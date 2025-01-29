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50 dolara satın alınan tablo 15 milyon dolarlık Van Gogh başyapıtı çıktı
50 dolara satın alınan tablo 15 milyon dolarlık Van Gogh başyapıtı çıktı
Sputnik Türkiye
ABD'nin Minnesota eyaletinde bir garaj satışında 50 dolara satın alınan bir tablo, sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Uzmanlar, eserin 15 milyon dolar... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
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Minnesota'da 50 dolara alınan bir tablo, uzmanlar tarafından 15 milyon dolar değerinde bir Van Gogh eseri olarak değerlendiriliyor.Antika satıcısı tarafından fark edilen tablo, çöp kutusuna atılmış diğer çizimler arasından seçildi. Satıcının tablonun fırça darbelerinin ünlü Hollandalı ressam Van Gogh'un tarzına benzediğini düşününce LMI Group International’a sattığı ifade edildi.Şirket, tablonun orijinalliğini kanıtlamak için 300 bin dolar harcayarak 30 uzmandan oluşan bir ekip kurdu. Yapılan detaylı incelemeler, eserin Van Gogh’un Fransa’da akıl hastanesinde kaldığı dönemde yaptığı çalışmalardan biri olabileceğini ortaya koyduğu açıklandı.Tablonun alt köşesinde yer alan 'Elimar' imzası, daha önce onaylanmış bir Van Gogh tablosunda da bulunmuştu. Sanatçının eserlerine her zaman kendi ismini yazmadığı bilindiği için bu durumun uzmanlar için şaşırtıcı olmadığı aktarıldı. Ayrıca, tabloya yapılan boya ve tuval analizinde eserin Van Gogh’un yaşadığı döneme ait olduğu kanıtlandı. Kullanılan renklerden birinin 1883 yılında Fransa'da patenti alınan bir boyayla eşleştiği ifade edildi.Uzmanlar, tablonun gerçekten Van Gogh’a ait olduğunu kesinleştirmek için Amsterdam’daki Van Gogh Müzesi’nin onayını bekliyor. Müzenin her yıl 40’tan fazla tabloyu incelediği ancak yalnızca güçlü kanıtlarla desteklenen eserleri kabul ettiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/picassoya-ait-oldugu-one-surulen-tablo-bayburttan-cikti-6-milyon-euroya-satacaklardi-1090400189.html
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vincent van gogh, ressam, tablo, klasik tablo, resim, resim sergisi, müze, garaj, bahçe, amerika birleşik devletleri, minnesota
vincent van gogh, ressam, tablo, klasik tablo, resim, resim sergisi, müze, garaj, bahçe, amerika birleşik devletleri, minnesota

50 dolara satın alınan tablo 15 milyon dolarlık Van Gogh başyapıtı çıktı

23:59 29.01.2025 (güncellendi: 00:00 30.01.2025)
© AAGönüllü esaret: Bir ayını müzedeki camlı odada geçirdi, kitap yazdı
Gönüllü esaret: Bir ayını müzedeki camlı odada geçirdi, kitap yazdı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© AA
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ABD'nin Minnesota eyaletinde bir garaj satışında 50 dolara satın alınan bir tablo, sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Uzmanlar, eserin 15 milyon dolar değerinde bir Vincent van Gogh tablosu olabileceğini düşünüyor.
Minnesota'da 50 dolara alınan bir tablo, uzmanlar tarafından 15 milyon dolar değerinde bir Van Gogh eseri olarak değerlendiriliyor.
Antika satıcısı tarafından fark edilen tablo, çöp kutusuna atılmış diğer çizimler arasından seçildi. Satıcının tablonun fırça darbelerinin ünlü Hollandalı ressam Van Gogh'un tarzına benzediğini düşününce LMI Group International’a sattığı ifade edildi.
Şirket, tablonun orijinalliğini kanıtlamak için 300 bin dolar harcayarak 30 uzmandan oluşan bir ekip kurdu. Yapılan detaylı incelemeler, eserin Van Gogh’un Fransa’da akıl hastanesinde kaldığı dönemde yaptığı çalışmalardan biri olabileceğini ortaya koyduğu açıklandı.
Tablonun alt köşesinde yer alan 'Elimar' imzası, daha önce onaylanmış bir Van Gogh tablosunda da bulunmuştu. Sanatçının eserlerine her zaman kendi ismini yazmadığı bilindiği için bu durumun uzmanlar için şaşırtıcı olmadığı aktarıldı. Ayrıca, tabloya yapılan boya ve tuval analizinde eserin Van Gogh’un yaşadığı döneme ait olduğu kanıtlandı. Kullanılan renklerden birinin 1883 yılında Fransa'da patenti alınan bir boyayla eşleştiği ifade edildi.
Uzmanlar, tablonun gerçekten Van Gogh’a ait olduğunu kesinleştirmek için Amsterdam’daki Van Gogh Müzesi’nin onayını bekliyor. Müzenin her yıl 40’tan fazla tabloyu incelediği ancak yalnızca güçlü kanıtlarla desteklenen eserleri kabul ettiği belirtildi.
Bayburt Picasso tablo - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
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Bayburt'ta ele geçirilen tablonun Picasso’ya ait olmadığı ortaya çıktı
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