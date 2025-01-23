https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/bakanlik-uyardi-bu-urunleri-cocuklarinizdan-uzak-tutun-1092971054.html

Ticaret Bakanlığı 'boğulma tehlikesine karşı' uyardı: Bu ürünleri çocuklarınızdan uzak tutun

Ticaret Bakanlığı 'boğulma tehlikesine karşı' uyardı: Bu ürünleri çocuklarınızdan uzak tutun

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, açıkladığı yeni güvensiz ürün listesinde dört ürüne dikkat çekti ve bu ürünlerin çocukların can güvenliğini tehlikeye atabileceği... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T11:45+0300

2025-01-23T11:45+0300

2025-01-23T11:46+0300

ekonomi

ticaret bakanlığı

güvensiz ürün bilgi sistemi (gübis)

can güvenliği

çocuklarda can güvenliği

boğulma

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Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün listesini güncelledi ve üç ürünü daha listeye ekledi. Ürünlerden ikisinin çocukların can güvenliğini tehlikeye atabileceğine vurgu yapılırken, çocuk kol saatinde ise kurşun değerinin normalin üzerinde olduğu kaydedildi. Bakanlık aileleri uyarırken ürünlerin de piyasadan toplatılması kararını duyurdu. Hangi ürünler piyasadan toplatılacak?Çocuklarda boğulma tehlikesine dikkat çekildiLittle Chef marka mutfak setinde bulunan havuç ve mısır numunelerinde küçük parçalar olduğu, domates üzerindeki cırt bantın kopma gösterdiği ve etiketlerin jelatinle kaplı ıslatma yöntemi ile çıkması nedeniyle güvenlik gereklerini karşılamadığından 'küçük çocuklar için boğulma riski taşımaktadır' vurgusu yapıldı. Yine Can Sport tarafından satışa sunulan zıplama toplarıyla ilgili de Bakanlığın sitesinde güvensiz ürün vurgusu yapılırken, "Ürün Üzerinde Yer Alan Top Tıpasının Küçük Parça Oluşturması Nedeniyle Çocuk Sağlığına Güvensizlik Riski (Aspirasyon-Boğulma) Taşımaktadır" ifadeleri yer aldıSaatteki kurşun tehlikesi Sasta marka saatle ilgili yapılan açıklamada da "Kol Saati Kordonunda Tespit Edilen Toplam Kurşun (Pb) İçeriğinin Limit Değerden Yüksek Olması" değerlendirmesi yapıldı. Ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi. Bu ürünleri satın almayın Bakanlık dün yayımladığı listede de markasız olan yiyecek taklidi ürün için "Piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma" kararı verildi. Güvensizliğin nedeni olarak ise "Germe sonucunda mıknatıs ve sünger kısımlarda ayrılma ve kopmalar sonucu küçük parçalar oluşmuştur. Oluşan parçalar 36 aydan küçük çocuklar için boğulma riski taşımaktadır" ifadeleri yer aldı. Taşıdığı riskler olarak da Boğulma (Dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi)" denildi.Bakanlığın listesindeki bir diğer ürün ise markasız olan Yiyecek Taklidi Ürün (Yeşil Üzüm) oldu. Söz konusu ürün için piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı verildi. Ürünün güvensizlik nedeni olarak ise "Ürün üzerinde yer alan üzüm tanesi 19,8 N'da kopmuş küçük parçalar oluşmuştur. Oluşan parçalar 36 aydan küçük çocuklar için boğulma riski taşımaktadır" denildi. Ürünün taşıdığı riskler olarak "Boğulma (Dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi)" ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/tuketici-dernekleri-uyardi-ozel-okullardaki-fahis-fiyat-artislarina-karsi-veliler-ne-yapmali-1092896963.html

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ticaret bakanlığı güvensiz ürün listesi, ticaret bakanlığı güvensiz ürün listesi ürünler, toplatılacak ürünler listesi