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Sosyal medyanın sevilen çifti Seda ve Nisan Özkan'dan üzücü haber: Bebeklerini kaybettiklerini duyurdular
Sosyal medyanın sevilen çifti Seda ve Nisan Özkan'dan üzücü haber: Bebeklerini kaybettiklerini duyurdular
Sputnik Türkiye
Eğlenceli ve samimi videolarıyla tanınan Seda ve Nisan Özkan çifti, kısa süre önce kızları Eva’ya verdikleri kardeş müjdesiyle gündem olmuştu. Ancak Seda... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T07:11+0300
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Seda ve Nisan Özkan, sosyal medyada doğal ve eğlenceli paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine sahip. Özellikle kızları Eva’yla çektikleri videolar, sıcak aile ortamlarını gözler önüne sererek sosyal medyada sıkça konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde çift, yayınladıkları bir video ile Eva’ya bir kardeşi olacağını duyurmuş ve bu paylaşımları büyük beğeni toplamıştı. Video, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak gündeme oturdu.Sosyal medyada hızla yayılan bu video, Özkan çiftinin takipçileri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Aileye katılacak yeni bir birey haberi, hem takipçilerin hem de yakın çevrenin mutluluk mesajlarıyla kutlandı. Çift, hayranlarından gelen tebriklere teşekkür ederek heyecanlarını paylaşmıştı.Kötü haber sosyal medyada duyurulduAncak bu mutluluk uzun sürmedi. Seda Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla takipçilerini üzüntüye boğdu. Özkan, "Bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Çok üzgünüz. Bu süreçte ilgilenmemiz gereken bir kızımız var. Birlikte olmak bize iyi gelecek." ifadelerini kullanarak yaşadıkları kaybı paylaştı.Takipçilerden destek mesajları yağıyorSeda Özkan’ın duyurusu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Takipçileri, paylaşımlarına taziye ve destek mesajları bırakarak aileye moral vermeye çalıştı. Çiftin samimi duruşu ve yaşadıkları acıyı paylaşmaları, takipçilerinin kalplerine dokundu.Birlikte güçlenme mesajıZorlu süreçte ailelerine odaklanacaklarını belirten Özkan çifti, bu acının üstesinden birlikte geleceklerini ifade etti. Seda Özkan’ın bu açıklaması, hem üzüntüyü hem de dayanışmayı vurgulayan bir mesaj olarak dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/usta-oyuncu-bedia-ener-oztep-hayatini-kaybetti-1092644585.html
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Sosyal medyanın sevilen çifti Seda ve Nisan Özkan'dan üzücü haber: Bebeklerini kaybettiklerini duyurdular

07:11 15.01.2025
© FotoğrafSeda ve Nisan Özkan
Seda ve Nisan Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© Fotoğraf
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Eğlenceli ve samimi videolarıyla tanınan Seda ve Nisan Özkan çifti, kısa süre önce kızları Eva’ya verdikleri kardeş müjdesiyle gündem olmuştu. Ancak Seda Özkan, sosyal medyada yaptığı açıklamayla bebeklerini kaybettiklerini duyurdu.
Seda ve Nisan Özkan, sosyal medyada doğal ve eğlenceli paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine sahip. Özellikle kızları Eva’yla çektikleri videolar, sıcak aile ortamlarını gözler önüne sererek sosyal medyada sıkça konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde çift, yayınladıkları bir video ile Eva’ya bir kardeşi olacağını duyurmuş ve bu paylaşımları büyük beğeni toplamıştı. Video, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak gündeme oturdu.
Sosyal medyada hızla yayılan bu video, Özkan çiftinin takipçileri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Aileye katılacak yeni bir birey haberi, hem takipçilerin hem de yakın çevrenin mutluluk mesajlarıyla kutlandı. Çift, hayranlarından gelen tebriklere teşekkür ederek heyecanlarını paylaşmıştı.

Kötü haber sosyal medyada duyuruldu

Ancak bu mutluluk uzun sürmedi. Seda Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla takipçilerini üzüntüye boğdu. Özkan, "Bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Çok üzgünüz. Bu süreçte ilgilenmemiz gereken bir kızımız var. Birlikte olmak bize iyi gelecek." ifadelerini kullanarak yaşadıkları kaybı paylaştı.

Takipçilerden destek mesajları yağıyor

Seda Özkan’ın duyurusu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Takipçileri, paylaşımlarına taziye ve destek mesajları bırakarak aileye moral vermeye çalıştı. Çiftin samimi duruşu ve yaşadıkları acıyı paylaşmaları, takipçilerinin kalplerine dokundu.

Birlikte güçlenme mesajı

Zorlu süreçte ailelerine odaklanacaklarını belirten Özkan çifti, bu acının üstesinden birlikte geleceklerini ifade etti. Seda Özkan’ın bu açıklaması, hem üzüntüyü hem de dayanışmayı vurgulayan bir mesaj olarak dikkat çekti.
Usta oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
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Usta oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti
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