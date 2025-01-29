https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/abdde-cips-alarmi-yuksek-riskli-patates-cipsleri-geri-cagrildi-1093172102.html
ABD'de cips alarmı: 'Yüksek riskli' patates cipsleri geri çağrıldı
ABD'de cips alarmı: 'Yüksek riskli' patates cipsleri geri çağrıldı
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), iki eyalette satılan klasik patates cipslerinin yüksek risk kategorisinde geri çağrıldığını duyurdu. Alerjen tehlikesi... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T16:01+0300
2025-01-29T16:01+0300
2025-01-29T16:01+0300
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cips
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (Food and Drug Administration, FDA) tarafından yapılan açıklamada, Nebraska ve North Dakota eyaletlerinde satılan Lays marka patates cipslerinin içerdiği alerjen maddeler nedeniyle 'Sınıf 1' seviyesinde geri çağrıldığı bildirildi. Bu kategori, ürünün tüketilmesinin ciddi sağlık sorunlarına veya ölümcül reaksiyonlara yol açabileceği anlamına geliyor.Yetkililer, geri çağırmaya konu olan ürünlerin süt içerdiği ancak paket üzerinde bu bilginin yer almadığını belirtti. Süt alerjisi veya laktoz intoleransı olan bireyler için ciddi risk teşkil eden bu durum nedeniyle tüketicilerden, belirtilen seri numaralarına sahip cipsleri tüketmemeleri ve iade etmeleri istendi.FDA, etkilenen ürünlerin satış noktalarından çekilmesi için çalışmaların sürdüğünü duyururken, tüketicilerin herhangi bir sağlık sorunu yaşamaları halinde derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/modern-tibba-inanmayan-tarikat-uyeleri-8-yasindaki-diyabet-hastasi-cocugun-olumune-neden-oldu-1093170698.html
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abd, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), nebraska, cips
abd, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), nebraska, cips
ABD'de cips alarmı: 'Yüksek riskli' patates cipsleri geri çağrıldı
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), iki eyalette satılan klasik patates cipslerinin yüksek risk kategorisinde geri çağrıldığını duyurdu. Alerjen tehlikesi nedeniyle yapılan uyarıda, tüketimin ciddi sağlık sorunlarına veya ölüme yol açabileceği belirtildi.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (Food and Drug Administration, FDA) tarafından yapılan açıklamada, Nebraska ve North Dakota eyaletlerinde satılan Lays marka patates cipslerinin içerdiği alerjen maddeler nedeniyle 'Sınıf 1' seviyesinde geri çağrıldığı bildirildi. Bu kategori, ürünün tüketilmesinin ciddi sağlık sorunlarına veya ölümcül reaksiyonlara yol açabileceği anlamına geliyor.
Yetkililer, geri çağırmaya konu olan ürünlerin süt içerdiği ancak paket üzerinde bu bilginin yer almadığını belirtti. Süt alerjisi veya laktoz intoleransı olan bireyler için ciddi risk teşkil eden bu durum nedeniyle tüketicilerden, belirtilen seri numaralarına sahip cipsleri tüketmemeleri ve iade etmeleri istendi.
FDA, etkilenen ürünlerin satış noktalarından çekilmesi için çalışmaların sürdüğünü duyururken, tüketicilerin herhangi bir sağlık sorunu yaşamaları halinde derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini vurguladı.