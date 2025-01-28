https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/ukraynali-vekil-rus-diline-ikinci-devlet-dili-statusu-verilmesi-gerek-1093113346.html

Ukraynalı vekil: Rus diline ikinci devlet dili statüsü verilmesi gerek

Ukraynalı vekil: Rus diline ikinci devlet dili statüsü verilmesi gerek

Sputnik Türkiye

Ukraynalı milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Ukrayna vatandaşları arasındaki temel çelişkileri ortadan kaldırmak için Rus diline ikinci devlet dili statüsü... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T01:55+0300

2025-01-28T01:55+0300

2025-01-28T01:55+0300

ukrayna krizi

aleksandr dubinskiy

ukrayna

verhovna rada

ukrayna parlamentosu

rusça

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Rada Milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Rusça'ya ikinci devlet dili statüsü verilmesi çağrısında bulundu. Telegram kanalında yaptığı açıklamada Dubinskiy, “Detaylı düşünce ve analizlerden sonra, Ukrayna vatandaşları arasındaki temel çelişkileri ortadan kaldırmak için Rus diline ikinci devlet dili statüsü verilmesi gerektiği sonucuna vardım” ifadelerine yer verdi. 2014 yılındaki hükümet darbesinin ardından Ukrayna hükümeti, Sovyet tarihine ve Rusya ile ilişkili her şeye, özellikle de Rusça'ya karşı bir mücadele başlatmıştı. 2019 yılında Verhovna Rada, "Ukrayna dilinin devlet dili olarak işlevselliğinin sağlanmasına dair" bir yasa kabul ederek, vatandaşların hayatın her alanında Ukraynaca kullanmalarını zorunlu kılmıştı. Aralık 2023'te Ukrayna Parlamentosu, Avrupa Komisyonu'nun gerekliliklerini yerine getirmeyi amaçlayan ulusal azınlıklara ilişkin bir yasa tasarısını kabul etmişti. Bu yasa, Rusça'nın kullanımına yönelik kısıtlamaları sıkılaştırırken, diğer ulusal azınlıkların dillerine ciddi hoşgörü gösterilmesini öngörüyordu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Mart 2024'te yayımladığı raporda, Ukrayna'daki Rusça konuşan azınlığın, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dillerini konuşan dil azınlıklarına kıyasla ayrımcı bir muameleye maruz kaldığını bildirmişti.

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aleksandr dubinskiy, ukrayna, verhovna rada, ukrayna parlamentosu, rusça