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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/yangin-malzemelerinde-fahis-fiyat-sorusturmasi-basladi-395-firmadan-351inden-savunma-istendi-1093130868.html
Yangın malzemelerinde fahiş fiyat soruşturması başladı: 395 firmadan 351'inden savunma istendi
Yangın malzemelerinde fahiş fiyat soruşturması başladı: 395 firmadan 351'inden savunma istendi
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, yangım malzemeleri alanında faaliyet gösteren firmaları denetledi. 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T13:31+0300
2025-01-28T13:31+0300
türkiye
ticaret bakanlığı
haksız fiyat değerlendirme kurulu
yangın söndürme tüpü
fiyat artışı
fahiş fiyat
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Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından başta yangın söndürme tüpleri olmak üzere yangın malzemelerinde fahiş fiyat artışı yapıldığı iddiaları Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık 77 ilde denetlediği 395 firmadan 351'ini Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk etti. 395 firma denetlendi, 351'inden savunma istendiYangın faciasının ardından yangın söndürme ürünlerinde 'fahiş fiyat artışı' yapıldığı iddiaları gündeme oturmuştu. Yangın söndürme tüplerine ilgi artarken bazı satıcılar 414 lira olan yangın söndürme tüplerinin fiyatlarını 735 liraya çıkarmıştı. Birçok kişi bununla ilgili olarak şikayetçi olurken Ticaret Bakanlığı, 77 ilde 395 firmayı denetlediğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 395 işletmede 5 bin 154 ürünün denetimi yapıldı.Savunma istendiDenetim sonucunda, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilmesi öngörülerek savunma istenilen işletme sayısı ise 351 oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/yangin-oncesi-414-liraydi-felaketten-sonra-735-liraya-cikti-1093043194.html
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ticaret bakanlığı, haksız fiyat değerlendirme kurulu, yangın söndürme tüpü, fiyat artışı, fahiş fiyat
ticaret bakanlığı, haksız fiyat değerlendirme kurulu, yangın söndürme tüpü, fiyat artışı, fahiş fiyat

Yangın malzemelerinde fahiş fiyat soruşturması başladı: 395 firmadan 351'inden savunma istendi

13:31 28.01.2025
© AAyangın söndürme tüpü
yangın söndürme tüpü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
© AA
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Ticaret Bakanlığı, yangım malzemeleri alanında faaliyet gösteren firmaları denetledi.
Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından başta yangın söndürme tüpleri olmak üzere yangın malzemelerinde fahiş fiyat artışı yapıldığı iddiaları Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık 77 ilde denetlediği 395 firmadan 351'ini Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk etti.

395 firma denetlendi, 351'inden savunma istendi

Yangın faciasının ardından yangın söndürme ürünlerinde 'fahiş fiyat artışı' yapıldığı iddiaları gündeme oturmuştu. Yangın söndürme tüplerine ilgi artarken bazı satıcılar 414 lira olan yangın söndürme tüplerinin fiyatlarını 735 liraya çıkarmıştı. Birçok kişi bununla ilgili olarak şikayetçi olurken Ticaret Bakanlığı, 77 ilde 395 firmayı denetlediğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 395 işletmede 5 bin 154 ürünün denetimi yapıldı.

Savunma istendi

Denetim sonucunda, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilmesi öngörülerek savunma istenilen işletme sayısı ise 351 oldu.
yangın söndürme tüpü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2025
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Yangın öncesi 414 liraydı, felaketten sonra 735 liraya çıktı
25 Ocak, 12:14
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