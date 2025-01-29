https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/avrupa-komisyonu-rusya-ve-belarustan-gelen-urunlere-gumruk-vergileri-getirme-onerisini-onayladi---1093149749.html

Avrupa Komisyonu, Rusya ve Belarus'tan gelen ürünlere gümrük vergileri getirme önerisini onayladı

Avrupa Komisyonu, Rusya ve Belarus'tan gelen ürünlere gümrük vergileri getirme önerisini onayladı

Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu, Rusya ve Belarus'tan gelen ürünlere gümrük vergileri getirilmesini öngören öneriyi kabul etti. Buna göre, bazı tarım ürünleri ve azotlu... 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T04:02+0300

2025-01-29T04:02+0300

2025-01-29T04:02+0300

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gümrük vergisi

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Avrupa Birliği Komisyonu, Rusya ve Belarus'tan bazı tarım ürünleri ve azotlu gübreler için gümrük vergileri getirilmesi fikrini kabul etti. Açıklamasında Avrupa Komisyonu, "Avrupa Komisyonu, Rusya ve Belarus'tan gelen bir dizi tarım ürününe ve bazı azotlu gübrelere gümrük vergileri getirilmesi önerisini onayladı" ifadelerini kullandı.Bu yeni kısıtlamalar, bu ürünlerin üçüncü ülkelere taşınmasını etkilemeyecek. Belirtilen belge, kısıtlamaların uygulanması için Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından incelenecek.

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avrupa komisyonu, avrupa parlamentosu (ap), rusya, belarus, gümrük, gümrük vergisi