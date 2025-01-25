Yangın öncesi 414 liraydı, felaketten sonra 735 liraya çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Suudi Arabistan’ı yönetenler, modernitenin adımlarına uyan bir süreci kavramış durumda'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kurye ölümleri: ‘Bu bir kader değil, tamamı önlenebilir iş cinayetleri’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Serap Taycan: ‘Yas sürecinin sağlıklı ilerlemesi bireyin ötesinde toplumun ve otoritenin görevidir’
12:05
84 dk
HABER MASASI
İhmaller zincirine yenisi eklendi: Kartalkaya'daki otelin son iki katı kaçak mıydı?
13:30
35 dk
DUAYEN GAZETECİ
'Tarihin sorgu yargıcı' katledileli 32 yıl oldu
14:10
13 dk
SESLİ HABER
Amerikan pasaportlarında 'cinsiyet' değişikliği
14:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Çalışan annelere devlet bakıcı desteği
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
YEŞİLÇAM EFSANESİ
'Erkek Fatma'ya nasıl dönüştü?
18:15
5 dk
SESLİ HABER
Rus Dış İstihbarat Şefi: Batılı elitler çatışma çıkarabilir
18:29
1 dk
SESLİ HABER
Trump imzaladı: Kennedy suikastı belgelerinin gizliliği kaldırıldı
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
BÖLGENİN KALBİ
Bolu’daki yangın faciası: Patronların hiç mi suçu yok?
19:10
80 dk
ÖZEL HABER
Yangın denetiminde 5 bin 992 uygunsuzluk: Daire Başkanı ‘Hodri meydan’ dedi
20:35
4 dk
SESLİ HABER
Görevi biten Biden’dan ‘final’ şaşkınlığı: Merdivenleri bulamadı
07:05
2 dk
SESLİ HABER
Rus Dış İstihbarat Şefi: Batılı elitler çatışma çıkarabilir
07:24
1 dk
ÖZEL HABER
Radyo Sputnik’e konuşan uzmanlar: Otelde alınabilecek güvenlik tedbirleri 1 günlük cirodan daha az
09:05
5 dk
SESLİ HABER
Trump imzaladı: Kennedy suikastı belgelerinin gizliliği kaldırıldı
09:25
2 dk
ÖZEL HABER
Macron'dan savunma harcamalarını yükseltme çağrısı
09:41
2 dk
ÖZEL HABER
Yangın denetiminde 5 bin 992 uygunsuzluk: Daire Başkanı ‘Hodri meydan’ dedi
10:03
4 dk
SESLİ HABER
Trump: Putin’le görüşebilirim
10:19
1 dk
ÖZEL HABER
Orban’dan yaptırımlara tepki: ‘Avrupa’nın rekabet gücünü yok etti
10:35
1 dk
SESLİ HABER
Amerikan pasaportlarında 'cinsiyet' değişikliği
10:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Adana'dan Bolu'ya: Türkiye tarihinde iz bırakan yangınlar
11:10
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ÖZEL HABER
ABD ve İsrail’in Türkiye’ye Doğu Akdeniz baskısı
12:11
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/yangin-oncesi-414-liraydi-felaketten-sonra-735-liraya-cikti-1093043194.html
Yangın öncesi 414 liraydı, felaketten sonra 735 liraya çıktı
Yangın öncesi 414 liraydı, felaketten sonra 735 liraya çıktı
Sputnik Türkiye
Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasının ardından yangın güvenliği ekipmanlarına olan talep artarken, bazı satıcılar bu durumu fırsata çevirdi. Yangın... 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T12:14+0300
2025-01-25T12:16+0300
türkiye
bolu
kartalkaya
duman
yangın
yangın söndürme
yangın söndürme tüpü
dedektör
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103507/18/1035071870_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_25b513f5c46569053708a3254fade20f.jpg
Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciası, yangın güvenliği ekipmanlarına olan talebi artırdı. Yangın tüpleri, yangın battaniyeleri ve duman dedektörleri gibi ürünlere yönelik artan ilgiyle birlikte fiyatlarda da büyük bir yükseliş gözlendi.Bir fiyat analiz platformuna göre, yangından bir gün önce 414 liraya satılan bir mini yangın tüpünün fiyatı, ertesi gün 735 liraya çıktı. Bazı ürünlerde ise bu artış oranı yüzde 100’ü buldu.'Denetimler yetersiz, eksiklikler büyük'Yangın güvenliği ekipmanları satan işletme sahipleri, bu tür felaketlerin birçok yapıda güvenlik eksiklerinin fark edilmesini sağladığını belirtti. İstanbul Sefaköy’de yangın güvenliği ekipmanları satan bir yetkili, işletmelerdeki eksikliklere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:“Bolu’daki otel sadece bir örnek. Çoğu işletmede yangın tüplerinin son kullanım tarihi geçmiş durumda. Denetimlerin yetersizliği nedeniyle bu durum uzun süre fark edilmiyor.”Yetkili, ayrıca otomobillerde bile benzer ihmallerin yaşandığını vurguladı:“Basit bir örnek vermek gerekirse, araç muayenesinde kullanılmak üzere bir başka araçtan yangın tüpü alınarak işlem tamamlanıyor. Bu konuda çok tedbirsiziz.”Fahiş fiyat artışları tepki çekiyorYangın sonrasında telefonlarının daha sık çalmaya başladığını belirten yetkili, fiyat artışlarına dikkat çekerek şunları söyledi: “Yangın öncesi 300 liraya satılan bir ürün, felaketten hemen sonra 800-900 lira seviyelerine çıktı. Özellikle internetten yapılan alışverişlerde fiyatlar suistimal ediliyor. Tüketicilere, bu tür ürünleri yerel mağazalardan almalarını öneriyorum. Çünkü dükkân sahipleri bir anda fiyatları bu kadar artırmaz.”Yangın felaketi farkındalığı artırdıKartalkaya’daki yangın, yangın güvenliği konusundaki eksiklikleri bir kez daha gözler önüne serdi. İşletmelerdeki ekipmanların düzenli olarak kontrol edilmediği, denetimlerin yetersiz olduğu ve tüketicilerin bu alanda bilinçsiz olduğu ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/boludaki-yangin-faciasinda-grand-kartal-otelin-sahibinin-skandal-sozleri-ortaya-cikti-tutuklu-1093040480.html
türkiye
bolu
kartalkaya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103507/18/1035071870_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_2037e276a1d31ded2b32110f05798099.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kartalkaya grand kartal otel yangını, yangın tüpü fiyatları, duman dedektörü fiyatları, yangın battaniyesi fiyat artışı, yangın güvenliği ekipmanları, yangın güvenlik ürünleri, fiyat artışı kartalkaya yangını, yangın tüpü ne kadar oldu
kartalkaya grand kartal otel yangını, yangın tüpü fiyatları, duman dedektörü fiyatları, yangın battaniyesi fiyat artışı, yangın güvenliği ekipmanları, yangın güvenlik ürünleri, fiyat artışı kartalkaya yangını, yangın tüpü ne kadar oldu

Yangın öncesi 414 liraydı, felaketten sonra 735 liraya çıktı

12:14 25.01.2025 (güncellendi: 12:16 25.01.2025)
© AAyangın söndürme tüpü
yangın söndürme tüpü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2025
© AA
Abone ol
Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasının ardından yangın güvenliği ekipmanlarına olan talep artarken, bazı satıcılar bu durumu fırsata çevirdi. Yangın öncesi 414 liraya satılan mini yangın tüpü, ertesi gün 735 liraya yükseldi. Duman dedektörü, yangın battaniyesi gibi ürünlerde de yüzde 100’e varan fiyat artışları dikkat çekti.
Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciası, yangın güvenliği ekipmanlarına olan talebi artırdı. Yangın tüpleri, yangın battaniyeleri ve duman dedektörleri gibi ürünlere yönelik artan ilgiyle birlikte fiyatlarda da büyük bir yükseliş gözlendi.
Bir fiyat analiz platformuna göre, yangından bir gün önce 414 liraya satılan bir mini yangın tüpünün fiyatı, ertesi gün 735 liraya çıktı. Bazı ürünlerde ise bu artış oranı yüzde 100’ü buldu.

'Denetimler yetersiz, eksiklikler büyük'

Yangın güvenliği ekipmanları satan işletme sahipleri, bu tür felaketlerin birçok yapıda güvenlik eksiklerinin fark edilmesini sağladığını belirtti. İstanbul Sefaköy’de yangın güvenliği ekipmanları satan bir yetkili, işletmelerdeki eksikliklere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“Bolu’daki otel sadece bir örnek. Çoğu işletmede yangın tüplerinin son kullanım tarihi geçmiş durumda. Denetimlerin yetersizliği nedeniyle bu durum uzun süre fark edilmiyor.”
Yetkili, ayrıca otomobillerde bile benzer ihmallerin yaşandığını vurguladı:
“Basit bir örnek vermek gerekirse, araç muayenesinde kullanılmak üzere bir başka araçtan yangın tüpü alınarak işlem tamamlanıyor. Bu konuda çok tedbirsiziz.”

Fahiş fiyat artışları tepki çekiyor

Yangın sonrasında telefonlarının daha sık çalmaya başladığını belirten yetkili, fiyat artışlarına dikkat çekerek şunları söyledi: “Yangın öncesi 300 liraya satılan bir ürün, felaketten hemen sonra 800-900 lira seviyelerine çıktı. Özellikle internetten yapılan alışverişlerde fiyatlar suistimal ediliyor. Tüketicilere, bu tür ürünleri yerel mağazalardan almalarını öneriyorum. Çünkü dükkân sahipleri bir anda fiyatları bu kadar artırmaz.”

Yangın felaketi farkındalığı artırdı

Kartalkaya’daki yangın, yangın güvenliği konusundaki eksiklikleri bir kez daha gözler önüne serdi. İşletmelerdeki ekipmanların düzenli olarak kontrol edilmediği, denetimlerin yetersiz olduğu ve tüketicilerin bu alanda bilinçsiz olduğu ifade ediliyor.
Kartalkaya otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2025
TÜRKİYE
Bolu'daki yangın faciasında Grand Kartal Otel'in sahibinin 'skandal' sözleri ortaya çıktı: Tutuklu sayısı 9'a çıktı
10:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала