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SICAK GELİŞME | Narin Güran davasında yeni gelişme: 950 sayfalık gerekçeli karar açıklandı
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Erdoğan: Yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, parmak sallayamaz
Erdoğan: Yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, parmak sallayamaz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, yargı camiamıza parmak sallayamaz" dedi. 23.01.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı"na katılıyor.Erdoğan'dan Bolu yangını mesajı'Kimse yargıya parmak sallayamaz'Yargı reformu ne getirecek?Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında şunları söyledi:Yeni Anayasa çalışmalarıStajyer avukatlar'Duruşmaların 2 aydan uzun ertelenmemesini sağlayacağız'Hukuk fakülteleriAdli para cezalarıTrafik kazaları cezalarında değişiklik
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Erdoğan: Yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, parmak sallayamaz

14:51 23.01.2025 (güncellendi: 15:14 23.01.2025)
© AA / Muhammed Selim KorkutataCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, yargı camiamıza parmak sallayamaz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı"na katılıyor.

Erdoğan'dan Bolu yangını mesajı

Yangında vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

'Kimse yargıya parmak sallayamaz'

Türk milleti adına karar veren yargı makamının itibarına halel gelmemesi ve toplumun adalete olan inancının sarsılmaması bizim için her şeyin üstündedir. Üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüğüne geçtik. Bazı insanların hukuk önünde ayrıcalık sahibi olduğu günler geride kaldı. Yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, yargı camiamıza parmak sallayamaz. Hiç kimse hukukun üstünde değildir. Suç işleyenler kim olursa olsun yaptıklarının hesabını bağımsız Türk mahkemelerine vermek zorundadır

Yargı reformu ne getirecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında şunları söyledi:

Makul sürede yargılanma hakkı güvencesi artacak. Kamu denetçiliği kurumu kişisel verileri koruma kurumu gibi yeni birimler kurulmuştu. Mağdurların yeterli güvenceye sahip olması üzerinde önemle duruyoruz. İlk amaç kurumsal yağının güçlendirilmesidir.

Yeni Anayasa çalışmaları

Yeni ve sivil anayasa çalışmalarına hız vereceğiz.

Stajyer avukatlar

Staj başlangıç desteği sağlayacağız. Ekonomik kaygılardan uzak mesleğine hazırlanmalarını temin edeceğiz.

'Duruşmaların 2 aydan uzun ertelenmemesini sağlayacağız'

İlk derece ceza ve hukuk yargılamalarında hedef süreler kısaltılacak. Duruşmaların 2 aydan fazla ertelenmemesini sağlayacağız

Hukuk fakülteleri

Hukuk fakültesinde okuyan öğrencilerimize destek olacağız. Mesleki nitelik artırmak için süreci yapılandıracağız. Personel sayısı iş yükü ile orantılı olması için çalışacağız. Atama ve nakil mevzuatındaki bölge sistemini yeniden ele alacağız.

Adli para cezaları

Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımların kapsamının genişletilmesi ile adli para cezası miktarlarının yeniden belirlenmesi önceliklerimiz arasında.

Trafik kazaları cezalarında değişiklik

Saldırı amacıyla araçlarından inen sürücüleri, ehliyetlerine el konulması da dahil müstakil yaptırımlara tabi tutacağız. Ölümlü veya yaralı trafik kazalarında zaruret dışında olay yerinin terk edilmesini de ayrı bir suç olarak düzenleyeceğiz. Nişan, düğün, asker uğurlaması gibi kişilerin toplu etkinliklerde silahla ateş edilmesi vakalarının cezalarını önemli ölçüde artıyoruz.

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