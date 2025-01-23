https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/erdogan-bazi-insanlarin-hukuk-onunde-ayricalik-sahibi-oldugu-gunler-geride-kaldi-1092980907.html
Erdoğan: Yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, parmak sallayamaz
Erdoğan: Yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, parmak sallayamaz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, yargı camiamıza parmak sallayamaz" dedi. 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T14:51+0300
2025-01-23T14:51+0300
2025-01-23T15:14+0300
politika
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
yargı
adalet
adalet bakanlığı
yargı reformu
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/12/1092819210_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7d7bbbe3cbab51f9bf77b55a9506a0be.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı"na katılıyor.Erdoğan'dan Bolu yangını mesajı'Kimse yargıya parmak sallayamaz'Yargı reformu ne getirecek?Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında şunları söyledi:Yeni Anayasa çalışmalarıStajyer avukatlar'Duruşmaların 2 aydan uzun ertelenmemesini sağlayacağız'Hukuk fakülteleriAdli para cezalarıTrafik kazaları cezalarında değişiklik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/12/1092819210_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_73fb2ad6431539156ad765637b1a96eb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
erdoğan son dakika, erdoğan, yagrı reformu, yargı reformu detay, yargı reformu son dakika, erdoğan bolu yangın, erdoğan bolu son dakika
erdoğan son dakika, erdoğan, yagrı reformu, yargı reformu detay, yargı reformu son dakika, erdoğan bolu yangın, erdoğan bolu son dakika
Erdoğan: Yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, parmak sallayamaz
14:51 23.01.2025 (güncellendi: 15:14 23.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, yargı camiamıza parmak sallayamaz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı"na katılıyor.
Erdoğan'dan Bolu yangını mesajı
Yangında vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum.
'Kimse yargıya parmak sallayamaz'
Türk milleti adına karar veren yargı makamının itibarına halel gelmemesi ve toplumun adalete olan inancının sarsılmaması bizim için her şeyin üstündedir. Üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüğüne geçtik. Bazı insanların hukuk önünde ayrıcalık sahibi olduğu günler geride kaldı. Yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, yargı camiamıza parmak sallayamaz. Hiç kimse hukukun üstünde değildir. Suç işleyenler kim olursa olsun yaptıklarının hesabını bağımsız Türk mahkemelerine vermek zorundadır
Yargı reformu ne getirecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında şunları söyledi:
Makul sürede yargılanma hakkı güvencesi artacak. Kamu denetçiliği kurumu kişisel verileri koruma kurumu gibi yeni birimler kurulmuştu. Mağdurların yeterli güvenceye sahip olması üzerinde önemle duruyoruz. İlk amaç kurumsal yağının güçlendirilmesidir.
Yeni ve sivil anayasa çalışmalarına hız vereceğiz.
Staj başlangıç desteği sağlayacağız. Ekonomik kaygılardan uzak mesleğine hazırlanmalarını temin edeceğiz.
'Duruşmaların 2 aydan uzun ertelenmemesini sağlayacağız'
İlk derece ceza ve hukuk yargılamalarında hedef süreler kısaltılacak. Duruşmaların 2 aydan fazla ertelenmemesini sağlayacağız
Hukuk fakültesinde okuyan öğrencilerimize destek olacağız. Mesleki nitelik artırmak için süreci yapılandıracağız. Personel sayısı iş yükü ile orantılı olması için çalışacağız. Atama ve nakil mevzuatındaki bölge sistemini yeniden ele alacağız.
Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımların kapsamının genişletilmesi ile adli para cezası miktarlarının yeniden belirlenmesi önceliklerimiz arasında.
Trafik kazaları cezalarında değişiklik
Saldırı amacıyla araçlarından inen sürücüleri, ehliyetlerine el konulması da dahil müstakil yaptırımlara tabi tutacağız. Ölümlü veya yaralı trafik kazalarında zaruret dışında olay yerinin terk edilmesini de ayrı bir suç olarak düzenleyeceğiz. Nişan, düğün, asker uğurlaması gibi kişilerin toplu etkinliklerde silahla ateş edilmesi vakalarının cezalarını önemli ölçüde artıyoruz.