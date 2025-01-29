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Blinken, Biden yönetimindeki çalışmaları hakkında kitap yazacak
Blinken, Biden yönetimindeki çalışmaları hakkında kitap yazacak
Sputnik Türkiye
Eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Biden yönetimindeki çalışmaları hakkında bir kitap yazacağı bildirildi. 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T01:04+0300
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dünya
abd
antony blinken
joe biden
dışişleri bakanlığı
crown
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Eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bir kitap yazacağı bildirildi. Associated Press'in Crown Publishers tarafından yapılan bir duyuruya dayandırdığı haberine göre, Blinken, eski Başkan Joe Biden yönetimindeki çalışmaları hakkında bir kitap yazacak.Habere göre Blinken, Rusya-Ukrayna çatışmasına, Gazze'deki savaşa ve eski Başkan Joe Biden döneminde Dışişleri Bakanlığı'nın başında bulunduğu dört yıl boyunca patlak veren diğer krizlere verilen 'zor ve sıklıkla tartışmalı' yanıtların yer aldığı bir 'nadir fırsat' olarak tanımlanan bir kitap yazacak. Buna göre, yayınevi tarafından Crown adı altında piyasaya sunulacağı bildirilirken, kitabın başlığı ve çıkış tarihinin henüz bilinmediği kaydedildi.Crown'un duyurusuna göre, okuyucular Oval Ofis ve Durum Odası'nı ziyaret ederek Çin ile gerilimin tehlikeli seviyelere tırmanmasının nasıl önlenebileceğine dair bir tartışma ortamına tanıklık edebilecekler. Kitabın ayrıca, Ukrayna çatışmasının başlangıcından önce neler olduğunu, sonraki aylarda Amerikan diplomatik ve askeri desteğini şekillendiren zor seçimleri ve ABD'nin Ortadoğu'daki çatışmaya verdikleri tepkileri de ele alacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/gazeteci-carlson-blinken-abd-ile-rusya-arasinda-savasin-patlak-vermesi-icin-elinden-gelen-her-seyi-1093114228.html
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abd, antony blinken, joe biden, dışişleri bakanlığı, crown, kitap
abd, antony blinken, joe biden, dışişleri bakanlığı, crown, kitap

Blinken, Biden yönetimindeki çalışmaları hakkında kitap yazacak

01:04 29.01.2025
© İHA / ABIR SULTAN / POOLAntony Blinken
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© İHA / ABIR SULTAN / POOL
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Eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Biden yönetimindeki çalışmaları hakkında bir kitap yazacağı bildirildi.
Eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bir kitap yazacağı bildirildi. Associated Press'in Crown Publishers tarafından yapılan bir duyuruya dayandırdığı haberine göre, Blinken, eski Başkan Joe Biden yönetimindeki çalışmaları hakkında bir kitap yazacak.
Habere göre Blinken, Rusya-Ukrayna çatışmasına, Gazze'deki savaşa ve eski Başkan Joe Biden döneminde Dışişleri Bakanlığı'nın başında bulunduğu dört yıl boyunca patlak veren diğer krizlere verilen 'zor ve sıklıkla tartışmalı' yanıtların yer aldığı bir 'nadir fırsat' olarak tanımlanan bir kitap yazacak. Buna göre, yayınevi tarafından Crown adı altında piyasaya sunulacağı bildirilirken, kitabın başlığı ve çıkış tarihinin henüz bilinmediği kaydedildi.
Crown'un duyurusuna göre, okuyucular Oval Ofis ve Durum Odası'nı ziyaret ederek Çin ile gerilimin tehlikeli seviyelere tırmanmasının nasıl önlenebileceğine dair bir tartışma ortamına tanıklık edebilecekler. Kitabın ayrıca, Ukrayna çatışmasının başlangıcından önce neler olduğunu, sonraki aylarda Amerikan diplomatik ve askeri desteğini şekillendiren zor seçimleri ve ABD'nin Ortadoğu'daki çatışmaya verdikleri tepkileri de ele alacağı ifade edildi.
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
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