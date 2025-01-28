https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/yangin-malzemelerinde-fahis-fiyat-sorusturmasi-basladi-395-firmadan-351inden-savunma-istendi-1093130868.html

Yangın malzemelerinde fahiş fiyat soruşturması başladı: 395 firmadan 351'inden savunma istendi

Yangın malzemelerinde fahiş fiyat soruşturması başladı: 395 firmadan 351'inden savunma istendi

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, yangım malzemeleri alanında faaliyet gösteren firmaları denetledi. 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T13:31+0300

2025-01-28T13:31+0300

2025-01-28T13:31+0300

türkiye

ticaret bakanlığı

haksız fiyat değerlendirme kurulu

yangın söndürme tüpü

fiyat artışı

fahiş fiyat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103507/18/1035071870_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_25b513f5c46569053708a3254fade20f.jpg

Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından başta yangın söndürme tüpleri olmak üzere yangın malzemelerinde fahiş fiyat artışı yapıldığı iddiaları Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık 77 ilde denetlediği 395 firmadan 351'ini Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk etti. 395 firma denetlendi, 351'inden savunma istendiYangın faciasının ardından yangın söndürme ürünlerinde 'fahiş fiyat artışı' yapıldığı iddiaları gündeme oturmuştu. Yangın söndürme tüplerine ilgi artarken bazı satıcılar 414 lira olan yangın söndürme tüplerinin fiyatlarını 735 liraya çıkarmıştı. Birçok kişi bununla ilgili olarak şikayetçi olurken Ticaret Bakanlığı, 77 ilde 395 firmayı denetlediğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 395 işletmede 5 bin 154 ürünün denetimi yapıldı.Savunma istendiDenetim sonucunda, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilmesi öngörülerek savunma istenilen işletme sayısı ise 351 oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/yangin-oncesi-414-liraydi-felaketten-sonra-735-liraya-cikti-1093043194.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ticaret bakanlığı, haksız fiyat değerlendirme kurulu, yangın söndürme tüpü, fiyat artışı, fahiş fiyat