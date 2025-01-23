Erdoğan: Yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, parmak sallayamaz

Türk milleti adına karar veren yargı makamının itibarına halel gelmemesi ve toplumun adalete olan inancının sarsılmaması bizim için her şeyin üstündedir. Üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüğüne geçtik. Bazı insanların hukuk önünde ayrıcalık sahibi olduğu günler geride kaldı. Yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, yargı camiamıza parmak sallayamaz. Hiç kimse hukukun üstünde değildir. Suç işleyenler kim olursa olsun yaptıklarının hesabını bağımsız Türk mahkemelerine vermek zorundadır