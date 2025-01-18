https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/avrupa-diplomasi-sefi-kallas-rusyaya-yonelik-yaptirimlar-surdurulmeli-1092810785.html

AB diplomasi şefi Kallas: Rusya'ya yönelik yaptırımlar sürdürülmeli

AB diplomasi şefi Kallas: Rusya'ya yönelik yaptırımlar sürdürülmeli

Sputnik Türkiye

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Rusya'ya yönelik yaptırımların sürdürülmesi gerektiğini belirtti. 18.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-18T00:29+0300

2025-01-18T00:29+0300

2025-01-18T00:29+0300

dünya

kaja kallas

avrupa birliği

rusya

yaptırım

macaristan

belçika

brüksel

dondurulmuş rus varlıkları

anitta hipper

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Agence France-Presse’in (AFP) aktardığına göre, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'ya yönelik yaptırımların Avrupa Birliği (AB) için bir araç olduğu nedeniyle sürdürülmesi gerektiğini söyledi.Kallas, “Yaptırımları kesinlikle sürdürmemiz gerekiyor. Onlar bizim için bir araç, onlardan vazgeçmek garip olur” ifadelerini kullandı.Rusya’ya yönelik yaptırımların uzatılması daha önce Macaristan'ın tutumu nedeniyle tehlikeye girmişti. Basında yer alan haberlere göre bu durum, Rusya Federasyonu'nun çoğu Belçika'da bulunan dondurulmuş varlıklarının iade edilmesine yol açabilir.Ayrıca AB yetkililerinin, Belçika'nın, Belçika kralının ülkedeki yabancı varlıkların çekilmesini bir kararnameyle engellemesine izin veren 1944 tarihli kararnameyi uygulamasını içerebilecek olası bir çözümü araştırdığı belirtiliyor. Bunun için öncelikle Belçika hükümetinin böyle bir karar alması ve kralın da imzasıyla bunu onaylaması gerekiyor. Macaristan'ın tutumu nedeniyle ekonomik yaptırımların uzatılmaması halinde Brüksel'in Rusya'ya egemen varlıkları iade etmemesi için tek yolun bu olabileceği değerlendiriliyor.Daha önce AB Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anitta Hipper, AB'nin, süresi ocak ayı sonunda sona erecek olan Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların uzatılması konusunda oybirliğiyle bir karara varmaya çalıştığını ifade etmişti.Bloomberg’in aktardığına göre Macaristan Başbakanı Viktor Orban AB liderlerine, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından Rusya'ya yönelik yaptırımların uzatılıp uzatılmayacağına karar vereceğini bildirdi.Ajansın belirttiğine göre, yaptırımların uzatılması bugüne kadar rutin bir şekilde gerçekleşmiş olsa da, bu süreç 27 AB üye ülkesinin oybirliğini gerektiriyor ve Orban bu durumu veto edebilecek konumda bulunuyor.

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macaristan

belçika

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kaja kallas, avrupa birliği, rusya, yaptırım, macaristan, belçika, brüksel, dondurulmuş rus varlıkları, anitta hipper, viktor orban, donald trump