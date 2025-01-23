https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/adanada-silahli-saldiri-belediye-baskaninin-araci-hedef-alindi-1092955884.html

Adana’da silahlı saldırı: Belediye başkanının aracı hedef alındı

Adana’da silahlı saldırı: Belediye başkanının aracı hedef alındı

Sputnik Türkiye

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre, işten çıkarılan eski belediye çalışanı A.A., İmamoğlu Belediye... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T00:52+0300

2025-01-23T00:52+0300

2025-01-23T00:52+0300

politika

cumhuriyet

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silahlı şiddet

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belediye başkanı

belediye meclisi

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Eski belediye çalışanı tarafından belediye başkanının aracına silahlı saldırı düzenlendi.İmamoğlu Belediyesi'nde işten çıkarılan eski çalışan A.A., belediye personelinin içinde bulunduğu seyir halindeki otomobile tabancayla ateş açtı. Olay sırasında araçta bulunan Belediye Başkanı Kasım Karaköse ve diğer personel büyük bir tehlike atlattı. Saldırıda kimse yaralanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olay sonrası açıklama yapan belediye başkanı sağlığının iyi olduğunu ancak şüpheli şahsın kaçtığını duyurdu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ''İmamoğlu Belediye Başkanımız Kasım Karaköse'nin de içinde bulunduğu araca yönelik silahlı saldırıyı kınıyor, başkanımıza ve beraberindekilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tek tesellimiz saldırıda kimsenin yaralanmamış olması!'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/bolu-belediye-baskani-ozcan-sorumlu-ben-olsam-istifa-ederdim-1092955000.html

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