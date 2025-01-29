Avrupa Komisyonu, Rusya ve Belarus'tan gelen ürünlere gümrük vergileri getirme önerisini onayladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Norveç, İsveç, Finlandiya ve Danimarka liderleri, Grönland için masada
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
11 yeni cezaevi geliyor: ‘Esas mesele suçla mücadele olmalı’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ayşe Barım'ın tutuklanmasında savcının sevk yazısından çıkanlar
11:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Şubat’ta başlıyor
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray'da Osimhen farkı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Trump'ın Filistinsiz Gazze planı
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Bir devrin başlangıcı: Misâk-ı Millî
17:41
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
EDEBİYATIN UNUTULMAZ İSMİ
‘R’ harfiyle başı dertteydi: Lavinia aslında kimdir?
18:16
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Usta piyanist şarkılarıyla ölümsüz oldu
19:17
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/avrupa-komisyonu-rusya-ve-belarustan-gelen-urunlere-gumruk-vergileri-getirme-onerisini-onayladi---1093149749.html
Avrupa Komisyonu, Rusya ve Belarus'tan gelen ürünlere gümrük vergileri getirme önerisini onayladı
Avrupa Komisyonu, Rusya ve Belarus'tan gelen ürünlere gümrük vergileri getirme önerisini onayladı
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu, Rusya ve Belarus'tan gelen ürünlere gümrük vergileri getirilmesini öngören öneriyi kabul etti. Buna göre, bazı tarım ürünleri ve azotlu... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T04:02+0300
2025-01-29T04:02+0300
dünya
avrupa komisyonu
avrupa parlamentosu (ap)
rusya
belarus
gümrük
gümrük vergisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085972891_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aa961fcefcffb6932c45d72e29d39d37.jpg
Avrupa Birliği Komisyonu, Rusya ve Belarus'tan bazı tarım ürünleri ve azotlu gübreler için gümrük vergileri getirilmesi fikrini kabul etti. Açıklamasında Avrupa Komisyonu, "Avrupa Komisyonu, Rusya ve Belarus'tan gelen bir dizi tarım ürününe ve bazı azotlu gübrelere gümrük vergileri getirilmesi önerisini onayladı" ifadelerini kullandı.Bu yeni kısıtlamalar, bu ürünlerin üçüncü ülkelere taşınmasını etkilemeyecek. Belirtilen belge, kısıtlamaların uygulanması için Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından incelenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/avrupa-diplomasi-sefi-kallas-rusyaya-yonelik-yaptirimlar-surdurulmeli-1092810785.html
rusya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085972891_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_a0cea606c02337119a0290c1e110ab53.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa komisyonu, avrupa parlamentosu (ap), rusya, belarus, gümrük, gümrük vergisi
avrupa komisyonu, avrupa parlamentosu (ap), rusya, belarus, gümrük, gümrük vergisi

Avrupa Komisyonu, Rusya ve Belarus'tan gelen ürünlere gümrük vergileri getirme önerisini onayladı

04:02 29.01.2025
© AA / Dursun AydemirAB Komisyonu Başkan Adayı Ursula Von der Leyen
AB Komisyonu Başkan Adayı Ursula Von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© AA / Dursun Aydemir
Abone ol
Avrupa Komisyonu, Rusya ve Belarus'tan gelen ürünlere gümrük vergileri getirilmesini öngören öneriyi kabul etti. Buna göre, bazı tarım ürünleri ve azotlu gübreler için gümrük vergileri getirilecek.
Avrupa Birliği Komisyonu, Rusya ve Belarus'tan bazı tarım ürünleri ve azotlu gübreler için gümrük vergileri getirilmesi fikrini kabul etti.
Açıklamasında Avrupa Komisyonu, "Avrupa Komisyonu, Rusya ve Belarus'tan gelen bir dizi tarım ürününe ve bazı azotlu gübrelere gümrük vergileri getirilmesi önerisini onayladı" ifadelerini kullandı.
Bu yeni kısıtlamalar, bu ürünlerin üçüncü ülkelere taşınmasını etkilemeyecek. Belirtilen belge, kısıtlamaların uygulanması için Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından incelenecek.
Estonia's Prime Minister Kaja Kallas talks to journalists as he arrives for an EU summit in Brussels, Thursday, Feb. 1, 2024. European Union leaders meet in Brussels for a one day summit to discuss the revision of the Multiannual Financial Framework 2021-2027, including support for Ukraine. (AP Photo/Omar Havana) - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2025
DÜNYA
AB diplomasi şefi Kallas: Rusya'ya yönelik yaptırımlar sürdürülmeli
18 Ocak, 00:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала