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AB diplomasi şefi Kallas: Rusya'ya yönelik yaptırımlar sürdürülmeli
AB diplomasi şefi Kallas: Rusya'ya yönelik yaptırımlar sürdürülmeli
Sputnik Türkiye
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Rusya'ya yönelik yaptırımların sürdürülmesi gerektiğini belirtti. 18.01.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
kaja kallas
avrupa birliği
rusya
yaptırım
macaristan
belçika
brüksel
dondurulmuş rus varlıkları
anitta hipper
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Agence France-Presse’in (AFP) aktardığına göre, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'ya yönelik yaptırımların Avrupa Birliği (AB) için bir araç olduğu nedeniyle sürdürülmesi gerektiğini söyledi.Kallas, “Yaptırımları kesinlikle sürdürmemiz gerekiyor. Onlar bizim için bir araç, onlardan vazgeçmek garip olur” ifadelerini kullandı.Rusya’ya yönelik yaptırımların uzatılması daha önce Macaristan'ın tutumu nedeniyle tehlikeye girmişti. Basında yer alan haberlere göre bu durum, Rusya Federasyonu'nun çoğu Belçika'da bulunan dondurulmuş varlıklarının iade edilmesine yol açabilir.Ayrıca AB yetkililerinin, Belçika'nın, Belçika kralının ülkedeki yabancı varlıkların çekilmesini bir kararnameyle engellemesine izin veren 1944 tarihli kararnameyi uygulamasını içerebilecek olası bir çözümü araştırdığı belirtiliyor. Bunun için öncelikle Belçika hükümetinin böyle bir karar alması ve kralın da imzasıyla bunu onaylaması gerekiyor. Macaristan'ın tutumu nedeniyle ekonomik yaptırımların uzatılmaması halinde Brüksel'in Rusya'ya egemen varlıkları iade etmemesi için tek yolun bu olabileceği değerlendiriliyor.Daha önce AB Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anitta Hipper, AB'nin, süresi ocak ayı sonunda sona erecek olan Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların uzatılması konusunda oybirliğiyle bir karara varmaya çalıştığını ifade etmişti.Bloomberg’in aktardığına göre Macaristan Başbakanı Viktor Orban AB liderlerine, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından Rusya'ya yönelik yaptırımların uzatılıp uzatılmayacağına karar vereceğini bildirdi.Ajansın belirttiğine göre, yaptırımların uzatılması bugüne kadar rutin bir şekilde gerçekleşmiş olsa da, bu süreç 27 AB üye ülkesinin oybirliğini gerektiriyor ve Orban bu durumu veto edebilecek konumda bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/avrupa-birligi-ve-abd-iliskilerinde-yeni-kriz-bazi-ulkelere-cip-satisina-sinirlama-getirildi-1092671715.html
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kaja kallas, avrupa birliği, rusya, yaptırım, macaristan, belçika, brüksel, dondurulmuş rus varlıkları, anitta hipper, viktor orban, donald trump
kaja kallas, avrupa birliği, rusya, yaptırım, macaristan, belçika, brüksel, dondurulmuş rus varlıkları, anitta hipper, viktor orban, donald trump

AB diplomasi şefi Kallas: Rusya'ya yönelik yaptırımlar sürdürülmeli

00:29 18.01.2025
© AP Photo / Omar HavanaEstonia's Prime Minister Kaja Kallas talks to journalists as he arrives for an EU summit in Brussels, Thursday, Feb. 1, 2024. European Union leaders meet in Brussels for a one day summit to discuss the revision of the Multiannual Financial Framework 2021-2027, including support for Ukraine. (AP Photo/Omar Havana)
Estonia's Prime Minister Kaja Kallas talks to journalists as he arrives for an EU summit in Brussels, Thursday, Feb. 1, 2024. European Union leaders meet in Brussels for a one day summit to discuss the revision of the Multiannual Financial Framework 2021-2027, including support for Ukraine. (AP Photo/Omar Havana) - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Omar Havana
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Rusya'ya yönelik yaptırımların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.
Agence France-Presse’in (AFP) aktardığına göre, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'ya yönelik yaptırımların Avrupa Birliği (AB) için bir araç olduğu nedeniyle sürdürülmesi gerektiğini söyledi.
Kallas, “Yaptırımları kesinlikle sürdürmemiz gerekiyor. Onlar bizim için bir araç, onlardan vazgeçmek garip olur” ifadelerini kullandı.
Rusya’ya yönelik yaptırımların uzatılması daha önce Macaristan'ın tutumu nedeniyle tehlikeye girmişti. Basında yer alan haberlere göre bu durum, Rusya Federasyonu'nun çoğu Belçika'da bulunan dondurulmuş varlıklarının iade edilmesine yol açabilir.
Ayrıca AB yetkililerinin, Belçika'nın, Belçika kralının ülkedeki yabancı varlıkların çekilmesini bir kararnameyle engellemesine izin veren 1944 tarihli kararnameyi uygulamasını içerebilecek olası bir çözümü araştırdığı belirtiliyor. Bunun için öncelikle Belçika hükümetinin böyle bir karar alması ve kralın da imzasıyla bunu onaylaması gerekiyor. Macaristan'ın tutumu nedeniyle ekonomik yaptırımların uzatılmaması halinde Brüksel'in Rusya'ya egemen varlıkları iade etmemesi için tek yolun bu olabileceği değerlendiriliyor.
Daha önce AB Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anitta Hipper, AB'nin, süresi ocak ayı sonunda sona erecek olan Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların uzatılması konusunda oybirliğiyle bir karara varmaya çalıştığını ifade etmişti.
Bloomberg’in aktardığına göre Macaristan Başbakanı Viktor Orban AB liderlerine, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından Rusya'ya yönelik yaptırımların uzatılıp uzatılmayacağına karar vereceğini bildirdi.
Ajansın belirttiğine göre, yaptırımların uzatılması bugüne kadar rutin bir şekilde gerçekleşmiş olsa da, bu süreç 27 AB üye ülkesinin oybirliğini gerektiriyor ve Orban bu durumu veto edebilecek konumda bulunuyor.
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