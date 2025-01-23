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Adana’da silahlı saldırı: Belediye başkanının aracı hedef alındı
Adana’da silahlı saldırı: Belediye başkanının aracı hedef alındı
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Adana’nın İmamoğlu ilçesinde akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre, işten çıkarılan eski belediye çalışanı A.A., İmamoğlu Belediye... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T00:52+0300
2025-01-23T00:52+0300
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Eski belediye çalışanı tarafından belediye başkanının aracına silahlı saldırı düzenlendi.İmamoğlu Belediyesi'nde işten çıkarılan eski çalışan A.A., belediye personelinin içinde bulunduğu seyir halindeki otomobile tabancayla ateş açtı. Olay sırasında araçta bulunan Belediye Başkanı Kasım Karaköse ve diğer personel büyük bir tehlike atlattı. Saldırıda kimse yaralanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olay sonrası açıklama yapan belediye başkanı sağlığının iyi olduğunu ancak şüpheli şahsın kaçtığını duyurdu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ''İmamoğlu Belediye Başkanımız Kasım Karaköse'nin de içinde bulunduğu araca yönelik silahlı saldırıyı kınıyor, başkanımıza ve beraberindekilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tek tesellimiz saldırıda kimsenin yaralanmamış olması!'' dedi.
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cumhuriyet, cumhuriyet halk partisi (chp), silahlı saldırı, silahlı kavga, silahlı saldırgan, silahlı şiddet, belediye, belediye başkanı, belediye meclisi, işçi
cumhuriyet, cumhuriyet halk partisi (chp), silahlı saldırı, silahlı kavga, silahlı saldırgan, silahlı şiddet, belediye, belediye başkanı, belediye meclisi, işçi

Adana’da silahlı saldırı: Belediye başkanının aracı hedef alındı

00:52 23.01.2025
© Fotoğraf : Kasım Karaköse FacebookKasım Karaköse
Kasım Karaköse - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© Fotoğraf : Kasım Karaköse Facebook
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Adana’nın İmamoğlu ilçesinde akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre, işten çıkarılan eski belediye çalışanı A.A., İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin içinde bulunduğu seyir halindeki otomobile tabancayla ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken polis ekipleri tarafından şüphelinin yakalaması için çalışma başlatıldı.
Eski belediye çalışanı tarafından belediye başkanının aracına silahlı saldırı düzenlendi.
İmamoğlu Belediyesi'nde işten çıkarılan eski çalışan A.A., belediye personelinin içinde bulunduğu seyir halindeki otomobile tabancayla ateş açtı. Olay sırasında araçta bulunan Belediye Başkanı Kasım Karaköse ve diğer personel büyük bir tehlike atlattı. Saldırıda kimse yaralanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olay sonrası açıklama yapan belediye başkanı sağlığının iyi olduğunu ancak şüpheli şahsın kaçtığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ''İmamoğlu Belediye Başkanımız Kasım Karaköse'nin de içinde bulunduğu araca yönelik silahlı saldırıyı kınıyor, başkanımıza ve beraberindekilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tek tesellimiz saldırıda kimsenin yaralanmamış olması!'' dedi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
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