür önceden büyükler tarafından yapılandırılmamış, açık hava oyunları sırasında çocuklar, sadece egzersiz yapmakla kalmaz, aynı zamanda fikir oluşturma, problem çözme, eleştirel düşünme, yenilikçi ve yaratıcı olma becerilerini de geliştirirler.Motor becerilerileri gelişir, güçlü bir zemin sağlarÇocuklar gelişim yıllarında büyürken çamurda oynamaları, ince ve kaba motor becerileri, duyusal farkındalık, denge ve koordinasyon gibi onların birçok önemli gelişimsel kilometre taşına ulaşmalarına yardımcı olacaktır. Çamur oyunu aynı zamanda sosyal becerileri uygulama fırsatları yaratarak sosyalleşmelerini sağlayacak ve çocukların dünyayı anlamlandırmalarına yardımcı olacaktır.En önemlisi temiz olmasıUzmanlar her şeyden önemlisinin çocukların oynadığı yerlere veya çamurlara kanalizasyon, sanayi atığı ya da kirlenmiş suların veya kirleticilerin ulaşmadığından emin olunmasının hayati önem taşığını vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/bakanlik-uyardi-bu-urunleri-cocuklarinizdan-uzak-tutun-1092971054.html

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çamurda oynama, çamur oyunu, çocuklarda gelişim