https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/bennu-yildirimlardan-yillar-sonra-gelen-nuri-bilge-ceylan-itirafi-goruntulerle-ilgili-ilk-kez-1093161734.html

Bennu Yıldırımlar'dan yıllar sonra gelen Nuri Bilge Ceylan itirafı: Görüntülerle ilgili ilk kez konuştu

Bennu Yıldırımlar'dan yıllar sonra gelen Nuri Bilge Ceylan itirafı: Görüntülerle ilgili ilk kez konuştu

Sputnik Türkiye

Bennu Yıldırımlar, 2018 yapımı Ahlat Ağacı filminin kamera arkası görüntülerinin YouTube’da yayımlanmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Ünlü oyuncu, "Çekim... 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T11:46+0300

2025-01-29T11:46+0300

2025-01-29T11:46+0300

yaşam

bennu yıldırımlar

nuri bilge ceylan

görüntü

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Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, 2018 yılında çekilen Ahlat Ağacı filminin kamera arkası görüntülerini YouTube’da paylaşmasının ardından büyük yankı uyandırdı.Filmin başrollerinden biri olan Bennu Yıldırımlar, o dönem çok konuşulan ve Ceylan’ın kendisine oyunculuk üzerine verdiği tavsiyeleri içeren görüntüler hakkında yıllar sonra ilk kez açıklama yaptı.Yıldırımlar, görüntülerin yayımlanmasını etik bulmadığını belirterek, şu sözleri söyledi:Nuri Bilge Ceylan’ın sözleri olay olmuştuAhlat Ağacı çekimleri sırasında Bennu Yıldırımlar’a oyunculuk üzerine tavsiyelerde bulunan Nuri Bilge Ceylan, kamera arkası görüntülerde ünlü oyuncuya şu sözleri söylemişti: "Ezberin eksik, tam olsa bunu yaşamayız."Bu ifadeler, o dönem büyük yankı uyandırmış ve Ceylan’ın oyunculara yaklaşımı hakkında tartışmalara neden olmuştu. Yıldırımlar’ın bu açıklamaları, yıllar sonra bu tartışmayı yeniden gündeme taşıdı."Konsantrasyon Bozuyor, Bırakın Aksın"Nuri Bilge Ceylan, söz konusu videoda Bennu Yıldırımlar'ın yanına oturarak oyunculuğa dair görüşlerini şöyle açıklamıştı:"Yani siz çok konsantre oluyorsunuz, olmayın! Okulda çok konsantre olmayı öğretiyorlar size. Konsantrasyon bozuyor zaten... Böyle odaklanıyorsunuz işe... Odaklanmayın, bırakın aksın o kendi kendine.Bak ben şimdi burada (ıslık çalıyor) yaptım. Hiç yeri değil gibi ama hayat öyle değil, zengin! Hayatta küçük küçük alakasız jestler mimikler var. Sizde onlar kalmıyor. Sırf gerekli şeyler kalıyor. O zaman da hayat kokusu olmuyor. Sırf rolün gerektirdiği mimikler ve jestlerden ibaret olmamalı hiçbir şey, hiçbir durum."Ahlat Ağacı’nın konusu2018 yılında vizyona giren Ahlat Ağacı, Türkiye’de birçok ödül kazanmasının yanı sıra Oscar’a da aday gösterilen yapımlardan biri oldu.Filmin konusu, yazdığı kitabı bastırmak için doğduğu kasabaya dönen ve burada babasının borçlarıyla karşılaşan genç bir adamın yaşam mücadelesini anlatıyor.Filmin başrollerinde ise Doğu Demirkol, Murat Cemcir ve Bennu Yıldırımlar gibi başarılı oyuncular yer aldı.

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