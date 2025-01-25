https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/yangin-oncesi-414-liraydi-felaketten-sonra-735-liraya-cikti-1093043194.html

Yangın öncesi 414 liraydı, felaketten sonra 735 liraya çıktı

Yangın öncesi 414 liraydı, felaketten sonra 735 liraya çıktı

Sputnik Türkiye

Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasının ardından yangın güvenliği ekipmanlarına olan talep artarken, bazı satıcılar bu durumu fırsata çevirdi. Yangın... 25.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-25T12:14+0300

2025-01-25T12:14+0300

2025-01-25T12:16+0300

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duman

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yangın söndürme tüpü

dedektör

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Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciası, yangın güvenliği ekipmanlarına olan talebi artırdı. Yangın tüpleri, yangın battaniyeleri ve duman dedektörleri gibi ürünlere yönelik artan ilgiyle birlikte fiyatlarda da büyük bir yükseliş gözlendi.Bir fiyat analiz platformuna göre, yangından bir gün önce 414 liraya satılan bir mini yangın tüpünün fiyatı, ertesi gün 735 liraya çıktı. Bazı ürünlerde ise bu artış oranı yüzde 100’ü buldu.'Denetimler yetersiz, eksiklikler büyük'Yangın güvenliği ekipmanları satan işletme sahipleri, bu tür felaketlerin birçok yapıda güvenlik eksiklerinin fark edilmesini sağladığını belirtti. İstanbul Sefaköy’de yangın güvenliği ekipmanları satan bir yetkili, işletmelerdeki eksikliklere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:“Bolu’daki otel sadece bir örnek. Çoğu işletmede yangın tüplerinin son kullanım tarihi geçmiş durumda. Denetimlerin yetersizliği nedeniyle bu durum uzun süre fark edilmiyor.”Yetkili, ayrıca otomobillerde bile benzer ihmallerin yaşandığını vurguladı:“Basit bir örnek vermek gerekirse, araç muayenesinde kullanılmak üzere bir başka araçtan yangın tüpü alınarak işlem tamamlanıyor. Bu konuda çok tedbirsiziz.”Fahiş fiyat artışları tepki çekiyorYangın sonrasında telefonlarının daha sık çalmaya başladığını belirten yetkili, fiyat artışlarına dikkat çekerek şunları söyledi: “Yangın öncesi 300 liraya satılan bir ürün, felaketten hemen sonra 800-900 lira seviyelerine çıktı. Özellikle internetten yapılan alışverişlerde fiyatlar suistimal ediliyor. Tüketicilere, bu tür ürünleri yerel mağazalardan almalarını öneriyorum. Çünkü dükkân sahipleri bir anda fiyatları bu kadar artırmaz.”Yangın felaketi farkındalığı artırdıKartalkaya’daki yangın, yangın güvenliği konusundaki eksiklikleri bir kez daha gözler önüne serdi. İşletmelerdeki ekipmanların düzenli olarak kontrol edilmediği, denetimlerin yetersiz olduğu ve tüketicilerin bu alanda bilinçsiz olduğu ifade ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/boludaki-yangin-faciasinda-grand-kartal-otelin-sahibinin-skandal-sozleri-ortaya-cikti-tutuklu-1093040480.html

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