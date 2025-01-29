https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/abdnin-hiv-ilaclari-dahil-yardimlari-durdurmasini-takiben-dso-uyardi-1980lere-doneriz-milyonlar-1093171958.html

ABD'nin HIV ilaçları dahil dış yardımları durdurmasını takiben DSÖ uyardı: 1980'lere döneriz, milyonlar ölür

ABD'nin HIV ilaçları dahil dış yardımları durdurmasını takiben DSÖ uyardı: 1980'lere döneriz, milyonlar ölür

Sputnik Türkiye

Trump yönetimi, dış yardım ajansınca diğer ülkelere yapılan HIV, sıtma ve tüberküloz ilaçlarının tedarikini durdurmak için harekete geçti. DSÖ Genel Direktörü... 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T16:51+0300

2025-01-29T16:51+0300

2025-01-29T16:55+0300

dünya

dünya sağlık örgütü (dsö)

abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)

hiv

hiv/aids

sıtma

verem (tüberküloz)

dış yardım

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ABD'de 20 Ocak'ta göreve gelen ABD Başkanı Donald Trump, özellikle dış yardımları azaltacağına dair açıklamalar yapmış hatta Meksika ve Kanada'ya yapılan yardımları kastederek 'yardım yapıyorsak eyaletimiz olsunlar' açıklamalarını yapmıştı. ABD basınına yansıyan bilgilere göre, Trump yönetimi, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) aracılığıyla diğer ülkelere yaptığı dış yardımları ve bu yardımların fon desteğini durdurdu.Tıbbi malzemelerden oluşan bu yardımlar arasında HIV, sıtma, tüberküloz gibi ilaçların yer almasını takiben Dünya Sağlık Örgütü Dr. Tedros Adhanom'dan uyarı geldi. Dr. Adhanom, yaptığı uyarıda "DSÖ, ABD hükümetinin düşük ve orta gelirli ülkelerdeki HIV programlarına yönelik finansmanı derhal durdurmasının sonuçları hakkında derin endişelerini dile getirmektedir. Bu programlar, dünya genelinde 30 milyondan fazla insanın hayat kurtaran HIV tedavisine erişimini sağlamaktadır" dedi. DSÖ Genel Direktörü uyarısında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/trumptan-abye-soguk-dus-etkisi-buyuk-gumruk-vergileriyle-karsi-karsiya-kalacaklar-1091795762.html

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Sputnik Türkiye

dünya sağlık örgütü (dsö), abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), hiv, hiv/aids, sıtma, verem (tüberküloz), dış yardım