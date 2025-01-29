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Başkan Sofya Alağaş’a hapis cezası verilmişti: Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı
Başkan Sofya Alağaş’a hapis cezası verilmişti: Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı
Sputnik Türkiye
Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargı kararı sonrası... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T07:43+0300
2025-01-29T07:43+0300
politika
kemal kızılkaya
içişleri bakanlığı
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siirt valiliği
belediye
belediye başkanı
hapis
hapis cezası
ankara
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Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş, hakkında yürütülen terör örgütü üyeliği davasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.İçişleri Bakanlığı kayyum kararını açıkladıMahkeme kararı sonrası harekete geçen İçişleri Bakanlığı, Siirt Belediyesi yönetimine kayyum atanmasına karar verdi. Resmi açıklamada, belediye başkanının görevden alınmasını gerektiren hukuki süreçlerin tamamlandığı belirtildi. Alınan karar doğrultusunda, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.Kemal Kızılkaya kimdir?10 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Siirt Valiliği görevine getirilen Kemal Kızılkaya, uzun yıllara dayanan bürokrasi deneyimi, akademik kariyeri ve idari başarılarıyla dikkat çekiyor. Hukuk eğitimi almasının ardından kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanında yüksek lisans ve doktora yapan Kızılkaya, kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinde önemli çalışmalara imza attı. İşte Kemal Kızılkaya’nın biyografisi ve kariyer yolculuğu…Kemal Kızılkaya’nın eğitimi ve akademik kariyeri1975 yılında Eskişehir’de doğan Kemal Kızılkaya, 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Hukuk alanındaki eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Barosu’nda avukatlık stajını bitirdi ve noterlik belgesi sahibi oldu. Ayrıca, hukuk uyuşmazlıkları alanında uzman arabulucu unvanına sahip.Uluslararası alanda da eğitim gören Kızılkaya, İngiltere’de Exeter Üniversitesi’nde yabancı dil eğitimi aldı. Akademik kariyerine devam ederek Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans (Master) yaptı. Ardından, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi alanında doktora (PhD) eğitimini tamamladı.Akademik alanda aktif rol oynayan Kızılkaya, hukuk, kamu yönetimi ve yönetim bilimleri alanlarında misafir öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Ayrıca, yönetim bilimleri üzerine yayımlanmış makale ve kitapları bulunuyor.Kariyerine kaymakam adayı olarak başladıKemal Kızılkaya, 1999 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde Nevşehir Valiliği’nde kaymakam adayı olarak göreve başladı. Ardından Türkiye’nin farklı illerinde kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. İşte görev aldığı yerler:10 Ağustos 2023’te Siirt valisi olarak atandıKemal Kızılkaya, 10 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Siirt Valiliği görevine getirildi. Daha önce farklı illerde yaptığı başarılı çalışmalarla tanınan Kızılkaya, Siirt’te de kamu hizmetlerini geliştirmek adına çeşitli projeler üzerinde çalışmalara başladı.Üstün başarı belgeleriyle ödüllendirildiGörev yaptığı yerlerdeki başarılı projeleri ve çalışmaları nedeniyle Bakanlık, Valilik, Belediye Meclisleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Örgütleri tarafından birçok kez ödüllendirildi. Üstün Başarı, Başarı, Takdir, Teşekkür ve Fahri Hemşerilik belgeleri alan Kızılkaya, özellikle kamu yönetiminde etkinliği artırmaya yönelik projeleriyle dikkat çekti.Özel hayatıEvli ve iki çocuk babası olan Kemal Kızılkaya, görev aldığı her şehirde halkla yakın ilişkiler kurarak, yönetim anlayışında katılımcılığı ön plana çıkarmasıyla biliniyor.
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Başkan Sofya Alağaş’a hapis cezası verilmişti: Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı

07:43 29.01.2025
© FotoğrafKemal Kızılkaya
Kemal Kızılkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© Fotoğraf
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Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargı kararı sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçerek Siirt Belediyesi’ne kayyum atadı. Belediye yönetimine Siirt Valisi Kemal Kızılkaya görevlendirildi. Peki, Kemal Kızılkaya kimdir?
Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş, hakkında yürütülen terör örgütü üyeliği davasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İçişleri Bakanlığı kayyum kararını açıkladı

Mahkeme kararı sonrası harekete geçen İçişleri Bakanlığı, Siirt Belediyesi yönetimine kayyum atanmasına karar verdi. Resmi açıklamada, belediye başkanının görevden alınmasını gerektiren hukuki süreçlerin tamamlandığı belirtildi. Alınan karar doğrultusunda, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Kemal Kızılkaya kimdir?

10 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Siirt Valiliği görevine getirilen Kemal Kızılkaya, uzun yıllara dayanan bürokrasi deneyimi, akademik kariyeri ve idari başarılarıyla dikkat çekiyor. Hukuk eğitimi almasının ardından kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanında yüksek lisans ve doktora yapan Kızılkaya, kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinde önemli çalışmalara imza attı. İşte Kemal Kızılkaya’nın biyografisi ve kariyer yolculuğu…

Kemal Kızılkaya’nın eğitimi ve akademik kariyeri

1975 yılında Eskişehir’de doğan Kemal Kızılkaya, 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Hukuk alanındaki eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Barosu’nda avukatlık stajını bitirdi ve noterlik belgesi sahibi oldu. Ayrıca, hukuk uyuşmazlıkları alanında uzman arabulucu unvanına sahip.
Uluslararası alanda da eğitim gören Kızılkaya, İngiltere’de Exeter Üniversitesi’nde yabancı dil eğitimi aldı. Akademik kariyerine devam ederek Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans (Master) yaptı. Ardından, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi alanında doktora (PhD) eğitimini tamamladı.
Akademik alanda aktif rol oynayan Kızılkaya, hukuk, kamu yönetimi ve yönetim bilimleri alanlarında misafir öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Ayrıca, yönetim bilimleri üzerine yayımlanmış makale ve kitapları bulunuyor.

Kariyerine kaymakam adayı olarak başladı

Kemal Kızılkaya, 1999 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde Nevşehir Valiliği’nde kaymakam adayı olarak göreve başladı. Ardından Türkiye’nin farklı illerinde kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. İşte görev aldığı yerler:
2002-2002Kırıkkale Balışeyh Kaymakamı
2002-2004Kars Akyaka Kaymakamı
2004-2007Mardin Vali Yardımcısı
2007-2010Kastamonu Araç Kaymakamı
2010-2013Konya Cihanbeyli Kaymakamı
2013-2016Çanakkale Bayramiç Kaymakamı
2016-2021İzmir Kemalpaşa Kaymakamı
2021-2021İstanbul Sultanbeyli Kaymakamı
2021-2023Bilecik Valisi

10 Ağustos 2023’te Siirt valisi olarak atandı

Kemal Kızılkaya, 10 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Siirt Valiliği görevine getirildi. Daha önce farklı illerde yaptığı başarılı çalışmalarla tanınan Kızılkaya, Siirt’te de kamu hizmetlerini geliştirmek adına çeşitli projeler üzerinde çalışmalara başladı.

Üstün başarı belgeleriyle ödüllendirildi

Görev yaptığı yerlerdeki başarılı projeleri ve çalışmaları nedeniyle Bakanlık, Valilik, Belediye Meclisleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Örgütleri tarafından birçok kez ödüllendirildi. Üstün Başarı, Başarı, Takdir, Teşekkür ve Fahri Hemşerilik belgeleri alan Kızılkaya, özellikle kamu yönetiminde etkinliği artırmaya yönelik projeleriyle dikkat çekti.

Özel hayatı

Evli ve iki çocuk babası olan Kemal Kızılkaya, görev aldığı her şehirde halkla yakın ilişkiler kurarak, yönetim anlayışında katılımcılığı ön plana çıkarmasıyla biliniyor.
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