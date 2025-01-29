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1 milyon lirası kül oldu sandı, Merkez Bankası devreye girdi: 'Böyle bir uygulama olduğunu bilmiyordum'
1 milyon lirası kül oldu sandı, Merkez Bankası devreye girdi: 'Böyle bir uygulama olduğunu bilmiyordum'
Sputnik Türkiye
Metal atölyesinde çıkan yangında 1 milyon lirası yanan esnaf, Karaman Valiliği ve Ziraat Bankası’nın desteğiyle Merkez Bankası’na başvurdu. Yapılan incelemede... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T08:18+0300
2025-01-29T08:18+0300
ekonomi
merkez bankası
karaman valiliği
para
yangın
yangın söndürme
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Karaman’da bir metal atölyesinde çıkan yangın, atölye sahibinin büyük maddi kayıp yaşamasına neden oldu. Atölyede sakladığı 1 milyon liranın alevler içinde kalmasıyla büyük bir mağduriyet yaşayan Ali Ün’e, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve Ziraat Bankası Karaman Şube Müdürü Hasan Örün destek verdi. Merkez Bankası’na yapılan başvurunun ardından yanan paraların 363 bin TL’lik kısmının değişimi sağlandı.Yangın atölyeyi kül etti, 1 milyon lira alevler arasında kaldı15 Aralık 2024’te Karaman Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi’nde bir metal atölyesinde yangın çıktı. Hamidiye Mahallesi 733. Sokak’ta bulunan atölyede sabah saatlerinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, atölye sahibine ait sac bir kovada saklanan yaklaşık 1 milyon lira nakit para da yandı.Yangından birkaç gün sonra Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve esnafa destek sözü verdi.Merkez Bankası’na yapılan başvuruyla yanan paralar i̇ncelendiVali Çiçekli’nin yönlendirmesiyle Ziraat Bankası Karaman Şube Müdürü Hasan Örün devreye girdi. Esnaf Ali Ün, yanan paraların durumunu değerlendirmek için Merkez Bankası’na başvurdu. Yapılan detaylı inceleme sonucunda, paraların 363 bin liralık kısmının değiştirilebileceği belirlendi ve ödeme gerçekleştirildi.'363 bin liram kurtuldu, Allah razı olsun'Yangında büyük zarar gören esnaf Ali Ün, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:'Merkez Bankası’nın böyle bir uygulaması olduğunu bilmiyordum'Ali Ün, Merkez Bankası’nın yanan paralar için böyle bir uygulama yaptığını bilmediğini belirterek, “Bu imkanın varlığını valimiz sayesinde öğrendim. Eğer onlar yönlendirmeseydi, bu kadarını bile kurtaramazdım” dedi.Esnaf, yangın sonrası iş yerinde yaptığı incelemede Mushaf-ı Şerif’in zarar görmediğini fark ettiklerini de ekleyerek, “Naylon kılıfı bile yanmamıştı. Bu olay hepimiz için büyük bir ibret oldu” şeklinde konuştu.
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yanan para nasıl değiştirilir, merkez bankası yanan para, yanan para değişimi, yanan para nasıl kurtarılır, karaman valisi mehmet fatih çiçekli, karaman sanayi sitesi yangın, sanayi sitesinde yangın çıktı, esnafın 1 milyon lirası yandı, merkez bankası yanan para kabul ediyor mu, yanan paralar nasıl incelenir, ziraat bankası yanan para, yangında para kurtarılır mı, nakit para yangında ne olur

1 milyon lirası kül oldu sandı, Merkez Bankası devreye girdi: 'Böyle bir uygulama olduğunu bilmiyordum'

08:18 29.01.2025
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Metal atölyesinde çıkan yangında 1 milyon lirası yanan esnaf, Karaman Valiliği ve Ziraat Bankası’nın desteğiyle Merkez Bankası’na başvurdu. Yapılan incelemede yanan paraların 363 bin liralık kısmı kurtarıldı. Esnaf, Merkez Bankası’nın böyle bir uygulamasının olduğunu bilmediğini söyledi.
Karaman’da bir metal atölyesinde çıkan yangın, atölye sahibinin büyük maddi kayıp yaşamasına neden oldu. Atölyede sakladığı 1 milyon liranın alevler içinde kalmasıyla büyük bir mağduriyet yaşayan Ali Ün’e, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve Ziraat Bankası Karaman Şube Müdürü Hasan Örün destek verdi. Merkez Bankası’na yapılan başvurunun ardından yanan paraların 363 bin TL’lik kısmının değişimi sağlandı.

Yangın atölyeyi kül etti, 1 milyon lira alevler arasında kaldı

15 Aralık 2024’te Karaman Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi’nde bir metal atölyesinde yangın çıktı. Hamidiye Mahallesi 733. Sokak’ta bulunan atölyede sabah saatlerinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, atölye sahibine ait sac bir kovada saklanan yaklaşık 1 milyon lira nakit para da yandı.
Yangından birkaç gün sonra Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve esnafa destek sözü verdi.

Merkez Bankası’na yapılan başvuruyla yanan paralar i̇ncelendi

Vali Çiçekli’nin yönlendirmesiyle Ziraat Bankası Karaman Şube Müdürü Hasan Örün devreye girdi. Esnaf Ali Ün, yanan paraların durumunu değerlendirmek için Merkez Bankası’na başvurdu. Yapılan detaylı inceleme sonucunda, paraların 363 bin liralık kısmının değiştirilebileceği belirlendi ve ödeme gerçekleştirildi.

'363 bin liram kurtuldu, Allah razı olsun'

Yangında büyük zarar gören esnaf Ali Ün, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:
“15 Aralık 2024 Pazar günü sabah saatlerinde dükkanıma geldiğimde içeride duman ve alevler vardı. Hemen itfaiyeye haber verdik, yangın söndürüldü. Ancak, atölyemde sakladığım yaklaşık 1 milyon lira nakit paramın tamamen yandığını fark ettim. Büyük bir mağduriyet yaşadım. Olaydan birkaç gün sonra Valimiz Mehmet Fatih Çiçekli atölyemizi ziyaret etti. Ziraat Bankası Müdürü Hasan Örün ile birlikte Merkez Bankası’na başvuruda bulunmam konusunda büyük destek verdiler. Allah onlardan razı olsun, Merkez Bankası inceleme yaptı ve paranın 363 bin liralık kısmı kurtarıldı. Bu süreçte yanımda olan Valimiz Mehmet Fatih Çiçekli ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan’a teşekkür ediyorum.”

'Merkez Bankası’nın böyle bir uygulaması olduğunu bilmiyordum'

Ali Ün, Merkez Bankası’nın yanan paralar için böyle bir uygulama yaptığını bilmediğini belirterek, “Bu imkanın varlığını valimiz sayesinde öğrendim. Eğer onlar yönlendirmeseydi, bu kadarını bile kurtaramazdım” dedi.
Esnaf, yangın sonrası iş yerinde yaptığı incelemede Mushaf-ı Şerif’in zarar görmediğini fark ettiklerini de ekleyerek, “Naylon kılıfı bile yanmamıştı. Bu olay hepimiz için büyük bir ibret oldu” şeklinde konuştu.
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