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ABD'nin HIV ilaçları dahil dış yardımları durdurmasını takiben DSÖ uyardı: 1980'lere döneriz, milyonlar ölür
ABD'nin HIV ilaçları dahil dış yardımları durdurmasını takiben DSÖ uyardı: 1980'lere döneriz, milyonlar ölür
Sputnik Türkiye
Trump yönetimi, dış yardım ajansınca diğer ülkelere yapılan HIV, sıtma ve tüberküloz ilaçlarının tedarikini durdurmak için harekete geçti. DSÖ Genel Direktörü... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T16:51+0300
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dünya
dünya sağlık örgütü (dsö)
abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)
hiv
hiv/aids
sıtma
verem (tüberküloz)
dış yardım
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ABD'de 20 Ocak'ta göreve gelen ABD Başkanı Donald Trump, özellikle dış yardımları azaltacağına dair açıklamalar yapmış hatta Meksika ve Kanada'ya yapılan yardımları kastederek 'yardım yapıyorsak eyaletimiz olsunlar' açıklamalarını yapmıştı. ABD basınına yansıyan bilgilere göre, Trump yönetimi, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) aracılığıyla diğer ülkelere yaptığı dış yardımları ve bu yardımların fon desteğini durdurdu.Tıbbi malzemelerden oluşan bu yardımlar arasında HIV, sıtma, tüberküloz gibi ilaçların yer almasını takiben Dünya Sağlık Örgütü Dr. Tedros Adhanom'dan uyarı geldi. Dr. Adhanom, yaptığı uyarıda "DSÖ, ABD hükümetinin düşük ve orta gelirli ülkelerdeki HIV programlarına yönelik finansmanı derhal durdurmasının sonuçları hakkında derin endişelerini dile getirmektedir. Bu programlar, dünya genelinde 30 milyondan fazla insanın hayat kurtaran HIV tedavisine erişimini sağlamaktadır" dedi. DSÖ Genel Direktörü uyarısında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/trumptan-abye-soguk-dus-etkisi-buyuk-gumruk-vergileriyle-karsi-karsiya-kalacaklar-1091795762.html
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dünya sağlık örgütü (dsö), abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), hiv, hiv/aids, sıtma, verem (tüberküloz), dış yardım
dünya sağlık örgütü (dsö), abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), hiv, hiv/aids, sıtma, verem (tüberküloz), dış yardım

ABD'nin HIV ilaçları dahil dış yardımları durdurmasını takiben DSÖ uyardı: 1980'lere döneriz, milyonlar ölür

16:51 29.01.2025 (güncellendi: 16:55 29.01.2025)
© AADünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© AA
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Trump yönetimi, dış yardım ajansınca diğer ülkelere yapılan HIV, sıtma ve tüberküloz ilaçlarının tedarikini durdurmak için harekete geçti. DSÖ Genel Direktörü Dr. Adhanom, özellikle HIV tedavilerine değinerek bu kararın "her yıl milyonlarca kişinin HIV nedeniyle öldüğü 1980'li ve 1990'lı yıllara" geri götürebileceği konusunda uyardı.
ABD'de 20 Ocak'ta göreve gelen ABD Başkanı Donald Trump, özellikle dış yardımları azaltacağına dair açıklamalar yapmış hatta Meksika ve Kanada'ya yapılan yardımları kastederek 'yardım yapıyorsak eyaletimiz olsunlar' açıklamalarını yapmıştı. ABD basınına yansıyan bilgilere göre, Trump yönetimi, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) aracılığıyla diğer ülkelere yaptığı dış yardımları ve bu yardımların fon desteğini durdurdu.
Tıbbi malzemelerden oluşan bu yardımlar arasında HIV, sıtma, tüberküloz gibi ilaçların yer almasını takiben Dünya Sağlık Örgütü Dr. Tedros Adhanom'dan uyarı geldi. Dr. Adhanom, yaptığı uyarıda "DSÖ, ABD hükümetinin düşük ve orta gelirli ülkelerdeki HIV programlarına yönelik finansmanı derhal durdurmasının sonuçları hakkında derin endişelerini dile getirmektedir. Bu programlar, dünya genelinde 30 milyondan fazla insanın hayat kurtaran HIV tedavisine erişimini sağlamaktadır" dedi.
DSÖ Genel Direktörü uyarısında şu ifadelere yer verdi:
"Bu tür tedbirlerin uzaması halinde, yeni enfeksiyon ve ölüm vakalarında artışa yol açarak onlarca yıllık ilerlemeyi tersine çevirebilir ve potansiyel olarak dünyayı, ABD'deki çoğu da dahil olmak üzere küresel çapta her yıl milyonlarca kişinin HIV nedeniyle öldüğü 1980'li ve 1990'lı yıllara geri götürebilir. ABD hükümetini, hayat kurtaran HIV tedavisi ve bakımının sağlanabilmesi için ek muafiyetler sağlamaya çağırıyoruz."
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