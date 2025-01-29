https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/asi-karsiti-anne-babanin-bebegi-beyin-kanamasi-gecirdi-yogun-bakima-kaldirildi-1093175124.html
Aşı karşıtı anne-babanın bebeği beyin kanaması geçirdi: Yoğun bakıma kaldırıldı
Aşı karşıtı anne-babanın bebeği beyin kanaması geçirdi: Yoğun bakıma kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde iki aylık bir bebek, beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda entübe edildi. Doktorlar, kanamanın K vitamini eksikliğinden... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T17:38+0300
2025-01-29T17:38+0300
2025-01-29T17:38+0300
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ankara
hastane
beyin kanaması
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aşı pasaportu
aşı karşıtlığı
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Ankara'da iki aylık bir bebek, ailesinin K vitamini aşısını reddetmesi sonucu K vitamini eksikliğine bağlı beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alındı.NTV'nin haberine göre, Evde doğum yapan anne bebeğe K vitamini, aşı ve topuk kanı taraması yaptırılmasına izin vermedi. Doğumdan iki ay sonra bebekte sağlık sorunları baş göstermesine rağmen aile ilk etapta ilaç verilmesine dahi engel oldu. Durumu ağırlaşan bebeğin Çankırı’dan Ankara'ya sevk edilirken beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, K vitamininin yenidoğanları kanamalı hastalıklardan koruduğunu belirtti. Kasapçopur "Doğduğu anda tüm çocuklarımıza hızla K vitamini yapıyoruz. Çünkü bu vitamin, bebeği kanamadan koruyan çok önemli bir destek. Yapılmadığında ise ciddi kanama tabloları ortaya çıkabiliyor" dedi. Prof. Dr. Kasapçopur, yaşamın ilk üç ayı içinde oluşan tüm kanamalı hastalıkların K vitamini eksikliğiyle ilişkilendirilmesi gerektiğini vurguladı.Öte yandan, hastaneler tarafından aşı ve topuk kanı taraması reddi vakalarının İl Sağlık Müdürlükleri’ne bildirildiği açıklandı. Geçen sene Ağustos ayında Kars'ta benzer bir olay daha yaşanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/sosyal-medyanin-sevilen-cifti-seda-ve-nisan-ozkandan-uzucu-haber-bebeklerini-kaybettiklerini-1092684289.html
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ankara, hastane, beyin kanaması, aşı, aşı pasaportu, aşı karşıtlığı, zorunlu aşı, aşı zorunluluğu, yerli aşı, aşı sertifikası, hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık, bebek, bebek ölümü
ankara, hastane, beyin kanaması, aşı, aşı pasaportu, aşı karşıtlığı, zorunlu aşı, aşı zorunluluğu, yerli aşı, aşı sertifikası, hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık, bebek, bebek ölümü
Aşı karşıtı anne-babanın bebeği beyin kanaması geçirdi: Yoğun bakıma kaldırıldı
Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde iki aylık bir bebek, beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda entübe edildi. Doktorlar, kanamanın K vitamini eksikliğinden kaynaklandığını düşünürken ailenin yenidoğan bebeklerde kanamalı hastalıkları önleyen K vitamini aşısını yaptırmadığı ortaya çıktı.
Ankara'da iki aylık bir bebek, ailesinin K vitamini aşısını reddetmesi sonucu K vitamini eksikliğine bağlı beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alındı.
NTV'nin haberine göre, Evde doğum yapan anne bebeğe K vitamini, aşı ve topuk kanı taraması yaptırılmasına izin vermedi. Doğumdan iki ay sonra bebekte sağlık sorunları baş göstermesine rağmen aile ilk etapta ilaç verilmesine dahi engel oldu. Durumu ağırlaşan bebeğin Çankırı’dan Ankara'ya sevk edilirken beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.
Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, K vitamininin yenidoğanları kanamalı hastalıklardan koruduğunu belirtti. Kasapçopur "Doğduğu anda tüm çocuklarımıza hızla K vitamini yapıyoruz. Çünkü bu vitamin, bebeği kanamadan koruyan çok önemli bir destek. Yapılmadığında ise ciddi kanama tabloları ortaya çıkabiliyor" dedi. Prof. Dr. Kasapçopur, yaşamın ilk üç ayı içinde oluşan tüm kanamalı hastalıkların K vitamini eksikliğiyle ilişkilendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Öte yandan, hastaneler tarafından aşı ve topuk kanı taraması reddi vakalarının İl Sağlık Müdürlükleri’ne bildirildiği açıklandı. Geçen sene Ağustos ayında Kars'ta benzer bir olay daha yaşanmıştı.