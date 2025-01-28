https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/ukraynali-vekil-rus-diline-ikinci-devlet-dili-statusu-verilmesi-gerek-1093113346.html
Ukraynalı vekil: Rus diline ikinci devlet dili statüsü verilmesi gerek
Ukraynalı vekil: Rus diline ikinci devlet dili statüsü verilmesi gerek
Sputnik Türkiye
Ukraynalı milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Ukrayna vatandaşları arasındaki temel çelişkileri ortadan kaldırmak için Rus diline ikinci devlet dili statüsü... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T01:55+0300
2025-01-28T01:55+0300
2025-01-28T01:55+0300
ukrayna krizi
aleksandr dubinskiy
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ukrayna parlamentosu
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Rada Milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Rusça'ya ikinci devlet dili statüsü verilmesi çağrısında bulundu. Telegram kanalında yaptığı açıklamada Dubinskiy, “Detaylı düşünce ve analizlerden sonra, Ukrayna vatandaşları arasındaki temel çelişkileri ortadan kaldırmak için Rus diline ikinci devlet dili statüsü verilmesi gerektiği sonucuna vardım” ifadelerine yer verdi. 2014 yılındaki hükümet darbesinin ardından Ukrayna hükümeti, Sovyet tarihine ve Rusya ile ilişkili her şeye, özellikle de Rusça'ya karşı bir mücadele başlatmıştı. 2019 yılında Verhovna Rada, "Ukrayna dilinin devlet dili olarak işlevselliğinin sağlanmasına dair" bir yasa kabul ederek, vatandaşların hayatın her alanında Ukraynaca kullanmalarını zorunlu kılmıştı. Aralık 2023'te Ukrayna Parlamentosu, Avrupa Komisyonu'nun gerekliliklerini yerine getirmeyi amaçlayan ulusal azınlıklara ilişkin bir yasa tasarısını kabul etmişti. Bu yasa, Rusça'nın kullanımına yönelik kısıtlamaları sıkılaştırırken, diğer ulusal azınlıkların dillerine ciddi hoşgörü gösterilmesini öngörüyordu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Mart 2024'te yayımladığı raporda, Ukrayna'daki Rusça konuşan azınlığın, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dillerini konuşan dil azınlıklarına kıyasla ayrımcı bir muameleye maruz kaldığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/ukraynali-vekil-zelenkiyin-kazancini-hesapladi-dakikada-36-bin-dolar-1093092994.html
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aleksandr dubinskiy, ukrayna, verhovna rada, ukrayna parlamentosu, rusça
aleksandr dubinskiy, ukrayna, verhovna rada, ukrayna parlamentosu, rusça
Ukraynalı vekil: Rus diline ikinci devlet dili statüsü verilmesi gerek
Ukraynalı milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Ukrayna vatandaşları arasındaki temel çelişkileri ortadan kaldırmak için Rus diline ikinci devlet dili statüsü verilmesi gerektiğini söyledi.
Rada Milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Rusça'ya ikinci devlet dili statüsü verilmesi çağrısında bulundu.
Telegram kanalında yaptığı açıklamada Dubinskiy, “Detaylı düşünce ve analizlerden sonra, Ukrayna vatandaşları arasındaki temel çelişkileri ortadan kaldırmak için Rus diline ikinci devlet dili statüsü verilmesi gerektiği sonucuna vardım” ifadelerine yer verdi.
2014 yılındaki hükümet darbesinin ardından Ukrayna hükümeti, Sovyet tarihine ve Rusya ile ilişkili her şeye, özellikle de Rusça'ya karşı bir mücadele başlatmıştı.
2019 yılında Verhovna Rada, "Ukrayna dilinin devlet dili olarak işlevselliğinin sağlanmasına dair" bir yasa kabul ederek, vatandaşların hayatın her alanında Ukraynaca kullanmalarını zorunlu kılmıştı.
Aralık 2023'te Ukrayna Parlamentosu, Avrupa Komisyonu'nun gerekliliklerini yerine getirmeyi amaçlayan ulusal azınlıklara ilişkin bir yasa tasarısını kabul etmişti. Bu yasa, Rusça'nın kullanımına yönelik kısıtlamaları sıkılaştırırken, diğer ulusal azınlıkların dillerine ciddi hoşgörü gösterilmesini öngörüyordu.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Mart 2024'te yayımladığı raporda, Ukrayna'daki Rusça konuşan azınlığın, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dillerini konuşan dil azınlıklarına kıyasla ayrımcı bir muameleye maruz kaldığını bildirmişti.