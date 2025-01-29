https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/ahmet-turkun-torunu-silahli-saldirida-hayatini-kaybetti-1093158943.html
Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün 29 yaşındaki torunu Hüseyin Reber Türk, Mersin'de uğradığı silahlı saldırıda... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T10:49+0300
2025-01-29T10:49+0300
2025-01-29T10:49+0300
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ahmet türk, hüseyin reber türk, ahmet türk torunu, ahmet türkün torunu kim
Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Ayrıntılar geliyor
Görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün 29 yaşındaki torunu Hüseyin Reber Türk, Mersin'de uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.