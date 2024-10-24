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Anneannesini öldüren Bedirhan Şener hakim karşısında: O gece olanları ilk kez anlattı
Anneannesini öldüren Bedirhan Şener hakim karşısında: O gece olanları ilk kez anlattı
Sputnik Türkiye
Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oglu Bedirhan Şener, anneannesini öldürme suçundan ilk kez hakim karşısına çıktı ve o gece yaşananları anlattı. Halüsinasyonlar... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T14:19+0300
2024-10-24T14:19+0300
türkiye
abdüllatif şener
bedirhan şener
leyla çetiner
cinayet
anneanne
müebbet hapis cezası
yargılama
halüsinasyon
akıl sağlığı
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Ankara'da eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla vurarak öldürmüştü. Şener, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkarken, olay günüyle ilgili, 'Korku içindeydim. Halüsinasyonlar görüyordum. Kafamın içinde sesler duydum sonra da ateş ettim" dedi. Şener olay günü takip edildiğini de iddia etti. Anneannesini silahla öldürdükten sonra tutuklanan Bedirhan Şener ilk kez çıktığı hakim karşısında konuştu. Duruşmaya, Şener'in babası eski bakan Abdüllatif Şener, annesi Berrin Şener de katıldı.Kafamın içinde sesler duydum'Olayın yaşandığı gün takip edildiğini iddia eden Şener, "Korku içindeydim. Musibetler vardı. Halüsinasyonlar görüyordum. Kafamın içinde sesler duydum, sonra da ateş ettim. Kaç kez ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Bir yere doğru ateş etmedim. Ben öyle bir şey yapmazdım, hatırlamıyorum" dedi. Kapıyı açtı ve boşluğa ateş etmeye başladıŞener'in annesi Berrin Şener ise, olay günü oğluna ulaşamadığını kendisine zarar vermesinde dolayı endişelendiğini anlattı.Eşi Abdüllatif Şener'in kendisini ve annesini oğlunun evine bıraktığını söyleyen anne Şener, "Eşim arabayı park ederken biz binaya girdik. Kapıyı çaldık, oğlum kapıyı açtı ve boşluğa doğru ateş etmeye başladı. Ben merdivenlerden kaçtım. Psikolojisinin bozuk olduğunu biliyorduk. Olay anında 2 el silah sesi duydum, hemen kaçtım" ifadelerinde bulundu.Olayın tanığı eski bakan Abdüllatif Şener son günlerde oğlunun psikolojik sıkıntıları olduğunu söyleyerek, "Telefonumuzu açmadı, kendisine zarar verebileceğini düşündük. Evine gittik. Ben aşağıda arabayı park ediyordum, kapı açılınca ateş etmiş" diye konuştu.'Everest benim oğlum'Şener'in kardeşi Şamil Şener de ağabeyinin rahatsızlığını 6-7 yıl önce fark ettiğini anlatarak şunları söyledi: Ceza ehliyetinin olup olmadığı araştırılacakAra kararını açıklayan mahkeme, sanığın üzerine atılı eylemleri işlediği sırada akıl hastalığı bulunup bulunmadığı, hastaysa ne zaman olduğu, uzman kontrolünde 3 haftayı geçmemek şartıyla gözleme alınmasına ve cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına dair heyet raporunun beklenilmesine karar verdi. Duruşma 5 Aralık saat 10.00'a ertelendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/anneannesini-olduren-bedirhan-sener-icin-iddianame-hazirlandi-muebbet-hapis-cezasi-istendi-1087643974.html
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abdüllatif şener, bedirhan şener, leyla çetiner, cinayet, anneanne, müebbet hapis cezası, yargılama, halüsinasyon, akıl sağlığı
abdüllatif şener, bedirhan şener, leyla çetiner, cinayet, anneanne, müebbet hapis cezası, yargılama, halüsinasyon, akıl sağlığı

Anneannesini öldüren Bedirhan Şener hakim karşısında: O gece olanları ilk kez anlattı

14:19 24.10.2024
© AA / Fatih KurtEski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü.
Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© AA / Fatih Kurt
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Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oglu Bedirhan Şener, anneannesini öldürme suçundan ilk kez hakim karşısına çıktı ve o gece yaşananları anlattı. Halüsinasyonlar gördüğünü ve kafasının içinde sesler duyduğunu söyleyen Şener, olay günü takip edildiğini iddia etti.
Ankara'da eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla vurarak öldürmüştü. Şener, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkarken, olay günüyle ilgili, 'Korku içindeydim. Halüsinasyonlar görüyordum. Kafamın içinde sesler duydum sonra da ateş ettim" dedi. Şener olay günü takip edildiğini de iddia etti.
Anneannesini silahla öldürdükten sonra tutuklanan Bedirhan Şener ilk kez çıktığı hakim karşısında konuştu. Duruşmaya, Şener'in babası eski bakan Abdüllatif Şener, annesi Berrin Şener de katıldı.

Kafamın içinde sesler duydum'

Olayın yaşandığı gün takip edildiğini iddia eden Şener, "Korku içindeydim. Musibetler vardı. Halüsinasyonlar görüyordum. Kafamın içinde sesler duydum, sonra da ateş ettim. Kaç kez ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Bir yere doğru ateş etmedim. Ben öyle bir şey yapmazdım, hatırlamıyorum" dedi.

Kapıyı açtı ve boşluğa ateş etmeye başladı

Şener'in annesi Berrin Şener ise, olay günü oğluna ulaşamadığını kendisine zarar vermesinde dolayı endişelendiğini anlattı.
Eşi Abdüllatif Şener'in kendisini ve annesini oğlunun evine bıraktığını söyleyen anne Şener, "Eşim arabayı park ederken biz binaya girdik. Kapıyı çaldık, oğlum kapıyı açtı ve boşluğa doğru ateş etmeye başladı. Ben merdivenlerden kaçtım. Psikolojisinin bozuk olduğunu biliyorduk. Olay anında 2 el silah sesi duydum, hemen kaçtım" ifadelerinde bulundu.
Olayın tanığı eski bakan Abdüllatif Şener son günlerde oğlunun psikolojik sıkıntıları olduğunu söyleyerek, "Telefonumuzu açmadı, kendisine zarar verebileceğini düşündük. Evine gittik. Ben aşağıda arabayı park ediyordum, kapı açılınca ateş etmiş" diye konuştu.

'Everest benim oğlum'

Şener'in kardeşi Şamil Şener de ağabeyinin rahatsızlığını 6-7 yıl önce fark ettiğini anlatarak şunları söyledi:

"Abim 'Everest’i ne yapacağız' diye sormuştu, ben de 'nasıl yani' dedim. Abim de ‘siz beni anlamıyorsunuz, Everest benim oğlum’ dedi. O zaman iyi olmadığını anlamıştım. Ben yurtdışına git gel yaparken görüşüyorduk. Amerika'dayken de online görüşüyorduk. Son zamanlarda abim daha da kötüleşmeye başladı. Geçmişte çok fazla tedavi gördü, anlaşılmadığını söylüyordu. Kendisinde öfke nöbeti vardı, bazen paranoyaları oluyordu, normal geçinmeye çalışıyorduk."

Ceza ehliyetinin olup olmadığı araştırılacak

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın üzerine atılı eylemleri işlediği sırada akıl hastalığı bulunup bulunmadığı, hastaysa ne zaman olduğu, uzman kontrolünde 3 haftayı geçmemek şartıyla gözleme alınmasına ve cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına dair heyet raporunun beklenilmesine karar verdi. Duruşma 5 Aralık saat 10.00'a ertelendi.
Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2024
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Anneannesini öldüren Bedirhan Şener için iddianame hazırlandı: Müebbet hapis cezası istendi
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