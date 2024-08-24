https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/secimden-cekilerek-trumpa-destek-veren-kennedy-biden-rusya-ukrayna-anlasmasini-bozdu-1087218541.html
Seçimden çekilerek Trump’a destek veren Kennedy: Biden, Rusya-Ukrayna anlaşmasını bozdu
Seçimden çekilerek Trump’a destek veren Kennedy: Biden, Rusya-Ukrayna anlaşmasını bozdu
Sputnik Türkiye
ABD’de başkanlık seçimlerinden çekilerek Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’a destek veren Robert Kennedy Jr., 2022’de dönemin İngiltere Başbakanı Boris... 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T15:14+0300
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Robert Kennedy Jr., YouTube hesabından yayınladığı Arizona konuşması sırasında, “Nisan 2022'de Başkan Joe Biden, Boris Johnson'ı Ukrayna'ya göndererek Zelenskiy'i, kendisi ve Rus tarafı tarafından imzalanan barış anlaşmasını bozmaya zorladı” ifadesini kullandı.Kennedy, Kiev ve Moskova arasındaki görüşmeler sona erdiğinde Rus tarafının askerlerini geri çekme sürecine çoktan başladığını dile getirdi.Ukrayna parlamentosunda iktidardaki Halkın Hizmetkarı fraksiyonun lideri ve Rusya’yla müzakerelerde Ukrayna heyetinin başkanı olan David Arahamiya, 2022 ilkbaharındaki müzakere süreci sırasında, Kiev’e gelen dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un Rusya’yla hiçbir anlaşmaya imza atılmamasını ve savaşmaya devam edilmesini söylediğini dile getirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yılın şubat ayında ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, 2022 yılında Ukrayna ile İstanbul’da gerçekleştirilen müzakerelerin neredeyse tamamlandığını, ancak Rus birliklerinin Kiev'den çekilmesinden sonra Ukrayna tarafının tüm anlaşmaları ‘çöpe attığını', ardından Zelenskiy’in Rusya’yla müzakereler yürütmeyi yasakladığını söylemişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya bu anlaşma kapsamında verilen güvenlik garantilerinin çok ciddi olduğunu söylemişti. Lavrov, bu garantilerin NATO tüzüğünün kolektif savunma ilkelerine ilişkin beşinci maddesinin neredeyse kopyası olduğunu, ancak Kiev’in son anda ‘küçük değişiklikler’ yapmaya karar verdiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/abd-secimlerinin-bagimsiz-adayi-robert-kennedy-cekildigini-acikladi-donald-trumpa-destegimi-1087201065.html
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abd, robert f. kennedy jr, ukrayna, rusya, ukrayna krizi, joe biden, boris johnson, müzakereler, barış, barış anlaşması, vladimir zelenskiy, istanbul, vladimir putin, sergey lavrov, donald trump
abd, robert f. kennedy jr, ukrayna, rusya, ukrayna krizi, joe biden, boris johnson, müzakereler, barış, barış anlaşması, vladimir zelenskiy, istanbul, vladimir putin, sergey lavrov, donald trump
Seçimden çekilerek Trump’a destek veren Kennedy: Biden, Rusya-Ukrayna anlaşmasını bozdu
15:14 24.08.2024 (güncellendi: 15:18 24.08.2024)
ABD’de başkanlık seçimlerinden çekilerek Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’a destek veren Robert Kennedy Jr., 2022’de dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un ABD Başkanı Joe Biden’in talimatıyla Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’i imzalanan barış anlaşmasını bozmaya zorladığını öne sürdü.
Robert Kennedy Jr.
, YouTube
hesabından yayınladığı Arizona konuşması sırasında, “Nisan 2022'de Başkan Joe Biden, Boris Johnson'ı Ukrayna'ya göndererek Zelenskiy'i, kendisi ve Rus tarafı tarafından imzalanan barış anlaşmasını bozmaya zorladı
” ifadesini kullandı.
Kennedy, Kiev ve Moskova arasındaki görüşmeler sona erdiğinde Rus tarafının askerlerini geri çekme sürecine çoktan başladığını dile getirdi.
Ukrayna parlamentosunda iktidardaki Halkın Hizmetkarı fraksiyonun lideri ve Rusya’yla müzakerelerde Ukrayna heyetinin başkanı olan David Arahamiya, 2022 ilkbaharındaki müzakere süreci sırasında, Kiev’e gelen dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un Rusya’yla hiçbir anlaşmaya imza atılmamasını ve savaşmaya devam edilmesini söylediğini dile getirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yılın şubat ayında ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, 2022 yılında Ukrayna ile İstanbul’da gerçekleştirilen müzakerelerin neredeyse tamamlandığını, ancak Rus birliklerinin Kiev'den çekilmesinden sonra Ukrayna tarafının tüm anlaşmaları ‘çöpe attığını', ardından Zelenskiy’in Rusya’yla müzakereler yürütmeyi yasakladığını söylemişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya bu anlaşma kapsamında verilen güvenlik garantilerinin çok ciddi olduğunu söylemişti. Lavrov, bu garantilerin NATO tüzüğünün kolektif savunma ilkelerine ilişkin beşinci maddesinin neredeyse kopyası olduğunu, ancak Kiev’in son anda ‘küçük değişiklikler’ yapmaya karar verdiğini belirtmişti.