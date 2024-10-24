https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/anneannesini-olduren-bedirhan-sener-hakim-karsisinda-o-gece-olanlari-ilk-kez-anlatti-1089615814.html

Anneannesini öldüren Bedirhan Şener hakim karşısında: O gece olanları ilk kez anlattı

Anneannesini öldüren Bedirhan Şener hakim karşısında: O gece olanları ilk kez anlattı

Sputnik Türkiye

Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oglu Bedirhan Şener, anneannesini öldürme suçundan ilk kez hakim karşısına çıktı ve o gece yaşananları anlattı. Halüsinasyonlar... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T14:19+0300

2024-10-24T14:19+0300

2024-10-24T14:19+0300

türkiye

abdüllatif şener

bedirhan şener

leyla çetiner

cinayet

anneanne

müebbet hapis cezası

yargılama

halüsinasyon

akıl sağlığı

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Ankara'da eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla vurarak öldürmüştü. Şener, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkarken, olay günüyle ilgili, 'Korku içindeydim. Halüsinasyonlar görüyordum. Kafamın içinde sesler duydum sonra da ateş ettim" dedi. Şener olay günü takip edildiğini de iddia etti. Anneannesini silahla öldürdükten sonra tutuklanan Bedirhan Şener ilk kez çıktığı hakim karşısında konuştu. Duruşmaya, Şener'in babası eski bakan Abdüllatif Şener, annesi Berrin Şener de katıldı.Kafamın içinde sesler duydum'Olayın yaşandığı gün takip edildiğini iddia eden Şener, "Korku içindeydim. Musibetler vardı. Halüsinasyonlar görüyordum. Kafamın içinde sesler duydum, sonra da ateş ettim. Kaç kez ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Bir yere doğru ateş etmedim. Ben öyle bir şey yapmazdım, hatırlamıyorum" dedi. Kapıyı açtı ve boşluğa ateş etmeye başladıŞener'in annesi Berrin Şener ise, olay günü oğluna ulaşamadığını kendisine zarar vermesinde dolayı endişelendiğini anlattı.Eşi Abdüllatif Şener'in kendisini ve annesini oğlunun evine bıraktığını söyleyen anne Şener, "Eşim arabayı park ederken biz binaya girdik. Kapıyı çaldık, oğlum kapıyı açtı ve boşluğa doğru ateş etmeye başladı. Ben merdivenlerden kaçtım. Psikolojisinin bozuk olduğunu biliyorduk. Olay anında 2 el silah sesi duydum, hemen kaçtım" ifadelerinde bulundu.Olayın tanığı eski bakan Abdüllatif Şener son günlerde oğlunun psikolojik sıkıntıları olduğunu söyleyerek, "Telefonumuzu açmadı, kendisine zarar verebileceğini düşündük. Evine gittik. Ben aşağıda arabayı park ediyordum, kapı açılınca ateş etmiş" diye konuştu.'Everest benim oğlum'Şener'in kardeşi Şamil Şener de ağabeyinin rahatsızlığını 6-7 yıl önce fark ettiğini anlatarak şunları söyledi: Ceza ehliyetinin olup olmadığı araştırılacakAra kararını açıklayan mahkeme, sanığın üzerine atılı eylemleri işlediği sırada akıl hastalığı bulunup bulunmadığı, hastaysa ne zaman olduğu, uzman kontrolünde 3 haftayı geçmemek şartıyla gözleme alınmasına ve cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına dair heyet raporunun beklenilmesine karar verdi. Duruşma 5 Aralık saat 10.00'a ertelendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/anneannesini-olduren-bedirhan-sener-icin-iddianame-hazirlandi-muebbet-hapis-cezasi-istendi-1087643974.html

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abdüllatif şener, bedirhan şener, leyla çetiner, cinayet, anneanne, müebbet hapis cezası, yargılama, halüsinasyon, akıl sağlığı