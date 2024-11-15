https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/picassoya-ait-oldugu-one-surulen-tablo-bayburttan-cikti-6-milyon-euroya-satacaklardi-1090400189.html
Bayburt'ta ele geçirilen tablonun Picasso’ya ait olmadığı ortaya çıktı
Bayburt'ta ele geçirilen tablonun Picasso’ya ait olmadığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Bayburt’ta jandarmanın yaptığı operasyonda ele geçirilen ve Picasso'ya ait olduğu öne sürülen tablonun ünlü ressama ait olmadığı ortaya çıktı. 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T19:06+0300
2024-11-15T19:06+0300
2024-11-15T19:06+0300
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Bayburt İl Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyona ele geçirilen ve dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'ya ait olabileceği değerlendirilen tablonun, ünlü ressama ait olmadığı ortaya çıktı. Resmin, ressam Andrei Frantsevich Belloli'ye ait olduğu ve Özbekistan Uygulamalı Sanatlar Devlet Müzesi'nde bulunan Banyo yapan kadın (Bather) isimli tablonun 'sahtesi' olduğu belirtildi. Picasso tablosu denildi ama gerçek başka çıktıBayburt İl Jandarma Komutanlığı, istihbari çalışmalar sonucunda Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden çıkarılan tarihi eserlerin aracı şahıslar vasıtasıyla batı illerine satıldığı ve bir kısmının yurtdışına çıkarılma hazırlığının yapıldığının tespit edilmesi üzerine Adli Makamlardan alınan arama kararı ile 21 şüpheliye ait ikamet, iş yeri ve araçlara yönelik 14 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyon sonucu 3 bin 72 adet Osmanlı dönemine ait sikke, 178 adet Doğu Roma ve Bizans dönemine ait yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen sikke ve çeşitli objeler ile şüphelilerin 6 milyon euro’ya satışa sundukları dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso’ya ait olduğu değerlendirilen tablo ele geçirildi. Ama tablonun ünlü ressam Picasso'ya ait olmadığı ortaya çıktı. Ele geçirilen tablonun, ressam Andrei Frantsevich Belloli'ye (1821-1881) ait olduğu belirtilirken, Banyo yapan kadın (Bather) adlı tablonun Özbekistan Uygulamalı Sanatlar Devlet Müzesi'nde sergilendiği ortaya çıktı. Tablonun 'sahte' olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/kus-gribi-tehdidi-buyuyor-veteriner-hekimler-dernegi-genel-baskani-uyardi-onlem-alinmazsa-salgina-1090378766.html
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picasso, pablo picasso, bayburt, tablo
picasso, pablo picasso, bayburt, tablo
Bayburt'ta ele geçirilen tablonun Picasso’ya ait olmadığı ortaya çıktı
Bayburt’ta jandarmanın yaptığı operasyonda ele geçirilen ve Picasso'ya ait olduğu öne sürülen tablonun ünlü ressama ait olmadığı ortaya çıktı.
Bayburt İl Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyona ele geçirilen ve dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'ya ait olabileceği değerlendirilen tablonun, ünlü ressama ait olmadığı ortaya çıktı. Resmin, ressam Andrei Frantsevich Belloli'ye ait olduğu ve Özbekistan Uygulamalı Sanatlar Devlet Müzesi'nde bulunan Banyo yapan kadın (Bather) isimli tablonun 'sahtesi' olduğu belirtildi.
Picasso tablosu denildi ama gerçek başka çıktı
Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, istihbari çalışmalar sonucunda Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden çıkarılan tarihi eserlerin aracı şahıslar vasıtasıyla batı illerine satıldığı ve bir kısmının yurtdışına çıkarılma hazırlığının yapıldığının tespit edilmesi üzerine Adli Makamlardan alınan arama kararı ile 21 şüpheliye ait ikamet, iş yeri ve araçlara yönelik 14 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyon sonucu 3 bin 72 adet Osmanlı dönemine ait sikke, 178 adet Doğu Roma ve Bizans dönemine ait yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen sikke ve çeşitli objeler ile şüphelilerin 6 milyon euro’ya satışa sundukları dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso’ya ait olduğu değerlendirilen tablo ele geçirildi.
Ama tablonun ünlü ressam Picasso'ya ait olmadığı ortaya çıktı. Ele geçirilen tablonun, ressam Andrei Frantsevich Belloli'ye (1821-1881) ait olduğu belirtilirken, Banyo yapan kadın (Bather) adlı tablonun Özbekistan Uygulamalı Sanatlar Devlet Müzesi'nde sergilendiği ortaya çıktı. Tablonun 'sahte' olduğu belirtildi.