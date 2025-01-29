https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/baskan-sofya-alagasa-hapis-cezasi-verilmisti-siirt-belediyesine-kayyum-atandi-1093152261.html

Başkan Sofya Alağaş’a hapis cezası verilmişti: Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı

Başkan Sofya Alağaş’a hapis cezası verilmişti: Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı

Sputnik Türkiye

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargı kararı sonrası... 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T07:43+0300

2025-01-29T07:43+0300

2025-01-29T07:43+0300

politika

kemal kızılkaya

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ankara

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Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş, hakkında yürütülen terör örgütü üyeliği davasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.İçişleri Bakanlığı kayyum kararını açıkladıMahkeme kararı sonrası harekete geçen İçişleri Bakanlığı, Siirt Belediyesi yönetimine kayyum atanmasına karar verdi. Resmi açıklamada, belediye başkanının görevden alınmasını gerektiren hukuki süreçlerin tamamlandığı belirtildi. Alınan karar doğrultusunda, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.Kemal Kızılkaya kimdir?10 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Siirt Valiliği görevine getirilen Kemal Kızılkaya, uzun yıllara dayanan bürokrasi deneyimi, akademik kariyeri ve idari başarılarıyla dikkat çekiyor. Hukuk eğitimi almasının ardından kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanında yüksek lisans ve doktora yapan Kızılkaya, kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinde önemli çalışmalara imza attı. İşte Kemal Kızılkaya’nın biyografisi ve kariyer yolculuğu…Kemal Kızılkaya’nın eğitimi ve akademik kariyeri1975 yılında Eskişehir’de doğan Kemal Kızılkaya, 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Hukuk alanındaki eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Barosu’nda avukatlık stajını bitirdi ve noterlik belgesi sahibi oldu. Ayrıca, hukuk uyuşmazlıkları alanında uzman arabulucu unvanına sahip.Uluslararası alanda da eğitim gören Kızılkaya, İngiltere’de Exeter Üniversitesi’nde yabancı dil eğitimi aldı. Akademik kariyerine devam ederek Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans (Master) yaptı. Ardından, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi alanında doktora (PhD) eğitimini tamamladı.Akademik alanda aktif rol oynayan Kızılkaya, hukuk, kamu yönetimi ve yönetim bilimleri alanlarında misafir öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Ayrıca, yönetim bilimleri üzerine yayımlanmış makale ve kitapları bulunuyor.Kariyerine kaymakam adayı olarak başladıKemal Kızılkaya, 1999 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde Nevşehir Valiliği’nde kaymakam adayı olarak göreve başladı. Ardından Türkiye’nin farklı illerinde kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. İşte görev aldığı yerler:10 Ağustos 2023’te Siirt valisi olarak atandıKemal Kızılkaya, 10 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Siirt Valiliği görevine getirildi. Daha önce farklı illerde yaptığı başarılı çalışmalarla tanınan Kızılkaya, Siirt’te de kamu hizmetlerini geliştirmek adına çeşitli projeler üzerinde çalışmalara başladı.Üstün başarı belgeleriyle ödüllendirildiGörev yaptığı yerlerdeki başarılı projeleri ve çalışmaları nedeniyle Bakanlık, Valilik, Belediye Meclisleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Örgütleri tarafından birçok kez ödüllendirildi. Üstün Başarı, Başarı, Takdir, Teşekkür ve Fahri Hemşerilik belgeleri alan Kızılkaya, özellikle kamu yönetiminde etkinliği artırmaya yönelik projeleriyle dikkat çekti.Özel hayatıEvli ve iki çocuk babası olan Kemal Kızılkaya, görev aldığı her şehirde halkla yakın ilişkiler kurarak, yönetim anlayışında katılımcılığı ön plana çıkarmasıyla biliniyor.

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